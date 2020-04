Die besten eBook-Reader fürs Smartphone

Springt direkt zu:

Moon+ Reader ist eine eBook-Reader-App für Android, die schon einige Jahre im Store verfügbar und entsprechend ausgereift ist. Moon+ Reader unterstützt die wichtigsten Formate wie EPUB, PDF, MOBI, CHM, CBR, CBZ, UMD, FB2, TXT, HTML, RAR, ZIP und OPDS. Kopiergeschützte eBooks kann Moon+ Reader jedoch nicht öffnen. Cloud-Dateien holt sich Moon+ Reader aus Eurer Dropbox oder von Google Drive. Über die Cloud lassen sich außerdem Lesepositionen synchronisieren. Leseratten können sich weiteren Stoff aus Online-Quellen wie dem (internationalen) Projekt Gutenberg holen.

Die Benutzeroberfläche von Moon+ Reader ist übersichtlich und aufgeräumt - in der Bibliothek lassen sich die einzelnen eBooks sortieren. Einzig der Import-Prozess ist gerade bei Cloud-Dateien etwas umständlich, weil eBooks aus Online-Quellen dort nicht automatisch hinterlegt werden.

Moon+ Reader ist in einer Standard-Version kostenlos, die kostenpflichtige Variante kostet derzeit 5,49 Euro. Die Bezahl-Version ist werbefrei und enthält einige zusätzliche Features, zum Beispiel Multi-Touch-Unterstützung und die Möglichkeit, Notizen und Bookmarks zu teilen.

Moon+ Reader (Pro) / © Screenshot: ANDROIDPIT

Moon+ gibt's leider nicht für iOS.

Cool Reader: Der eBook-Reader zum Wohlfühlen

Der Cool Reader gehört zu den beliebtesten eBook-Reader-Apps, die der Google Play Store zu bieten hat. Zum einen unterstützt Cool Reader die gängigsten Formate (EPUB ohne DRM, FB2, TXT, RTF, HTML, CHM, TCR, DOC, PDB und MOBI ohne DRM, PML). Zum anderen ist das Handling des Cool Readers sehr einfach und übersichtlich gestaltet, trotz sehr großen Funktionsumfangs.

Wenn Ihr die App startet, werdet Ihr zuerst von einem pergamentpapierartigem Hintergrund begrüßt, der für nostalgisches Flair beim Lesen sorgt, sich aber auf Wunsch noch anpassen lässt, denn das ist Geschmacksache. In puncto Anpassung sind viele Optionen mehr geboten, die jede gute eBook-Reader-App braucht. So lassen sich auch Schrift (sogar Gammawerte für schwache Augen) und andere Elemente, etwa die Interpunktion des Textes, auf Wunsch verändern. Praktisch: Außerdem könnt Ihr Euch auch Texte vorlesen lassen.

Der Cool Reader bietet sehr viele Einstellungsoptionen an. / © ANDROIDPIT

Im Menü des Cool Readers könnt Ihr gelesene Bücher anzeigen lassen und auch Ordner aus dem internen Speicher oder von der microSD-Karte hinzufügen. Mit letzterer Option lassen sich bereits vorhandene Bücher im Cool Reader einlesen. Verfügt Ihr noch über eine recht spärliche eBook-Sammlung, könnt Ihr auch in den bereitgestellten Online-Katalogen stöbern, etwa von Project Gutenberg und diversen anderen.

Wer ein eBook auf seine Art lesen möchte, hat mit Cool Reader genügend Möglichkeiten, dies zu verwirklichen. Denn von der Schriftart bis hin zum Schrift-Kerning und der Bildskalierung sind Euch alle Optionen geboten. Natürlich dürft Ihr auch einen Nachtmodus nutzen, um Eure Augen zu schonen oder einfach komplett den Hintergrund anpassen. Für Anfänger ist Cool Reader ideal, da die App sehr einfach zu handhaben ist. Für erfahrene ebook-Reader-App-Nutzer könnte Cool Reader eine willkommene Abwechslung sein, da die App vor allem mit vielen Anpassungsmöglichkeiten punktet, die den Lesespaß nochmal versüßen. Auch diese App gibt's nur für Android-Nutzer.

Amazon Kindle: Der eBook-Reader mit optionaler Flatrate

Der Marktführer bei den physischen eBook-Readern, Amazon, bietet seine Kindle eBook Reader App auch für Android und iOS an, sodass man sich nicht zwangsweise einen der zahlreichen Kindle eBook Reader kaufen muss, sondern einfach nur die App auf seinem Android-Smartphone oder -Tablet installiert. Es gibt auch einen großen Vorteil:

Amazon Kindle Unlimited beinhaltet ein großes Sortiment an Büchern und Hörbüchern, leider aber nicht Magazine und Zeitungen. / © ANDROIDPIT

Über die App hat man Zugriff auf die über viele Millionen Bücher umfassende Online-Bibliothek von Amazon. Viele Titel sind im Prime-Abo ohne Aufpreis enthalten. Neben Büchern hält Amazon auch eine große Auswahl an Tageszeitungen und auch Magazinen bereit, sodass man sich auch kurzweilige Unterhaltung in der Amazon Kindle App für Android abholen kann. Der große Vorteil beim eBook-Reader für Android von Amazon ist, dass die Bücher alle in Farbe dargestellt werden. So lassen sich Bilder und Grafiken sehr viel schöner anzeigen als auf einem E-Ink-Display.

