Grafikkracher: Die allerschönsten Spiele für Android

Spiele wie Flappy Bird leben von ihrer Idee. Andere beeindrucken vor allem grafisch. Wir stellen Euch hier die schönsten Android-Games vor, die man einfach gesehen haben muss.

Sdorica -mirage- Entwickler Rayark International Limited Altersfreigabe ab 12 Jahren Kosten kostenlos, In-App-Käufe Sdorica -mirage- bei Google Play herunterladen Im Bereich der kostenpflichtigen Premium-Handyspiele ist Rayark längst bekannt und bringt hochwertige Spiele raus. Mit Sdorica – mirage – bewegt sich der Entwickler aber in dem geschmähten Bereich der kostenlosen Hand-Rollenspiele. Neben den durchaus schlechten kostenlosen Apps, sticht dieses Spiel aber positiv heraus und kann mit seinem charmanten Design und der durchdachten Mechanik bei mir punkten. Ohne Frage, Sdorica ist bunt. Das besondere an dem Spiel ist aber, dass es trotz seines farbigen und karikaturhaften Stils trotz allem nicht kindisch erscheint. Durch die eingeblendeten Zwischensequenzen bringen die Geschichte nicht nur voran, sondern erwecken die Welt zum Leben. Ich mag zwar ansonsten düstere Spielewelten lieber, aber das Spiel hat mich durcaus gereizt. Hauptsächlich lag das wohl an der guten Synchronisation, die den Charakteren Leben einhauchen und das stimmungsvolle Charakterdesign.

Auch wenn das hauptsächliche Spielgeschehen in den Schlachten stattfindet, sind es doch die Gesprächsepisoden dazwischen, die die Handlung voranbringen und erzählen. Beim Kampf stehen sich die beide Seiten gegenüber. Um Angriffe, Zauber oder Fähigkeiten zu nutzen, müsst Ihr auf dem Feld nach farbigen Kugeln suchen – ein wenig wie Puzzeln also. So leicht es klingt, so strategisch ist das Spiel aber. Anstatt einfach wie wild auf seinen Gegner einzudreschen, müsst Ihr Euch hier überlegen, welcher Charakter mit welchem Schritt in den verschiedenen Kämpfen wirklich Erfolg hat. Dabei müsst Ihr immer auf das Timing achten, um gegnerischen Angriffsmustern Paroli zu bieten oder bestimmte Aktionen eines Charakters einzusetzen, wenn diese am effizientesten sind. Und wie siehts mit dem Geld aus? Klar, kaufen könnt Ihr Euch in dem Spiel auch was. Es ist durchaus möglich, die Story-Mission des Spieles mit den Charakteren durchzuspielen, die Ihr kostenlos bekommt. Darüber hinaus habt Ihr aber auch die Möglichkeit weitere Charaktere und Kostüme freizuschalten. Dies geschieht mittels eines „Gacha“- beziehungsweise Zufallsbelohnungssystems. Dies heißt nichts weiter, als dass Ihr Euer Geld im Spiel dafür ausgebt, um zufälligen Charakter zu bekommen. Wenn Ihr in einem bestimmten Charakter vernarrt seid oder gerne alle Charaktere sammeln wollt, die es im Spiel gibt, dann ist das also die größte Schnittstelle, an dem Ihr Euer Geld ausgeben könnt. Ansosten sind die In-App-Käufe aber zurückhaltender. Ich hatte jedenfalls nicht das Gefühl, dass mich das Spiel nach einigen Tagen dazu drängen wollte, Geld aus dem Fenster zu werfen. Asphalt 9: Legends – Epic Action Auto Racing Entwickler Gameloft SE Altersfreigabe ab 12 Jahren Kosten kostenlos, In-App-Käufe Asphalt 9: Legends bei Google Play herunterladen Bock auf ein wildes Rennen? Mit der Asphalt-Serie hat Gameloft den Standard für realistisch aussehende Rennspiele auf Android festgesetzt. Und auch das neue Gameplay Asphalt9: Legends enttäuscht bei der Grafik garantiert nicht, denn Ihr brettert hier mit unglaublich schönen Fahrzeugen über den Asphalt. Ein Traum für jedes automobil Herz. Auswählen könnt Ihr zwischen etwa 50 verschiedenen berühmten Fahrzeugen. Hierzu gehört neben dem Ferrari auch Autogrößen wie Porsche oder Lamborghini. Und wenn Ihr Eure Sammlung erweitern wollt findet Ihr ebenfalls wertvolle Modelle wie den Aston Martin Vulcan, den Ford GT oder auch den McLaren P1. Und keine Sorge: Auch in Asphalt 9 könnt Ihr Euch wilde Rennen mit Stil liefern, ohne Euch über Euren wertvollen Untersatz Sorgen machen zu müssen.

