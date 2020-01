Samsungs antwortet mit Galaxy Chromebook auf Googles Pixelbook

Heute stellte Samsung auf der CES 2020 in Las Vegas der Welt das Galaxy Chromebook vor. Das Premium 2-in-1 Gerät scheint ein riesiges Loch im Hochleistungs-Chromebook-Markt zu füllen. Hier sind alle Details.

Das neue Galaxy Chromebook ist zweifellos schön und trumpft mit einer hohen Leistung auf. Bei einem Preis von 999 Dollar spielt Samsung hier aber fast schon Russisch Roulett, wenn es davon ausgeht, dass es eine hohe Nachfrage nach Premium Chrome OS Notebooks gibt, die so viel kosten wie ein wirklich gutes Windows Notebook oder MacBook Air.

Design und Display

Als das dünnste Chromebook von Samsung, das je veröffentlicht wurde, kombiniert das Galaxy Book die besten Stücke von Samsungs technischer Innovation. Wie man es von dem südkoreanischen Unternehmen erwarten kann, ist das Display beeindruckend. Es handelt sich um einen 13,3 Zoll 4K AMOLED (3840x2160) Touchscreen in 16:9. Die Einfassungen sind mit 3,9 mm winzig und versprechen eine lebensechte Optik für Spiele, kristallklare Fotoanzeige und Bearbeitung. Klingt erstmal geil, ist es aber vielleicht gar nicht: Es können damit keine vollständigen Desktop-Anwendungen ausgeführt werden.

Laut Samsung soll das Galaxy Chromebook bald mit HDR400 kommen, um kontrastreiche Grafiken zu liefern.

Das neue Galaxy Chromebook kommt mit einem eingebauten Stift. / © Samsung

Eine integrierte Stiftunterstützung bietet dem Benutzer außerdem neue Möglichkeiten, um die Vorteile von Chrome OS ebenso zu nutzen, wie es beispielsweise bei einem Galaxy Note 10 Plus möglich wäre. Das gesamte Notebook ist nur 9,9 mm dick und aus Aluminium. Es gibt einen Fingerabdrucksensor zum Entriegeln, zwei USB-C-Anschlüsse und eine 8-Megapixel-Kamera auf dem Tastaturdeck. Zwei 2W-Lautsprecher liefern Stereoton.

Leistung und Speicher

Was die Leistung betrifft, so ist dieses Chromebook das leistungsstärkste, das Samsung bisher auf den Markt gebracht hat. Das Galaxy Chromebook ist mit dem neuesten Intel Core i5 Prozessor der 10ten Generation ausgestattet und hat bis zu 16 GB RAM zur Verfügung. Für den internen Speicher könnt Ihr einen SSD-Speicherplatz mit bis zu 1 TB nutzen, der über microSD erweiterbar ist. Es sollte jedoch gesagt werden, dass die 999-Dollar-Version mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher ausgestattet ist. Das Chromebook hat außerdem Intel Wi-Fi 6, so dass Ihr Eure Internetverbindung ohne Unterbrechungen nutzen könnt.

Das Galaxy Chromebook wird mit einer 8-Megapixel-Kamera im Keyboard-Deck geliefert, um Fotos im Tablet-Modus zu machen. / © Samsung

Das Galaxy Chromebook wurde zusammen mit Intel im Rahmen des Innovationsprogramms Project Athena entwickelt. Samsung sagt, dass es strenge Tests bestanden hat, um die Erfahrungsziele des Programms und die Hardware-Spezifikationen zu erreichen. So wurde sichergestellt, dass das Gerät konsistent die Reaktionsfähigkeit, den sofortigen Weckruf und die Akkulaufzeit liefert, die ambitionierte Menschen brauchen, um von überall aus konzentriert zu arbeiten. Der Akku hat eine Leistung von 49,2 Wh und sollte eine durchgehende Nutzung von etwa acht Stunden ermöglichen.

Chrome OS kann natürlich auch Android-Apps ausführen und ist ein Erfolg auf dem Bildungsmarkt und für diejenigen, die einfach nur eine billige, schnelle Internet-Browsing-Maschine wollen. Aber so beeindruckend Googles Pixelbook-Hardware auch ist, der Premium-Tausend-Dollar-Chromebook-Markt ist noch nicht richtig in Schwung gekommen. Kann Samsungs Galaxy Chromebook das ändern?