Das Gute bei der Amazon Kindle App ist darüber hinaus, dass für jedes Buch eine Leseprobe angefordert wird und man somit noch vor dem Kauf eines Buches ein paar Seiten erstmal anlesen darf. Fast ist das so wie in meinen guten alten Zeiten, wo ich in der Buchhandlung saß und Bücher angelesen habe. Mit der Leseprobefunktion im Amazon eBook Reader für Android verhält es sich so ähnlich. Buch aussuchen, Leseprobe anfordern und schon kann man ein oder zwei Kapitel kostenlos probelesen und wenn es einem gefällt, auch kaufen.

Großer Vorteil der Kindle-App für Android gegenüber dem Kindle Reader ist die farbige Darstellung. / © ANDROIDPIT

Für Vielleser gibt es dann noch die Kindle-Unlimited-Option, die monatlich 9,99 Euro kostet. Bei diesem Service von Amazon erhält man für den Monat Zugriff auf über eine Million Bücher und tausende Hörbücher. Zusätzlich stellt Amazon seinen Kindle-Lesern eine E-mail-Adresse zur Verfügung, an die man z.B. PDF-Dokumente schicken kann, um diese dann über die App zu lesen. Gerade diese Art von "Flatrate" macht aus der Kindle App einen der besten eBook-Reader für Android.

Bei vielen Büchern kann man sich zusätzlich die Hörbücher auch kaufen. / © ANDROIDPIT

Wer zusätzlich zu der App noch über einen physischen Kindle Reader verfügt, kann seine gekauften eBooks und Hörbücher mit einem Account untereinander teilen. Somit kann man schön die Bücher auf mehreren Devices lesen.

Außerdem könnt Ihr über das Menü "Info zu diesem Buch" Audio-Begleiter testen und kaufen, zudem lassen sich auch Zitate teilen und Bücher empfehlen. Das geht via E-Mail, SMS oder diverse Apps. Für Neukunden stehen darüber hinaus kostenlose, personalisierte Buchempfehlungen zur Verfügung.

Hier könnt Ihr Kindle für iOS downloaden

Kobo: eBook-Reader für Statistiker und Eltern

Auch von Kobo gibt es neben dem Hardware-eBook-Reader eine Android-App, um das Lesen von Büchern auf einem Android-Tablet oder -Smartphone ohne die spezielle Hardware möglich zu machen. Im Prinzip handelt es sich beim Kobo eBook-Reader für Android um ein ähnliches System wie bei der Kindle-App von Amazon. Auch hier soll natürlich der eigene Shop und die dort enthaltenen eBooks verkauft werden. Da es auch für eBooks in Deutschland eine Buchpreis-Bindung gibt, sind die Preise für die einzelnen Bücher identisch zwischen den beiden Shops. Leider kann Kobo nicht mit einer "Flatrate" wie Amazons Kindle Unlimited aufwarten, bei dem man eine monatliche Gebühr zahlt und Zugriff auf nahezu den gesamten eBook Shop erhält – den entsprechenden Service Kobo Plus gibt es offiziell nicht für Deutschland.

Schöner Shop und interessante Statistiken über das Leseverhalten sind die Stärken von Kobo-Bücher. / © ANDROIDPIT

Aber optisch wirkt der Kobo eBook-Reader für Android ansprechend und ist leicht zu bedienen. Beim Lesen von Büchern sind die Unterschiede nur marginal, denn schließlich kann man ein eBook nicht großartig verändern. Schriftgrößen und Helligkeit lassen sich schnell über Symbole justieren und Notizen einfach an die Seiten pinnen. Mehr braucht der Bücherwurm nicht bei einem eBook-Reader für Android.

Beim Lesen von eBooks mit Kobo-Bücher kann man schnell und einfach Schriftgröße und Helligkeit justieren und Notizen einfügen. / © ANDROIDPIT

Interessant und spaßig als Feature ist die Statistik-Funktion. Hier kann man auf einen Blick sehen, wie lange und wie viele Seiten man insgesamt oder pro Stunde und pro Sitzung geschafft hat. Dieses Feature macht den Kobo sicherlich zu einem der besten eBook-Reader für Android für Eltern, die sehen wollen, was die eigenen Kinder so am Tag für Bücher lesen und wie viel. Mithilfe einer Sortierfunktion, mit der Ihr Leselisten und Bücher nach Autoren sortieren könnt, wird Eure Bibliothek übersichtlich. Die Anordnung lässt sich auch nach geöffneten, ungelesenen oder heruntergeladenen Titeln filtern. Außerdem könnt Ihr Leseproben für Kochbücher, Kinderbücher und Comics herunterladen und den Downloadstatus einsehen.

Der Dienst Skoobe versteht sich als Konkurrenz-Produkt zu Amazons Kindle. Denn die App für iOS und Android bietet Euch eine große Bücher-Bibliothek mit persönlichen Empfehlungen, regelmäßigen Neuerscheinungen und Synchronisierung zwischen mehreren Geräten. Auch eine Offline-Funktion zum Lesen von Büchern ohne Internetverbindung bietet Skoobe an. Das hat seinen Preis: Nach einer Testphase von 30 Tagen verlangt der App-Anbieter rund 12 Euro pro Monat für die E-Book-Flatrate. Immerhin ist das Abo monatlich kündbar. 300.000 aktuelle Titel sind über Skoobe verfügbar. Reinschauen könnt Ihr hier: