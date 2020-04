Hoch leben die Spiele: Die 5 Apps der Woche

Den April starten wir mit einer großen Auswahl an Spielen für Android und iOS. Wer seinen Rachedurst stillen oder mal wieder in ein Retro-Game zocken will, ist hier gut aufgehoben. Schaut rein, stöbert durch die Angebote und findet vielleicht das passende Spiel für Euch.

Für iOS-Nutzer schon längst erhältlich, hat es die App Gris nun auch in den Google Play Store geschafft. In dieser App spielt Ihr ein junges Mädchen, das sich im Laufe der Reise mit einer schlimmen Erinnerung auseinandersetzen muss. Die App Gris spielt dabei mit einer Reihe Emotionen, die ich sehr interessant finde. Mit zunehmenden Fähigkeiten könnt Ihr zusätzlich neue Wege entdecken und erforschen. Die Spielidee ist für mich einzigartig und originell. Ganz umsonst ist Gris aber leider nicht. Die App kostet 5,49 Euro.

Johnny Bonasera 4

Wer die ersten drei Teile dieser "Rachefeldzug"-App geliebt hat, darf sich über den vierten Teil der Johnny-Bonasera-Serie freuen. In diesem Teil der Comic-Welt von Johnny steht ein kompletter Tapetenwechsel an. Johnny Bonasera 4 bietet Euch ein klassisches Weltraumabenteuer mit komischen Dialogen. In diesem Teil werdet Ihr dafür kämpfen Eure Mutter, die entführten Menschen und Capitán Wachimolete aus den Klauen der Außerirdischen zu befreien. Das Spiel setzt auf 2D-Grafiken mit einem cartoonhaften Stil in HD. Für diejenigen, die einen beißenden Humor mögen, ist das Spiel durchaus ein Blick wert. Denn die unterschiedlichen Charaktere sind nicht nur zum Reden oder für Interaktionen gut, sondern können ebenso beleidigt werden. Ein Spiel, bei dem man seinem Ärger also durchaus gut Luft machen kann.