Die besten Handys bis 200 Euro im Vergleich

Ihr sucht ein Handy unter 200 Euro? Unser neuer Ratgeber und eine Liste mit neun heißen Modellen bringen Euch dem Ziel ein Stück näher. Was taugen die günstigen Smartphones im Vergleich? Findet es mit uns gemeinsam heraus.

Ratgeber für günstige Handys bis 200 Euro

Für diesen regelmäßig aktualisierten Artikel überblicken wir den Markt neu erschienener Handys für unter 200 Euro. Neben den zahlreichen von uns selbst getesteten Geräten füllen sich die Preisvergleiche kontinuierlich – teils mit neuen Geräten und teils mit bestehenden, die unter die 200-Euro-Marke abgesunken sind.

In der jüngsten Version des Artikels haben wir neun Kandidaten im Geizhals-Preisvergleich miteinander Verglichen (hier die originale Tabelle). Wir haben zuvor gefiltert nach Geräten, die 2019 oder später vorgestellt wurden, unter 200 Euro kosten und lagernd vorrätig sind.

Im Resultat haben alle Geräte folgende Eigenschaften:

Preise zwischen 115 und 199 Euro

Display-Größen von 5,6 bis 6,6 Zoll

Speicher von 32 bis 128 GByte, stets mit microSD-Slot

Akku von 3.000 bis 4.000 mAh, stets fest verbaut

3,5-mm-Klinkenanschluss

Fingerabdrucksensor

Kein 5G-Support

Android-Betriebssystem

Von der Leistung her sind sämtliche Kandidaten mit Mittelklasse-Chipsätzen ausgestattet. Sowohl Gaming als auch anspruchsvolle Foto- oder Video-Bearbeitung ist mit neuen Handys für unter 200 Euro nicht besonders schnell. Vielen Modellen fehlen WLAN nach dem schnellen Standard 802.11ac (auch Wi-Fi 5 genannt), NFC, USB Typ-C oder Bluetooth 5.

Besonders beim Fotografieren müsst Ihr mit Abstrichen rechnen. Trotz Dual- und teilweise Triple-Kameras mit bis zu 48 Megapixeln werden die Ergebnisse oft weniger schön als mit einem Galaxy S8, das es für den gleichen Preis bei Resellern oder auf eBay gibt. Dass das alte Top-Modell noch ordentlich was auf dem Kasten hat, beschreiben wir im separaten Artikel:

Generell ist es eine Überlegung wert, anstelle eines neuen 200-Euro-Handys ein älteres Top-Modell für denselben Preis zu kaufen. Im Preis gesunkene Vorjahres-Modelle bieten deutlich mehr Leistung und machen bessere Fotos zum gleichen Preis und werden ähnlich lange mit relevanten Sicherheits-Updates versorgt wie ihre preiswerten Ableger.

Samsung

Die Samsung-Modelle bieten Bluetooth 5.0 und werden über die moderne Typ-C-Schnittstelle aufgeladen. Die Dual-SIM-Geräte lassen sich gleichzeitig mit zwei SIM-Karten und einer microSD-Karte nutzen, da letztere eine dedizierte Schublade bekommt. Beide Modelle verbergen die Selfie-Kamera in einer Display-Kerbe (Notch) im Tropfen-Format.

Galaxy A20e

Steckbrief:

Veröffentlicht: April 2019

Preis: ab 144 Euro

Display: 5,8 Zoll

Speicher: 32 GByte + microSD

Akku: 3.000 mAh

Das Galaxy A20e ist ein Renner im Markt der Handys unter 200 Euro. / © Samsung

Der aktuelle Renner im Einsteiger-Bereich ist Samsungs Galaxy A20e. Mit Dual-Kamera (13 MP + 5 MP Weitwinkel), einer 8-MP-Selfie-Kamera und Octa-Core-Chipsatz fährt das günstige Smartphone schwere Geschütze auf. Für unter 150 Euro bietet es sogar Bluetooth 5 – eine Seltenheit in dieser Liste. Schnelles WLAN nach 802.11ac mit bis zu 866 Mbit/s fehlt leider; genau wie das bei Samsung sonst so beliebte AMOLED-Display.

Galaxy A40

Steckbrief:

Veröffentlicht: März 2019

Preis: ab 196 Euro

Display: 5,9 Zoll

Speicher: 64 GByte + microSD

Akku: 3.100 mAh

Das Galaxy A40 hat ein höher auflösendes Display. / © AndroidPIT

Das oben bereits erwähnte AMOLED-Display bekommt Ihr für wenige Euro mehr im Galaxy A40 – das einzige OLED in dieser Liste. Zudem löst es deutlich höher, nämlich in FullHD+ auf. Auch die Kameras sind in Sachen Auflösung sowie Blende etwas üppiger ausgestattet als die des A20e; vor allem die 25-MP-Selfie-Knipse macht das A40 Influencer-tauglich.

Auch die übrigen technischen Daten zeigen, dass das A40 eine Klasse höher spielt: Mehr RAM, schnelleres WLAN dank 802.11ac und mehr interner Speicher wappnen das 200-Euro-Handy für größere Aufgaben – trotz kleinerer Abmessungen. Denn trotz des größeren Displays misst es nur 144,4 x 69,2 x 7,9 mm, also weniger als das A20e mit 147,4 x 69,7 x 8,4 mm.

Alle Modelle von Huawei und Honor nutzen den Chipsatz HiSilicon Kirin 710 beziehungsweise 710F mit zweimal vier Rechenkernen bis 2,2 GHz und mit der gleichen, schwachbrüstigen GPU wie das Galaxy A20e (oben). Für die Erweiterung des internen Speichers mit microSD-Karten müsst Ihr den zweiten SIM-Karten-Slot opfern. Die Modelle beherrschen (mit einer Ausnahme) schnelles WLAN bis 802.11ac, aber nur Bluetooth 4.2. Ihre LTPS-Displays lösen in 2.340 x 1.080 Pixeln auf.

P Smart (2019)

Steckbrief:

Veröffentlicht: Januar 2019

Preis: ab 131 Euro

Display: 6,2 Zoll

Speicher: 64 GByte + microSD

Akku: 3.400 mAh

Die P-Smart-Familie ist Huaweis Produktreihe "Gute Handys unter 200 Euro". / © AndroidPIT

Der preiswerteste Ableger der P-Smart-Familie ist das rund 130 Euro günstige P Smart (2019). Dual-Kamera mit bis zu 13 MP, 8-MP-Selfie-Kamera, schnelles WLAN und ein großer Akku sind Vorteile. Micro-USB statt dem modernen Typ-C-Anschluss kann man als Nachteil werten.

Unser Test schließt mit dem Urteil: "Die Fotoqualität lässt zu wünschen übrig und auch der Sound ist mager. Wenn Ihr Instagram-süchtig seid und viele Fotos mit Eurer Familie, Freunden oder Euren Followern teilen möchten, ist das nicht das richtige Smartphone für Euch."

P Smart Z (2019)

Steckbrief:

Veröffentlicht: Mai 2019

Preis: ab 167 Euro

Display: 6,6 Zoll

Speicher: 64 GByte + microSD

Akku: 4.000 mAh

Dank Pop-out-Kamera ist das Display des P Smart Z rand- und notchlos. / © AndroidPIT

Die mit 16 MP auflösende Selfie-Kamera des P Smart Z (2019) fährt bei Bedarf aus dem Gehäuse heraus. Auch die Hauptkamera löst etwas höher auf als beim oben vorgestellten P Smart (2019). Aufgeladen wird am modernen Typ-C-Anschluss; der Akku ist einer der größten in allen hier gezeigten Handys unter 200 Euro.

Im Test bemerkten wir die deutlich bessere Kamera-Performance im Vergleich zum Ur-Modell. Gegen das gleich günstige Xiaomi Redmi Mi Note 8T (unten) hat es aber wenige Argumente.

P Smart+ (2019)

Steckbrief:

Veröffentlicht: März 2019

Preis: ab 175 Euro

Display: 6,2 Zoll

Speicher: 64 GByte + microSD

Akku: 3.400 mAh

Das rein äußerlich vom Honor 20 Lite (unten) nicht unterscheidbare P Smart+ (2019) nutzt eine Triple-Kamera mit bis zu 24 MP; die Weitwinkel-Optik löst mit relativ hohen 16 MP auf. Die 8MP-Selfie-Knipse weckt wenig Hoffnung; Notebookcheck beurteilt sie als "grobkörnig und wenig detailreich". Ohne NFC für mobiles Zahlen oder USB-C-Anschluss wirkt das P Smart+ ein wenig unmodern.

Honor

20 Lite

Steckbrief:

Veröffentlicht: Mai 2019

Preis: ab 167 Euro

Display: 6,2 Zoll

Speicher: 128 GByte + microSD

Akku: 3.400 mAh

Honor 20 Lite und Huawei P Smart+ sehen gleich aus. / © AndroidPIT

Der Zwilling des P Smart+ (oben) heißt Honor 20 Lite. Seine Weitwinkel-Kamera löst nur mit 8 MP, die Selfie-Kamera dafür mit 32 MP auf. RAM und interner Speicher sind deutlich üppiger angelegt, obwohl das Smartphone günstiger ist. Leider fehlt WLAN nach 802.11ac sowie im 5-GHz-Band, und auch einen Typ-C-Anschluss findet Ihr hier nicht vor.

9X

Steckbrief:

Veröffentlicht: Oktober 2019

Preis: ab 199 Euro

Display: 6,6 Zoll

Speicher: 128 GByte + microSD

Akku: 4.000 mAh

Auch das Honor 9X verwendet eine Pop-out-Kamera für Selfies. / © AndroidPIT

Die zweite Pop-out-Kamera in der Reihe kommt von Honor. Das Gerät ist eines der jüngsten in dieser Liste, hat aber trotzdem kein NFC. Die dreifache Hauptkamera löst mit bis zu 48 MP auf, nimmt Weitwinkel-Fotos jedoch bloß mit 8 MP und Selfies mit 16 MP auf. Das 200-Euro-Handy bietet immerhin den modernen Typ-C-Anschluss.

Nokia

4.2

Steckbrief:

Veröffentlicht: Februar 2019

Preis: ab 115 Euro

Display: 5,7 Zoll

Speicher: 32 GByte + microSD

Akku: 3.000 mAh

Mega-preiswert ist HMD Globals Nokia 4.2. Es ist auch zugleich das mit dem kleinsten Display, wenngleich das Samsung Galaxy A40 (oben) insgesamt kleiner ausfällt. Der knappe interne Speicher lässt sich mit einer microSD-Karte unter Beibehaltung der Dual-SIM-Unterstützung erweitern. Im Test bei Techstage entpuppt sich das schicke Gerät nur als Blender, denn sowohl Leistung als auch Kamera-Qualität können nicht überzeugen.

Xiaomi

Redmi Note 8T

Steckbrief:

Veröffentlicht: Oktober 2019

Preis: ab 175 Euro

Display: 6,3 Zoll

Speicher: 64 GByte + microSD

Akku: 4.000 mAh

Xiaomi-Untermarke Redmi hat mit dem Note 8T ein heißes Eisen im Feuer. / © AndroidPIT

Der ebenfalls erst kürzlich vorgestellte Kandidat für den Titel "Bestes Handy unter 200 Euro" ist Xiaomis Redmi Note 8T. Es hat eine Quad-Kamera mit bis zu 48 MP für normale, weitwinklige und Makro-Aufnahmen. Es bietet USB-Typ-C, NFC, sogar Infrarot für die Fernbedienungs-Funktion, einen von den SIM-Karten separierten microSD-Slot und Quick-Charge 3.

Fazit

Keines der gezeigten Geräte ist wirklich vollständig. Die Frage ist, welchen Abstrich Ihr in Kauf nehmen wollt. Xiaomi hat ein gutes Gesamtpaket im Angebot. Vergesst überdies jedoch nicht die Option, statt einem neuen Einsteiger-Smartphone ein Refurbished-Smartphone einer höheren Geräteklasse zu kaufen.

