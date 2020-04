Arcade-Highlights: Die fünf Apps der Woche

Wieder einmal haben wir die Köpfe zusammengesteckt und aus neuen Apps eine breite Auswahl für Euch zusammengestellt. Wir hoffen, dass Euch unsere Liste hilft, Euer Smartphone zu optimieren und Euch ausgiebig zu unterhalten. Also – los geht’s!

Arcade-Apps sind immer eine wundervolle Möglichkeit, sich nach einem stressigen Tag zu erholen. Für dieses Wochenende gibt Euch die App Neko Samurai die Chance, Eure Feinde zu vernichten – vielleicht ja gleich zusammen mit dem angestauten Stress. Die Spiele-App zeichnet sich durch eine ausgefeilte Grafik und konstante Action aus. Wie sie das schafft? Indem Ihr in endlosen Wellen Frosch-Ninjas besiegen müsst. Ganz logisch oder? Der gefährlichste Gegner der Katze ist eben einfach der Frosch – weiß man ja. Schnappt Euch Euer Smartphone und werdet zur legendären Samurai-Katze. Passt aber auf, nicht zu viel zu blinzeln, wenn Ihr gewinnen wollt!

Wer Arcarde-Games liebt, der wird auch bei Retro-Arcarde-Spielen seine helle Freude haben. Schön daran: Die Spiele sind für das Smartphone momentan echt auf dem Vormarsch und bieten ganz "Atari-Nostalgie"-like, Retro-Grafiken mit eingängiger Musik. Mit Sonar Smash surft Ihr als Delphin auf dieser Welle und müsst Euch per leistungsstarkem Sonar einen Weg durch die verschiedenen Meeresbewohner bahnen. Damit Ihr auf Eurer nächsten Reise durchs Arcarde-Meer besser durchkommt, müsst Ihr unter anderem Ringe für Sonarkräfte sammeln und Herzen aufladen.

Kennt Ihr noch diese alten Raumschiff-Spiele von damals? Wo man eigentlich nur das Schiff bewegte und Feinde abgeschossen hat? Fehlen sie Euch, dann seid Ihr bei dieser App genau richtig. Bei diesem klassischen Arcade-Spiel müsst Ihr Kugeln ausweichen und auf Eure Feinde schießen, während Ihr Euer Schiff verbessert. Ein perfektes Spiel, wie ich finde, wenn man nicht groß nachdenken und sich einfach nur entspannen will. Bullet Hell bietet ein einfaches Handling wie zum Beispiel die Möglichkeit, das Schiff mit ausladenden Gesten zu steuern. So braucht Ihr nur noch mit der anderen Hand zu drücken, um Bomben abzufeuern.

Zenkit To Do

Weg von den Spielen und hin zu einer App, mit der Ihr Eure täglichen Aufgaben noch besser organisieren könnt. Und wenn wir mal bedenken, wie selten wir unser Smartphone aus den Augen lassen, wird man die wichtigsten To-Dos sicher nicht mehr so schnell vergessen.

Mit der App könnt Ihr neben der Organisation von Ausflügen und wichtigen Besprechungen oder Einkaufslisten planen und Notizen oder Ideen festhalten. Praktisch daran: Zenkit To Do synchronisiert die Daten zwischen all Euren Geräten, sodass Ihr diese immer parat habt, wenn Ihr sie einmal braucht. Und das auch dann, wenn Ihr einmal offline seid.

MNML Screen Recorder (Early Access)

Diese App spricht wahrscheinlich eher die Leute mit einem journalistischen Hintergrund an – oder vielleicht auch jene, die einfach gerne Interviews aufnehmen wollen. Denn gerade bei solchen Gelegenheiten ist ein guter Recorder Gold wert. Zugegeben, hierfür gibt es bereits eine Menge guter Apps auf dem Markt, aber die meisten kosten leider auch gutes Geld oder zeigen viel zu viel Werbung. Und die, die daneben übrig bleiben, sind zwar gut, glänzen dafür aber auch mit einer Benutzeroberfläche, die offen gesagt platt und einfach nicht besonders hübsch ist.

MNML will genau dieses Problem lösen, indem es eine aufgeräumte und leicht zu bedienende Oberfläche bietet. Dabei handelt es sich hier um eine Open-Source-Anwendung, ist damit kostenlos nutzbar und ohne störende Werbung. Beachtet, dass diese App noch in der Entwicklungsphase ist.

Owari (Ende, oder Schluss) wie es auf Japanisch so schön heißt. Das war unser Einblick in die Apps dieser Woche. Habt Ihr etwas Passendes für Euch gefunden? Oder seid Ihr in der vergangenen Woche selbst auf Apps gestoßen, die wir unbedingt einmal testen sollten?