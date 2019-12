Bluetooth-Headsets und -Kopfhörer im Vergleich

Bei Bluetooth-Kopfhörern und -Headsets sind drei wichtige Kategorien zu unterscheiden. Die großen Over- oder On-Ears versprechen gute Geräuschunterdrückung (Noise Cancelling) und satten Klang. In-Ears verschwinden im Ohr und haben zum Teil ein Nackenband. Den AirPods folgend gibt es überdies eine Reihe so genannter True-Wireless-Headsets. Diese bestehen üblicherweise aus zwei komplett drahtlos verbundenen Knöpfen, die Ihr unterwegs in einem Etui transportiert und aufladet.

Over-Ear- und On-Ear-Bluetooth-Headsets

Klassische Over-Ear-Kopfhörer haben inzwischen fast ausnahmslos Noise Cancelling, also aktives Auslöschen von Umgebungsgeräuschen. Viele von ihnen haben auch einen Line-in für drahtgebundenen Betrieb. Dieser ist dann meistens auch noch möglich, wenn der Akku der Kopfhörer leer ist.

Sennheiser Momentum III

Der Sennheiser Momentum III kommt viereinhalb Jahre nach dem Vorgängermodell. Das hat nicht nur den Besitzern des Momentum II Zeit gegeben. Auch Sennheiser hatte Zeit und die neue Version der Kopfhörer zeigt, dass sich einiges geändert hat.

Die mächtigen Momentum III kosten mehr als manches Smartphone. / © AndroidPIT

Der Sennheiser Momentum III ist ein ausgezeichneter Kopfhörer, den vor allem Sound-Puristen schätzen werden. Der Preis von 399 Euro ist hoch, aber hochwertige Kopfhörer zu haben, lohnt sich.

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Die Sony WH-1000XM3 hatten Bose Quiet Comfort 35 als die besten Kopfhörer mit Active Noise Cancelling (ANC) abgelöst. Bose konterte mit dem Noice Cancelling Headphone 700.

Inzwischen kosten die Bose NCH 700 rund 100 Euro weniger als die Sennheiser Momentum III. / © AndroidPIT

Wenn das eigene Bankkonto es zulässt, verdient der Bose NCH 700 definitiv eine Kaufempfehlung. Belohnt wird man dann mit einem Kopfhörer, der eines der besten aktiven Geräuschunterdrückung auf dem Markt besitzt. Das damit auch klasse telefoniert werden kann, ist für Euren Gesprächspartner ein Plus.

Kygo A11/800

Eine günstigere Alternative zu Top-Geräten wie oben oder den Sony WH-1000XM3 kann das Bluetooth-Headset von DJ Kygo sein. Natürlich beherrscht das schwedische Produkt aktive Geräuschunterdrückung.

Das Kygo-Headset drückt fest aufs Ohr. / © AndroidPIT

Die Kygo A11/800s sind jedoch nach wie vor das Flaggschiff des Unternehmens, bieten eine hervorragende Geräuschunterdrückung und werden für ihre Qualität beim Telefonieren geschätzt.

In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit Nackenband

Etwas preiswerter zu bekommen, aber fast gleich kompakt sind miteinander verdrahtete Bluetooth-In-Ears. Diese haben ein am Nacken entlang geführtes Kabel, geringfügig mehr Akkulaufzeit, kommen jedoch oft ohne ein Transport- und Lade-Etui daher.

BeatsX

Beats bietet nicht nur High-End-Kopfhörer, sondern auch preiswertere Produkte an. Die BeatsX sollen eine gute Klangqualität für unter 100 Euro bieten. Sie sind günstiger als AirPods, sind gute In-Ear-Kopfhörer und angenehm zu tragen.

BeatsX bieten eine gute Klangqualität für unter 100 Euro. Sie sind damit günstiger als AirPods und angenehm zu tragen. / © AndroidPIT

Sie klingen gut, seit sich Beats von den basslastigen Klängen verabschiedet hat. Für den Preis hätte man zwar noch ein paar Zusatzfunktionen erwarten können, vor allem Schutz gegen Wasser.

Sony WF-1000XM3

Nachdem Sony bereits seit langer Zeit große Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Rauschunterdrückung im Angebot hat, möchten die Japaner das Gleiche jetzt für In-Ears bieten.

Sony verkauft die teuersten True-Wireless-In-Ears in dieser Liste. / © AndroidPIT

Ihre Akkulaufzeit, das Design und die Klangqualität sind einfach ausgezeichnet, und auch der Preis der Kopfhörer ist angemessen. Last but not least bieten sie die beste aktive Rauschunterdrückung, die man bei drahtlosen In-Ear-Kopfhörern finden kann.

Powerbeats Pro

Die Powerbeats Pro bieten dieselbe Technik, die Apple schon in den AirPods 2 liefert. Dank Bügel sind sie aber auch für den Sport geeignet. Außerdem handelt es sich hier um richtige In-Ear-Kopfhörer. Dafür sind sie aber auch nochmals teurer.

Der hohe Preis, die große Transportbox und die fehlende Rauschunterdrückung machen die Powerbeats Pro weniger attraktiv als die Konkurrenz. / © AndroidPIT

Der Klang ist im Großen und Ganzen überzeugend, doch für 250 Euro hätte sich Tester Julius eine aktive Geräuschunterdrückung gewünscht. Dafür überzeugt ihn die Akkulaufzeit auf ganzer Linie. Das Ladecase empfindet er als "so groß, dass es fast lachhaft ist."

Libratone Track Air+

Libratone stellt mit dem Track Air+ ein Ohrhörer Paar vor, dass nicht nur auf dem Papier das Zeug hat, Apples AirPods den Rang abzulaufen.

Echt drahtlos, mit Geräuschunterdrückung und für unter 200 Euro erhältlich. / © AndroidPIT

Zu gutem Tragekomfort kommen ein guter Klang, Sprachqualität, lange Laufzeit und ein gutes und intelligentes ANC. Der Preis von 199 Euro könnte einen zunächst etwas abschrecken, aber im Vergleich zu den 229 Euro für Apple AirPods inklusive dem kabellosem Ladecase sind die Librone Track Air+ günstig.

Taotronics SoundLiberty 53

Das Design ist offensichtlich dem der beliebten AirPods von Apple nachempfunden. Der Clou ist der Preis von nur rund 40 Euro.

AirPod-Ersatz für 40 Euro: Was taugt so etwas? / © AndroidPIT

Ihr Klang ist okay und verzerrt auch nicht bei höheren Lautstärken. Die Akkus halten je vier Stunden und lassen sich in der Hülle zehnmal unterwegs aufladen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt also.

Besdio BE-EH002

Besdio bietet ein True-Wireless-Headset für rund 40 Euro an. Leider klingen sie etwas matter als die Taotronics (oben) und ihre Bedienung könnte besser sein.

Besdio bietet ein gutes Headset für ruhige Umgebungen. / © AndroidPIT

Die Besdio BE-EH002 sind – für den Preis – anständige True-Wireless-Ohrhörer für Fitness-Enthusiasten. Sie reichen, um im Fitnessstudio oder beim Joggen einen Podcast zu hören. Audiophile Nutzer und Musikliebhaber, oder Pendler in öffentlichen Verkehrsmitteln werden mit der Klangqualität möglicherweise nicht zufrieden sein.

Was ist Euer Favorit?

Welche Art von Bluetooth-Headset bevorzugt Ihr? Oder setzt Ihr lieber auf kabelgebundene Headsets? Und was ist Eure Schmerzgrenze beim Preis?