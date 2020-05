Wiko View 4: Drei Tage wach

Google Assistant per Knopfdruck

Positiv und untypisch für die Preisklasse fällt die tropfenförmige Kerbe für die Selfie-Cam auf. Dieser Design-Kniff ist somit fast buchstäblich vom High-End zur Einsteiger-Klasse durchgesickert. Hinten finden wir neben der Dreifachkamera auch das Wiko-Logo sowie die Unternehmens-Adresse in Marseille vor. Wiko sagt: Wir brauchen uns nicht zu verstecken.

Das Wiko View 4 ist mit 180 Gramm recht schwer. Auch ist der 6,5-Zöller mit seinen Abmessungen von 165,7 x 75,8 x 8,9 Millimetern für viele Menschen unhandlich groß. Es gibt in der Software einen "Einhandmodus". Der löst jedoch keine praktischen Probleme wie die Tatsache, dass das Gerät nicht in Jeans- oder Jackentaschen passt.

Für ein Telefon unter 170 Euro hat das Wiko View 4 einen verhältnismäßig großen Bildschirm. Mit seinen abgerundeten Kanten kommen die 6,52 Zoll erst recht zur Geltung. Seine 1.600 x 720 Pixel (269 PPI) reichen bei einem Betrachtungsabstand von 50 Zentimetern aus. Im Test machte er in allen Anwendungen, Spielen oder beim Video-Streaming sowie beim Betrachten meiner Fotos eine gute Figur.

Wiko View 4: Software

Das Wiko View 4 arbeitet mit nahezu naturbelassenem Android 10. Es nutzt die neuartige Gestensteuerung zur effizienteren Navigation und schnellem Multitasking. Der Wechsel zwischen Apps wird mit flüssigen Animationen quittiert. In Anbetracht des niedrigen Kaufpreises bin ich positiv überrascht vom Gesamteindruck.

Ergänzt wird die Software durch eine Assistant-Schnelltaste , mit der Ihr per Knopfdruck Sprachbefehle abschicken könnt. Indes entsperrt Euer Display per Gesichtserkennung. Ein weiteres KI-Feature ist Google Lens. In der Kamera-App könnt Ihr die intelligente Scan-Funktion nutzen, um Schrift oder Objekte zu scannen, um Visitenkarten automatisch ins Adressbuch abzuschreiben oder Wikipedia-Einträge zum Gebäude vor Euch aufzurufen.