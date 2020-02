Für Android und iOS: Unsere 5 Lieblings-Apps der Woche

Gibt es eigentlich jemanden, der es ganz ohne Selfistick schafft, ein ordentliches Gruppenfoto zu machen? Vor allem dann, wenn gerade mal wieder niemand in der Nähe ist, der es knipsen könnte? Mit der App SayCheese – Remote-Kamera ist das Problem leicht behoben. Denn die Anwendung unterstützt zwei Telefone gleichzeitig. Dabei dient das eine Smartphone als Auslöser und das zweite als ferngesteuerte Kamera. So könnt Ihr Bilder oder Videos aufnehmen und das ganz ohne verwackelte Einstellungen oder halb abgeschnittene Familienmitglieder auf Fotos. Die Steuerung von Fokus und Auslöser geschieht gänzlich über lokales WLAN.

Aktualisiert: 22. Februar 2020

Aktuelle Version: Variiert je nach Gerät

Größe: Variiert je nach Gerät

Erfordert Android: Variiert je nach Gerät

Preis: 0,89 Euro - 15,99 Euro für In-App-Käufe

Hier ladet Ihr Euch die "SayCheese – Remote Camera"-App für Android herunter.

Für iOS gibt's die App leider nicht. Als Alternative haben wir Euch "Cheez" rausgesucht – eine App, mit der Ihr auf Eurem iOS-Gerät den Auslöser per Sprachsteuerung betätigen könnt.

Boxing Physics 2 (Early Access)

Wolltet Ihr schon mal einem Feuerwehrmann kräftig eins auf die Omme geben? (Warum auch immer?) Bei Boxing Physics 2 habt Ihr die Chance dazu. Das Highlight an dem Spiel sind auf jeden Fall die Charaktere, die wunderbar lächerlich aussehen und sich genauso unfertig bewegen. Klar, an die optisch fast schon perfekten Box-Spielen kommt diese App nicht ran. Am Spaß ändert das aber absolut nichts – ganz im Gegenteil, ich hatte viel Spaß an dem Spiel. Immerhin werden Euch hier vier unterschiedliche Spielmodi geboten, dazu mehr als 35 verschiedene Missionen und 5 Hauptquests an denen Ihr Eurem Kampfgeist freien Lauf lassen könnt. Langeweile kommt da garantiert nicht so schnell auf.

Die Handhabung ist angenehm leicht, sodass Ihr bei der Steuerung der mehr als 35 atypischen Charaktere keine Probleme bekommt. Wenn Ihr mal was zum Lachen braucht – bei mir hat dieses Spiel wahre Wunder gewirkt.