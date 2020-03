Lernen, spielen, bauen: Unsere neuen Top-5-Apps der Woche

Es ist wieder Zeit für unsere neuen Lieblingsapps. In dieser Woche sind zahlreiche Anwendungen für iOS und Android erschienen und wir haben Euch 5 Apps rausgesucht, die uns besonders ins Auge gestochen sind. Von Surfen bis Spielen über Bauprojekte ist alles dabei.

Mi-Browser

Die Wahl des Webbrowsers auf unseren Smartphones ist selten eine Frage, die wir uns stellen. Als Benutzer neigen wir dazu, den Browser zu verwenden, der bereits auf dem Gerät vorinstalliert ist oder den wir auch von unserem Desktop-Computer oder Tablet kennen. Je nach Browser ist man als Nutzer eingeschränkt oder auf Hersteller-Dienste angewiesen. Es gibt jedoch Anwendungen wie den Mi Browser, die mehr bieten. Mi Browser bietet Euch nicht nur das Surfen im Internet, sondern kommt mit interessanten Zusatzfunktionen wie das Herunterladen von Videos aus sozialen Medien, einem Sofort-Übersetzungsdienst, der zuverlässiger übersetzt als die Konkurrenz, oder einen Sprachsuchmodus.

Mi-Browser / © MobiFlip

Aktualisierung 5. März 2020

Aktuelle Version: 11.6.2-g

Größe: Variiert je nach Gerät

Erfordert Android: 4.4 oder höher

Preis: Kostenlos

Mi Browser im Play Store herunterladen

Den Mi-Browser gibt's leider nicht für iOS. Stattdessen könnt Ihr Euch einmal den sehr nützlichen Aloha-Browser im Apps Store ansehen. Er bietet Euch neben einer schlichten Oberfläche auch VPN-Features.

Dragon Raja

Immer mehr Arcade-Spiele werden auf Smartphones gespielt, und die Entwickler müssen immer ausgeklügelter werden, um ihr Produkt auf einem gesättigten Markt zu platzieren. Dragon Raja wurde mit der Unreal Engine 4 erstellt und verwendet ein beeindruckendes Grafikarsenal, um ein einzigartiges Spiel zu liefern. Dieses Abenteuer verwendet ein kollisionsphysikalisches Simulationssystem und eine optische Bewegungserfassungstechnologie, die Euch verblüffen soll. Ihr taucht hier in ein gigantisches Universum ein, das sich aus sehr unterschiedlichen Landschaften (Sibirien, Tokio usw.) zusammensetzt und ein interaktives Spiel begleitet. Dragon Raja bietet Dutzende von Spielmodi sowie ein Karrieresystem, das Euch in den Kampf zwischen dem Drachenlord und den Hybriden (Menschen mit Superkräften) eintauchen lässt. Übernehmt die Kontrolle über Euer Schicksal und kämpft in einem System heftiger Echtzeit-Schlachten.