Alleine zocken müsst Ihr im Übrigen auch nicht. So bekommt Ihr bei dem Spiel auch eine neue Online-Funktion geschenkt, mit dem Ihr den Mehrspielermodus für sieben Spieler nutzen könnt. Daneben habt Ihr bei Asphalt 9 zum ersten Mal die Möglichkeit, mit der Club-Funktion eine eigenen Online-Community von Rennfahrern zu erstellen. Nicht nur das Gameloft die Steuerung per Touch-Display verbessert hat, auch die Grafikumsetzung ist unglaublich und vermittelt ein eindringliches Gefühl, wenn Ihr über die verschiedenen Strecken flitzt. Nicht zu vergessen von den Momenten, in denen Ihr Eure Autos in aller Pracht bewundern könnt. Wie schon bei älteren Spielen dieser Reihe, ist auch Asphalt 9: Legends zum kostenlosen Runterladen gedacht. Wollt Ihr allerdings die coolsten Karossen schon von Anfang an Euer Eigen nennen wollt, dann kommt Ihr nicht um In-App-Käufe rum. Harry Potter: Wizards Unite Entwickler Niantic Altersfreigabe ab 6 Jahren Kosten kostenlos, In-App-Käufe Harry Potter Wizards Unite bei Google Play herunterladen Die beste Grafik hat immer noch die Wirklichkeit - blöder Spruch, stimmt aber. Noch besser wird es, wenn in die Wirklichkeit, die Ihr durch die Kamera Eures Smartphones betrachtet, neue Elemente herein "gezaubert" werden. Mit Harry Potter: Wizards Unite taucht Ihr in die Welt von Harry Potter, seinen Gefährten und seinen Gegnern ein. Das Spielprinzip dürften viele von Euch bereits von Pokemon Go kennen, dem absoluten Handy-Kultspiel der vergangenen Jahre. Also los, schwingt den Zauberstab und los - wir haben sogar die richtigen Tipps und Tricks für Euch! Harry Potter Wizards Unite: Tipps und Tricks zum Loslegen

Final Fantasy XV Pocket Edition Entwickler Square Enix Altersfreigabe ab 12 Jahren Kosten kostenlos, In-App-Käufe FINAL FANTASY XV POCKET EDITION Final Fantasy gehört zu den bekanntesten Rollenspielreihen. Einige der älteren Titel haben es bereits auf mobile Plattformen wie Android geschafft. Der inzwischen fünfzehnte Teil ist jetzt ebenfalls auf Android erschienen. Es handelt sich dabei um eine leicht abgespeckte Spielversion, bei der einige Spielelemente gestrichen wurden. Trotzdem ist Final Fantasy XV enorm hübsch anzusehen und liefert eine ordentliche Menge Spielspaß.

PUBG mobile Entwickler Tencent Games Altersfreigabe ab 18 Jahren Kosten kostenlos, In-App-Käufe PUBG Mobile PUBG ist mit Fortnite einer der beiden Battle-Royale-Knüller. Ihr spielt gegen 98 andere Spieler und kämpft darum, der letzte Überlebende in der Kampfzone zu sein. Die Kampffläche schrumpft mit der Zeit und zwingt die Spieler damit immer enger zusammen. Entkommen ist also unmöglich. Die Grafik ist super, allerdings werdet Ihr kaum Zeit haben sie zu genießen: Hinter dem nächsten Busch lauert sicher schon der nächste Spieler, der Euch zur Strecke bringen will.

