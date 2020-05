Was wurde aus Apple Glasses? 5 Gerüchte zur AR-Brille im Check

1. Apple arbeitet seit Jahren an einer AR-Brille

Seit mehr als zehn Jahren tauchen immer mal wieder angemeldete Apple-Patente auf, die auf die Entwicklung eines AR-Headsets oder einer smarten Brille hindeuten. Doch ein Patent allein ist noch kein Garant für eine Produkteinführung. Apple hätte ziemlich viele verrückte Produkte eingeführt, wenn dem so wäre. Trotzdem zeigen die Patente sehr wohl, dass Apple zumindest an AR- und VR-Hardware forscht und arbeitet. Mit ARKit hat Apple bereits eine Augmented-Reality-Plattform realisiert, die es Entwicklern ermöglicht, AR-Games und -Anwendungen für Apple-Produkte zu Entwickeln und bereitzustellen. Eine zugeschnittene Hardware könnte eine sinnvolle Schlussfolgerung sein.

Dieses Patent hat Apple bereits 2017 eingereicht. / © Patently Apple

2. Es könnte zwei Modelle geben

Kommt nun eine leichte, unauffällige Brille mit Alurahmen oder ein klobiges AR-Headset für den Heimgebrauch? So ganz genau weiß man es nicht, aber Apple könnte beide Projekte unabhängig voneinander realisieren, da AR-Headset und Alltagsbrille ohnehin unterschiedliche Zielgruppen bedienen. Mit einem AR-Headset könnte Apple seine ARKit-Experience weiter verbessern und möglicherweise den Gaming-Markt aufmischen – wenn man es gut macht. Je nachdem welche Funktionen und Features eine Alu-Brille bietet, könnte diese ebenfalls Abnehmer finden – vor allem für sportliche Aktivitäten im Freien oder auch zuhause ist die Vorstellung eines Personal-Trainers, der auf die Brille vors Auge projiziert wird, nicht so weit hergeholt. Auch Termine, Erinnerungen oder Navigationsangaben könnten Teil einer solchen Brille sein. Dieses Konzept zeigt eindrücklich, was möglich wäre:

Here's what it would look like to check your credit card balance & transaction history using #AR glasses, from #Apple. https://t.co/wbWVHuHoda pic.twitter.com/P6xnnRIKlX — Suzanne Cohen (@suzannecohen01) April 29, 2020

3. Es wird ein neues Betriebssystem geben

Die Apple Glasses soll softwareseitig auf eigenen Beinen stehen. Wie mit watchOS für die Apple Watch oder iPadOS fürs iPad kommt ein Betriebssystem für das neue Wearable. Viele Gerüchte deuten darauf hin, dass es realityOS heißen könnte. Das System soll auf iOS basieren und auf das dedizierte Display angepasst sein.

All the new LiDAR AR demos I'm seeing fills me with hope for Apple's upcoming AR Glasses. It's so smooth, stays in its place, brilliant lighting and reflections, and people occlusion makes it feel like a real object that belongs in the world in 3D space. https://t.co/blestgKZ7Z — Shihab (JPEGuin) (@JPEGuin) May 5, 2020

4. Apple Glasses kommt 2020

Marktanalyst Ming Chi Kuo lag in der Vergangenheit oftmals richtig mit der Einschätzung um den Marktstart von Apple-Produkten. Auch zur Apple-Brille hat er eine Meinung. So soll sich die Apple Glasses bereits in Massenproduktion befinden und schon im zweiten Quartal dieses Jahres vorgestellt werden. Andere Analysten gehen eher von einer Vorstellung im Herbst aus, da Apple die große Aufmerksamkeit im Rahmen der Vorstellung des neuen iPhone 12 nutzen könnte.

Apple will be releasing AR glasses "Apple Glasses" next year🤫



It runs based on the iPhone and Apple Watch, and OS for Apple glasses has also been developed.



STAY TUNES for more😊😜 pic.twitter.com/Yx6GwtcelD — Nishant Pathak (@NishantBareilly) May 5, 2020

5. Code in iOS bestätigt Apples Forschung

Sowohl in mehreren Versionen von iOS als auch in Xcode wurden in der Vergangenheit Hinweise zu Apples AR-Brille gefunden. 2019 wurde in Xcode 11 ein ein ARDisplayDevice-Framework mit Verweisen auf ein Apple-Headset entdeckt. Im Code von iOS 13 wurde zudem eine STARTester-App ausfindig gemacht, die unter anderen für das Ein- und Ausschalten eines "Kopfmodus" verantwortlich ist.

StarBoard frameworks on iOS 13 now. StarBoard is Apple’s system shell for stereo augmented reality apps (headset). Guess secrecy is out? pic.twitter.com/XTnlqQgpHh — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) September 10, 2019

Egal was Apple mit der Glasses plant, es muss gut werden. Denn Wettbewerber Google ist vor Jahren mit seiner Interpretation einer smarten Brille auf dem Massenmarkt gescheitert. Mittlerweile gilt die Google Glass als Datenbrille für Entwickler und wenige, dafür bedeutende Geschäftskunden wie DHL (Quelle).

Das Titelbild zeigt die Bose Frames Alto.