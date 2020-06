Adobe Photoshop Camera: Kamera-App für Social Media jetzt erhältlich

Photoshop ist DIE Bildbearbeitung schlechthin. Adobe hat die Transition auf Smartphones jedoch alles andere als verschlafen und mit Photoshop Express, Photoshop Fix, Photoshop Sketch und mehr gefühlt 2517 verschiedene Apps im Angebot. Jetzt gehört endlich auch die offizielle Kamera-App Adobe Photoshop Camera (PsC) dazu.

Adobe zufolge sind die kreativen Lenses von Künstlern und Influencern inspiriert. Entsprechend ziele die App auch auf genau diejenigen ab, die sich in den sozialen Medien präsentieren wollen. Dabei setzt die PsC laut Adobe auf – wie könnte es 2020 anders sein – die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (KI).

Beim linken Bild war es hellichter Tag, und nein, eine Rakete haben wir auch nicht. / © AndroidPIT

Adobe sammelt seine Machine-Learning-Features unter dem Dachbegriff Sensei. Mit der Photoshop-Kamera-App soll die Technologie nun aus den High-End-Softwarelösungen für jedermann zugänglich werden. Das ist einerseits nett, wird andererseits aber Adobe auch bei jener ganz großen Herausforderung helfen, vor der alle Machine-Learning-Anwendungen stehen: Je mehr Daten, desto besser die Ergebnisse.

Für die Promotion der neuen Photoshop-Kamera-App hat Adobe illustre Namen gewonnen, darunter Popstar Billie Eilish. In Zusammenarbeit mit Billie hat Adobe so beispielsweise mehrere Lenses für die PsC entwickelt, inspiriert von ihren Liedern und Musikvideos. Daneben gibt es in der PsC noch zahlreiche weitere Lenses von mehr oder weniger bekannten Künstlern sowie etliche Adobe-Eigengewächse.

Es ist gleichzeitig beeindruckend und erschreckend, wie tief die Filter in die Fotos eingreifen können. Nacht statt Tag? Kein Problem. Sonne statt Regen? Auch nicht. Probiert's mal aus, ich bin gespannt auf Eure Meinungen.

Die neue Adobe Photoshop Camera App, die auf einem iPhone XS Max läuft. / © Adobe

Funktionen der Adobe Photoshop Kamera

Wie gesagt: Der Schwerpunkt der Photoshop-Kamera-App liegt auf Filtern, die sich mit einem einzigen Fingertipp anwenden und meist auch noch irgendwie anpassen lassen. Es gibt mehr als 80 benutzerdefinierte Filter, und die Möglichkeit zum Abspeichern von Favoriten. Die Filter-Bibliothek umfasst unter anderem folgende Bereiche: Porträt, Studiolicht, Blüte, Pop Art, Spektrum, Desync, Lebensmittel, Szenerie, Natürlicher Himmel, Analog, Nachtsicht, Comic-Himmel, Interstellar, Traumfänger, Himmlisch, Übergröße, Doppel-Expo, Prisma, Farbecho, Mixed Media, Blauer Himmel, Kunstvoll und mehr.

Zum Launch der Photoshop Camera App kündigt Adobe bereits weitere Funktionen an. Dazu gehören: