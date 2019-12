5 neue Apps, die Ihr diese Woche ausprobieren könntet

Black Desert Mobile ist ein MMO-(Massively Multiplayer Online)-Spiel, das von vielen Benutzern auf PCs und Konsolen gespielt wird. Jetzt ist das Spiel auch im Play Store für Nutzer auf der ganzen Welt verfügbar (es war erstmals in Korea und Japan erhältlich) und holt mit seiner hochwertigen Grafik auf High-End-Geräten das Beste aus dem Spiel heraus. Zu den Stärken von Black Desert gehören die Anpassungsoptionen (hierbei wählt Ihr Euren Charakter aus und formt ihn nach Euren Wünschen) und der Zoom.

Die neue App Steno will Euch helfen, Eure Notizen auf Eurem Smartphone zu organisieren. Mit einem klaren, ablenkungsfreien Design ermöglicht die App das schnelle Schreiben, Bearbeiten oder Löschen von Notizen. Der Weiß-auf-Schwarz-Modus (in der Premium-Version) hebt nicht nur die aufgenommenen Notizen hervor, sondern er entlastet auch die Augen. Mit Steno könnt Ihr Eure Notizen auch nach #hashtag, Filtern oder mit Labels organisieren.

Stellt Euch den Brettspiel-Klassiker "Bravo Traube als Endlress-Runner gewürzt mit einer Portion Mario Kart vor. Fertig ist Dumb Ways to Dash. Die humorvolle Aufmache sorgt für kurzweiligen Spielspaß. Hinten raus dürft Ihr jedoch mit Lootboxen und ähnlichen Suchtfallen rechnen. Seid also gewarnt vor den unweigerlichen In-App-Käufen.

App-Version: 1.3

Größe: 72 MB

Kompatibilität: Android 5.0 und höher

Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

Du kannst die App im Play Store herunterladen.

Master Thief

Habt Ihr nicht schon immer davon geträumt, in ein Museum einzubrechen und die berühmtesten Kunstwerke zu stehlen: Leonardo da Vincis Mona Lisa und Munchs Schrei können endlich Euch gehören! Bei Master Thief handelt es sich um ein sehr einfaches Spiel, bei dem Ihr nur wenige Fingertipps benötigt, um den Dieb zu lenken und in einem Hubschrauber davonzufliegen. Hierdurch wird das Spiel zu einem kurzweiligen Zeitvertreib ohne allzu große Ansprüche, das mit moderner Grafik punktet. Leider wird das Vergnügen am Ende jeder Mission durch Werbung unterbrochen.

Alle bekannten Kunstwerke können endlich Euch gehören. / © AndroidPIT

App-Version: 0.1

Größe: 81 MB

Kompatibilität: Android 5.0 und höher

Preis: kostenlos bei App-Käufen

Du kannst das Spiel im Play Store herunterladen.

Another Eden

Seid Ihr bereit, in eine abenteuerliche Reise durch Zeit und Raum einzutauchen? Das Ziel des Spiels ist es, die Zukunft vor der Dunkelheit zu bewahren. Another Eden ist ein japanisches Rollenspiel, das dank der spannenden Geschichte und Kämpfe vom ersten Kapitel an zu begeistern weiß. Die schöne Grafik, das Gameplay und der Soundtrack machen daraus ein gelungenes RPG!