Die besten Apps für Android: Auswahl 2020

Es gibt so viele Apps im Play Store, das man unmöglich die Übersicht behalten kann. Die wichtigsten Kategorien und deren Must-Have-Apps findet Ihr daher hier. Wir haben auch Tipps von Euch aufgenommen.

Top-Kategorien der Must-Have-Apps:

Die wichtigsten Messenger-Apps für Android

Bei mobilen Instant-Messengern denkt jeder automatisch zuerst an WhatsApp. Doch Datenschutz-Bedenken und seine Beziehung zum moralisch fragwürdigen Unternehmen Facebook gebieten einen kurzen Blick auf die Konkurrenz. Alternative Messenger-Apps sind funktionell und vor allem in Sachen Datenschutz gut aufgestellt. Und wenn Ihr mehrere von ihnen installiert, erreicht Ihr wahrscheinlich die gleiche Menge an Kontakten.

Der WhatsApp-Messenger muss seinen Nutzern dank Quasi-Monopolstellung nicht viel bieten. / © AndroidPIT

Die besten Messenger-Apps für Android spalten sichalso auf in zwei Gruppen: Auf der einen Seite haben wir die beiden Facebook-Produkte WhatsApp und Messenger, in denen vermutlich fast all Eure Freunde und Familienmitglieder erreichbar sind. Auf der anderen sind die auf Privatsphäre bedachten Messenger, die ein Nischendasein fristen, obwohl sie funktionell und morralisch meist deutlich mehr zu bieten haben.

Threema ist kostenpflichtig. Bis Ende Januar 2020 kostet der schweizer Messenger jedoch nur die Hälfte.

Die beste E-Mail-App für Android

eie gute e-Mail-App wird vor allem dann wichtig, wenn Ihr 100 oder mehr E-Mails pro Woche erhaltet. Denn dann braucht Ihr Filter, automatische Sortierung, Antworten aus Vorlagen und vor allem ein gutes Benachrichtigungs-Management. Ziel soll es sein, dass Ihr die wichtigsten E-Mails nicht verpasst. Die klassische, auf Android-Smartphones vorinstallierte Gmail-App funktioniert eingeschränkt gut. Sie übernimmt die Filter-Einstellungen, die Ihrim Desktop-Browser festlegt. Die Gmail-App kann sogar Postfächer anderer Anbieter wie Microsoft Exchange / Office365 anzeigen. Dann funktionieren aber nicht die tollen Filter-Optionen.

Bei GMail könnt ihr Euch extra eine Bestätigung einblenden lassen, damit keine Mail mehr versehentlich zu früh gesendet wird. / © AndroidPIT

Bevorzugt Ihr eher eine kompakte Open-Source-Alternative zu googles E-Mail-App, die ebenfalls Postfächer unterschiedlicher Server verwaltet? Dann ist K-9 Mail Euer Freund. Dank Plug-ins erhaltet Ihr außerdem Verschlüsselungs-Funktionen.

In den meisten fällen sind E-Mail-Apps jedoch fest an Anbieter geknüpft. diese anbeiter unterscheinden sich maßgeblich in ihrer Motivation. Protonmail setzt auf vollständige Verschlüsselung und Anonymität. Erreicht Ihr diesen Anbieter über seine offizeille Darknet-Adresse, weiß selbst das schweizer Unternehmen dahinter nichts über Euch. Tutanota hat erweiterte Offline-Funktionen und lässt Euch e-Mails auf dem Smartphone oder der eingelegten microSD-Karte speichern.

Die besten Maps- und Navi-Apps für Android

Google Maps ist wohl der bekannteste und beliebteste Kartendienst auf Android-Smartphones. Die vorinstallierte App begeistert durch aktuelle Daten zu Restaurants und Geschäften, die Nutzer auch selbst korrigieren und eintragen können. Google Maps verrät auch, wie viel gerade im Museum los ist. Für Shopping-Malls gibt es meistens Indoor-Karten. Das Kartenmaterial hat Google mit Flugzeugen und Streetview-Autos gesammelt und daraus eine der detailliertesten Karten erstellt, die der Öffentlichkeit zugänglich ist.

Wann wird der Ort am häufigsten besucht? Hat er noch offen? Google Maps ist der smarteste Kartendienst. / © AndroidPIT

Ihr umfahrt Staus, seht Fahrpläne, findet offene Geschäfte, gute Restaurants und Sehenswürdigkeiten. Mit oder ohne Internetverbindung wird Google Maps Euch schnell ans Ziel bringen und Euch warnen, wenn das Geschäft am Ziel bei Ankunft schon zu hat. In der App bucht Ihr Taxis, Ubers und irgendwann auch selbstfahrende Autos, die Euch an ein beliebiges Ziel bringen.

Großartige Google-Maps-Alternative: HERE Maps

Ebenfalls sehr beliebt und eine gute Alternative zu Google Maps ist Here Maps. Der einst von Nokia initiierte Kartendienst ist inzwischen in der Hand eines Konsortiums bestehend aus den Automobilherstellern BMW, Daimler und Audi, einer Gruppe von asiatischen Investoren und auch Intel. Mit Hochdruck arbeitet diese Gruppe daran, HERE Maps zu einem potenten Gegenspieler von Google Maps zu entwickeln.

Here Maps eignet sich besonders für die Offline-Navigation. / © AndroidPIT

Die Navigations-App liefert etliche derselben Features: Indoor-Karten, Fahrrad-Navigation, Offline-Karten und ähnliche Tricks. Beim Autofahren warnt Euch die Karten-App, wenn Ihr das Tempolimit überschreitet. Das kann Google Maps nicht.

Ihr habt es lieber weniger Kommerziell? Dann lohnt sich ein blick in die vielen Karten-Apps, die auf die nicht-kommerzielle OpenStreetMap setzen. Marktführer ist OsmAnd, aber auch Maps.me oder Maps sind empfehlenswert.

Der beste Musik-Player für Android

Ihr bevorzugt Offline-Musik anstelle der vielen Streaming-Dienste? Verständlich! Physisch gekaufte Albums haben heute oft einen Download-Code und Online-Musik-Stores wie Amazon oder iTunes bieten DRM-freien Download an. Auf dem Smartphone spielt Ihr die Tracks dann in Musik-Player-Apps ab. Die zweifelsohne besten sind Poweramp und Phonograph. Der kostenlose VLC glänzt mit der Fähigkeit, Tracks per Google Cast auf WLAN-Lautsprecher zu streamen und auf Netzwerkspeicher zuzugreifen. Poweramp gilt als der Meister der lückenlosen Wiedergabe. Phonograph bietet eine hervorragende Benutzeroberfläche.

Fan von Konzeptalben? Poweramp ist der Meister der lückenlosen Musikwiedergabe. / © AndroidPIT

Aber natürlich ist das Angebot an Musik-Playern im Google Play Store noch viel größer. Einen Liste mit weiteren Alternativen haben wir an dieser Stelle für Euch zusammengesammelt:

Die besten Wetter-Apps für Android

Keine einzelne Wetter-App ist wirklich akkurat. Also sollte die App wenigstens schön und eingfach zu bedienen sein. AccuWeather macht hierbei den überzeugendsten Job. Widgets, praktische Benachrihtigungen und ein wirklich schöner Live-Hintergrund runden das Paket der unsderes Erachtens betsen Wetter-App ab.

AccuWeather ist genau so 50:50-treffsicher wie der Rest, aber wenigstens eine wunderschöne Wetter-App. / © AndroidPIT

Auch empfehlenswert ist die mittlerweile im vollen Funktionsumfang kostenpflichtige Alternative WarnWetter vom Deutschen Wetterdienst. Eine weitere zuverlässige Alternative ist WetterOnline mit stündlichen Vorhersagen sowie einem Wettertrend für 14 Tage. Von den selben Machern kommt auch das nützliche Regenradar.

Der beste Dateimanager für Android

Es gibt viele Dateimanager, doch einige Favoriten sind FX Datei Explorer, Total Commander oder Solid Explorer. Diese glänzen durch gute Übersicht, Netzwerk-Integration und Filter-Optionen. Aber auch der quelloffene, kostenlose Amaze File Manager hat viel zu bieten.