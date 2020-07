Alcatel 3L (2020) im Test: Das ideale Einsteiger-Smartphone

Hier punktet das Alcatel 3L 2020 ...

Performance

Denn eine gähnend lahme Performance war unsere Hauptkritik am günstigen Alcatel 1S 2020. Beim Vergleich der Datenblätter beider Smartphones fiel auf, dass das 3L im Vergleich zum kleinen (Zwillings-)Bruder einen stärkeren Prozessor bietet und einen Gigabyte mehr Arbeitsspeicher besitzt. Im Handy werkelt ein Mediathek MT6762 Helio P22 ohne den kritischen Zusatz “D”, der auf eine geringere Prozessortaktung hinweist. Dem Prozessor werden 4 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie 64 Gigabyte interner Speicher zur Seite gestellt.

Die Rückseite des Alcatel 3L besteht aus Kunststoff. / © AndroidPIT

Über den 6,22-Zoll-Bildschirm mit LCD-Technologie und einer völlig ausreichenden Auflösung von 720 x 1.520 Pixeln flutschen Menüs, Webseiten und Apps insgesamt spürbar schneller, als beim Alcatel 1S 2020. Die Performance ist gut, aber bei recht langen Ladezeiten und gelegentlichen Rucklern müsst Ihr dennoch ein wenig Geduld mitbringen. Deutlich spürbar ist das, wenn es um das Starten von Mobile Games geht. PUGB Mobile lief nach einigen Startschwierigkeiten aber derart flüssig, dass ich mir im ersten Testspiel direkt eines der berüchtigten “Chicken Dinner” ergattern konnte. Bei der guten Performance lassen sich dann auch endlich die Vorzüge von Alcatels Android-Anpassungen genießen.

Betriebssystem

Denn das vorinstallierte Betriebssystem des Alcatel 3L 2020 ist schlicht und sieht einfach gut aus. Zudem ergänzt Alcatel hier einige praktische Funktionen. Beispielsweise findet Ihr in der App-Übersicht eine Suche, die sowohl im Internet, als auch auf dem Gerätespeicher nach den gewünschten Begriffen sucht. Zu den vorinstallierten Apps gehören neben einem sicheren Modus für Kinder weitere sinnvolle Anwendungen wie eine Importier-App für die Daten Eures alten Handys. Die wenige, vorinstallierte Bloatware des Alcatel 3L lässt sich innerhalb weniger Minuten deinstallieren.

Ist Euch der Bildschirm des 3L mit seinen 6,22 Zoll zu groß, könnt Ihr einen Ein-Hand-Modus über die Einstellungen des Handys aktivieren. Wischt Ihr anschließend auf der Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand nach links, zeigt das Handy eine verkleinerte Version des Bildschirms. Eine Funktion, die man zwar von Apple kennt; Alcatel hat sie unter Android aber genauso gut umgesetzt.

Löblich ist zudem, dass Alcatel den Sicherheits-Updates von Android 10 nur etwa einen Monat hinterherhinkt. Wo viele Hersteller die günstigen Geräte vernachlässigen, ist das Alcatel 3L 2020 also auf einem aktuellen Stand.

Akkulaufzeit

Verliert Ihr Euch dank guter Performance im tollen Betriebssystem, sorgt ein 4.000-mAh-Akku für eine ausreichende Akkulaufzeit. Zusammen mit der soliden Energieverwaltung von Android 10 und dem nicht zu hoch aufgelösten Bildschirm hält das Handy locker den ganzen Tag durch und selbst beim Surfen oder bei Mobile Games sinkt die Akkuanzeige nicht allzu schnell.

Auf der Rückseite befindet sich ein Fingerabdrucksensor. / © AndroidPIT

Eine Schnelladefunktion bietet das günstige Handy nicht, was in der Preisklasse aber keine große Überraschung ist. Das mitgelieferte Netzteil versorgt das Handy per microUSB mit einer Leistung von 10 Watt und lädt in 10 Minuten knapp 7 Prozent der Akkuladung wieder auf. Ein guter Wert! Den Komfort, das Alcatel 3L ohne Ladegerät über QI-Charge kabellos aufzuladen, habt Ihr nicht.