Monument Valley 2 Entwickler ustwo Games Altersfreigabe ab 6 Jahren Kosten 5,49 € Monument Valley 2 Was wäre eine Liste der schönsten Grafikspiele für Android ohne das Spiel mit der schrägsten Grafik? Monument Valley 2 lässt Euch die Abenteuer von Ro und ihrem Kind in einer Escher-artigen 3D-Welt miterleben. Ihr steuert beide durch die Levels, die räumlich eigentlich unmöglich sind. Durch geschicktes Verschieben von Balken oder drehen von Rädern sorgt Ihr aber dafür, dass beide ihren Weg finden. Tolle Fortsetzung des Klassikers! Die besten Puzzle-Spiele für Android

Riptide GP: Renegade Entwickler Vector Unit Altersfreigabe ab 12 Jahren Kosten App-Download 3,49 € Riptide GP: Renegade Wer über die beste Grafik bei Android-Spielen spricht, kommt an Riptide GP Renegade nicht vorbei. Der Jetski-Racer hat alles, was zu einem packenden Rennspiel dazu gehört - zumal auf dem Wasser. Es gibt eine Story, die die verschiedenen Rennen miteinander verknüpft, aber auch nicht vom Renngeschehen ablenkt. Grafisch hat Riptide GP Renegade eine Besonderheit: Wer mit GameBench die Frameraten misst, sieht, dass zum Beispiel ein LG V30 echte 60 Bilder pro Sekunde darstellt. Andere mobile Spiele begrenzen ihr tolle Grafik auf 30 fps. LG V30: Gaming-Performance im Detail

Schönstes Rätselspiel: Lumino City Entwickler Noodlecake Studios Inc Altersfreigabe ab 0 Jahren Kosten 5,49 € Lumino City Die Grafik von Lumino City ist einfach wunderschön. Das Rätselspiel treibt Euch durch die Stadt Lumino, in der Ihr zusammen mit Lumi das Rätsel um das plötzliche Verschwinden Ihres Opas lösen müsst. Die Stadt wurde von den Entwicklern mit Pappmaché und anderen Bastelmaterialien real gebaut und mittels Spiegelreflexkameras in die 3D-Grafik von Lumino City umgewandelt. Zwar sind die Rätsel nicht sonderlich schwer, aber die Grafik beeindruckt in jeder einzelnen Spielsekunde - fast an jedem Ort gibt es tolle grafische Ideen zu entdecken, und wenn es nur der unglaubliche Bokeheffekt der Grafik ist.

The Room: Old Sins Entwickler Fireproof Games Altersfreigabe ab 6 Jahren Kosten App-Download 5,49 € The Room: Old Sins im Google Play Store herunterladen Nach langer Zeit hat die Room-Serie endlich einen Neuzugang zu verzeichnen: The Room: Old Sins. Und den Entwicklern ist es tatsächlich gelungen, den Kult-Vorgänger würdig fortzusetzen. Natürlich mit einer ganz eigenen Story. Im vierten Teil der Serie puzzelt Ihr Euch durch ein mysteriöses Puppenhaus voller Überraschungen, um dem Verschwinden eines Ehepaares aufzuklären.

Space Marshals 2 Entwickler Pixelbite Altersfreigabe ab 12 Jahren Kosten kostenlos, In-App-Käufe Space Marshals 2 Die beliebten Space Marshals gehen in die zweite Runde. Die Grafik des Android-Spiels basiert auf OpenGL ES 3.0 und verlangt Eurem Handy einiges an Power ab. Zwar schaut Ihr nur von oben auf das Geschehen, dennoch begeistert die detaillierte und flüssige Grafik.