Kontaktlos bezahlen: Banken, Apps und teilnehmende Shops

Kontaktloses Bezahlen ist dank Apple Pay beziehungsweise Android Pay mit fast jedem Smartphone möglich. Geschäfte wie Aldi oder Edeka machen inzwischen mit. Auch mit Konten bei Sparkasse, DKB, ING, Raiffeisen-Banken und Co. könnt Ihr mit dem Handy bezahlen. Dienstleister wie PayPal ermöglichen mobiles Bezahlen für alle anderen. Wie das alles funktioniert, erfahrt Ihr hier.

Springt direkt zum Abschnitt:

Mit diesen Handys könnt Ihr kontaktlos Bezahlen

Wie funktioniert Bezahlen mit dem Handy? Kontaktloses Bezahlen ist mit neuartigen Kreditkarten und manchen EC-Karten möglich. Deren Profil lässt sich auf RFID-fähige NFC-Chips von Smartphones und Smartwatches kopieren. Somit könnt Ihr diese Geräte anstelle Eurer Kreditkarte an Kassenterminals halten und nach denselben Regeln (bezüglich PIN oder Gebühren) kontaktlos bezahlen. Inzwischen erhalten Händler fast nur noch PCI-konforme Terminals, sodass die Akzeptanz für diese Zahlungsmethode wächst.

Ende März 2020 gab MasterCard bekannt, die Schwelle für die PIN-Abfrage zu erhöhen. Im Euro-Raum wurde diese auf einheitliche 50 Euro angehoben. Vorher lag sie in Deutschland bei 25 Euro. Dies versteht das Kreditkarten-Unternehmen als Beitrag, um die Hygiene bei Bezahlvorgängen zu erhöhen. Man hatte in den vergangenen Wochen einen rapiden Anstieg kontaktloser Bezahlvorgänge registriert.

Dasselbe Limit von 50 Euro gilt im Übrigen auch für VISA-Karten (Quelle). Beim kontaktlosen Bezahlen von Beträgen unter dieser Schwelle werdet Ihr also weder nach dem PIN noch nach Eurer Unterschrift gefragt. Im Online-Banking und an Geldautomaten könnt Ihr entsprechende Limits ändern.

Android-Smartphones

Die Liste der Android-Geräte ist erfreulich lang, mit denen man kontaktlos bezahlen kann. Erfüllt Euer Handy die technischen Voraussetzungen für Google Pay, steht Mobile Payment nichts mehr im Wege:

NFC vorhanden und aktiv (jetzt per App prüfen)

Android 5.0 oder neuer installiert

Diese Kriterien treffen auf rund zwei von drei Android-Handys zu. Im Zweifel versucht Ihr einfach, folgende App zu installieren und mit Eurem PayPal-Account oder gar Eurer Bank zu verknüpfen:

Ist Euer Gerät mit Android Pay kompatibel, könnt Ihr vermutlich auch die unten aufgeführten Drittanbieter-Apps für Kontaktloses Bezahlen nutzen.

Apple iPhones

iPhones nutzen ebenfalls ein NFC-Modul zum kontaktlosen Bezahlen. Ihr nutzt dafür den Dienst Apple Pay, in dem Ihr die Kreditkarte Eurer Bank hinterlegt. Kompatible iPhones sind laut Hilfedokument …

iPhone-Modelle mit Face ID

iPhone-Modelle mit Touch ID, außer iPhone 5s

Bezahlvorgänge werden durch Biometrie gesichert. Drittanbieter- oder Banken-Apps dürfen das NFC-Modul nicht nutzen; kontaktloses Bezahlen mit iPhones läuft ausschließlich via Apple Pay.

Kompatible Smartwatches für mobiles Bezahlen

Wear-OS-Uhren für kontaktloses Bezahlen

Etliche Smartwatches mit dem Android-Derivat Wear OS nutzen Google Pay für mobiles Bezahlen. Technische Voraussetzung ist nur ein NFC-Modul und die jüngste Betriebssystem-Version. Unter den vermutlich Hunderten Android-Pay-fähigen Smartwatches befinden sich folgende bekannte Modelle:

Das kontaktlose Bezahlen mit der Smartwatch funktioniert wie mit dem Smartphone: Auf der Uhr startet Ihr die Google-Pay-App, wählt Eure Kreditkarte aus und legt die Smartwatch auf das Lesegerät. Über NFC werden die Daten abgeglichen und der Bezahlvorgang abgeschlossen. Bei Zahlungen über 30 Euro (bei MasterCard erst ab 50 Euro) oder bei Debitkartentransaktionen müsst Ihr unterschreiben oder einen PIN eingeben.

Welche Banken und Unternehmen Google Pay in Deutschland anbieten, entnehmt Ihr am besten der offiziellen Liste.

Im Übrigen gilt dasselbe wie bei Smartphones: Android-Pay-fähige Uhren sind theoretisch auch für kontaktloses Zahlen mit anderen Apps geeignet. Die jeweiligen Anbieter müssen dies nur in ihrer App implementieren.

Android-Uhren mit NFC-Modul eignen sich für kontaktloses Bezahlen. / © AndroidPIT

Apple Watches mit Apple Pay

Alle aktuell erhältlichen Modelle der Apple Watch unterstützen kontaktloses Bezahlen via Apple Pay.

Watch Series 3

Watch Series 4

Watch Series 5

Welche Banken oder Unternehmen derzeit Apple Pay in Deutschland unterstützen, entnehmt Ihr der offiziellen Liste.

Apple-Fans schwören auf die Watch Series 4. / © AndroidPIT by Irina Efremova

Samsung Pay

Samsung-Uhren nutzen sowohl ein eigenes Betriebs- als auch Bezahlsystem. Die Modelle …

Galaxy Watch (Active)

Gear Sport

Gear S3 Classic/Frontier

… verwenden Tizen als Betriebssystem und Samsung Pay als Methode für mobiles Bezahlen. In fast allen Nachbarländern funktioniert dieser Dienst an Kassenterminals. Nur in Deutschland findet Samsung für sein System keine Kooperationspartner.

Samsung Pay funktioniert in Deutschland noch nicht. / © AndroidPIT

Garmin Pay

Garmin-Pulsuhren und Sport-Wearables verwenden Garmin Pay. Damit funktionieren folgende Modelle:

vívoactive 3

fenix-5-Plus-Serie

MARQ-Kollektion

In Deutschland ist Garmin Pay nur eingeschränkt nutzbar; übliche Hausbanken fehlen sämtlich. Aktuelle Kooperationen listet Garmin offiziell auf.

Garmin Pay ermöglicht in der Theorie mobiles Bezahlen mit dem Fitnesstracker. / © AndroidPIT

Fitbit Pay

Fitbit nutzt sein eigenes Bezahlsystem Pay. Es funktioniert auf den Modellen …

Wie so oft findet Ihr in Deutschland nur wenige Banken, die Fitbit Pay unterstützen. Der Anbieter pflegt dazu eine offizielle Liste. Wie es nach der Übernahme durch Google-Mutter Alphabet für Fitbit Pay weitergeht, warten wir mit Spannung ab.

Mit der Fitbit Versa könnt Ihr ebenfalls bezahlen. / © AndroidPIT

Das Fintech und Boon.-Mutter Wirecard hat sich mit Uhrenhersteller Swatch verbrüdert und SwatchPAY! gestartet. Die kompatiblen Uhren erkennt Ihr direkt am Namen, denn der beinhaltet den Begriff "PAY!". Die Modelle kosten 75 Euro in der Anschaffung. Es könnte sein, dass Swatch langfristig mit mehr Banken kooperiert. Aber derzeit läuft alles über boon.