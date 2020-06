Playstation 5: Sony zeigt heute die ersten Spiele für die Next-Gen Konsole

Wie in einem gut inszenierten Hollywood Film baut Sony für die kommende Playstation-5-Spielekonsole Stück für Stück die Spannungskurve auf. Ob dabei vielleicht schon Preise und Verfügbarkeiten für die Konsole bekanntgegeben werden, ist nicht bekannt. Sicher ist aber, dass der Stream 60 Minuten dauern wird und ein akustisches Feuerwerk bieten soll

Bis Weihnachten ist es nicht mehr so lange hin und sehr wahrscheinlich planen viele PlayStation-Fans rund um den Globus schon jetzt, sich die PS5 unter den Weihnachtsbaum zu legen oder legen zu lassen. Aber ohne Spiele wäre die PlayStation 5 nur eine Streaming-Box wie Amazons Fire TV oder ein Apple TV. Den Treibstoff für echten Spaß bei einer Konsole wie der PlayStation 5 oder auch einer Xbox sind nun mal die Spiele und der heutige Stream soll sich laut offiziellem PlayStation Blog hauptsächlich um Spiele drehen.

Einen kleinen Dämpfer gibt es aber: Die Show ist eine Aufzeichnung, also nicht wirklich ein Livestream und bedingt durch COVID-19 beschränkt Sony die Qualität des Streams auf 1080p. Sony empfiehlt zudem jedem Zuschauer, den Stream mit Kopfhörern zu genießen, denn nur so sollen die speziellen Audio-Effekte bestmöglich genossen werden können. Wer heute Nacht nicht live dabei sein kann, der kann sich im Nachgang die Aufzeichnung auf YouTube auch in voller 4K- Auflösung ansehen.

Hier noch einmal die Daten für den PlayStation 5 Livestream:

Wann: Am 11. Juni um 22 Uhr deutscher Zeit.

Am 11. Juni um 22 Uhr deutscher Zeit. Wo: Auf dem offiziellen YouTube- und Twitch-Kanal von PlayStation.

Auf dem offiziellen YouTube- und Twitch-Kanal von PlayStation. Dauer: ca. 60 Minuten

Wenn Euch die offiziellen technischen Spezifikationen, die neusten Gerüchte rund um Erscheinungsdatum und Preis der PlayStation 5 interessieren, dann solltet Ihr hin und wieder einen Blick in unseren PlayStation-5-Übersichtsartikel werfen.