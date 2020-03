Das Telegram-Gewinnspiel: Diese Woche gibt es einen Tageslichwecker

Mitmachen ist ganz einfach:

Wenn Du noch kein Mitglied in unserem Channel bist, abonniere ihn. Wir versorgen Euch dort mit der Story des Tages und Breaking News – ganz ohne Spam. Jeden Freitag um 18 Uhr posten wir dort exklusiv den Link zu einem Artikel, der nicht auf unseren Magazinseiten erscheint. Hinterlasst im versteckten Artikel einen aussagekräftigen Kommentar, warum ausgerechnet Ihr der perfekte Gewinner für diesen Preis seid. Den oder die Gewinner/in ziehen wir dann am darauffolgenden Mittwoch und geben diesen bei Telegram bekannt. Im Falle, dass Ihr den tollen Preis gewonnen habt, kontaktieren wir Euch und schicken Euch im Nachgang den Preis nach Hause. Beachtet die Teilnahmebedingungen am Ende dieses Artikels.

Der Preis in dieser Woche ist...

Der Wecker mit Sonnenaufgangssimulation sorgt für einen hellen Start in den Tag. / © Coolstuff.de

Ein Tageslichtwecker.

Tageslicht.

In Zeiten der globalen Quarantäne ist Tageslicht wahrscheinlich etwas, wonach sich viele Menschen sehnen. Die schlechte Nachricht zuerst: Mit echtem Tageslicht können auch wir nicht auffahren. Allerdings haben wir etwas für Dich, was Dir Deinen Start in den Morgen ab sofort erträglicher macht.

Die Tageslichtlampe weckt Dich ab sofort mit Naturklängen und Vogelgezwitscher und langsam heller werdendem Licht. Ganz so, als wolle Dich der Tag wachküssen – oder zumindest keinen Eimer kaltes Wasser ins Gesicht kippen.

Wir verlosen einen Tageslichtwecker im Wert von circa 30 Euro.

Wem wir den Preis zu verdanken haben

Ihr vertraut nicht auf Euer Glück oder wollt den mobilen Fotodrucker auf jeden Fall kaufen? Bitte unterstützt unseren Sponsor Coolstuff, der uns diesen Preis kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Den Denver Tageslichtwecker, weitere Gadgets, Geschenkideen und Produkte findet Ihr hinter dem Link.