WhatsApp auf dem Tablet: Anleitung für Android und iPad

Springt zum Abschnitt

"Ich möchte auf dem Tablet dieselben WhatsApp-Chats wie auf dem Smartphone weiterführen." Dann nutzt WhatsApp Web auf Eurem Tablet. Dies ist auch die einzige Methode, WhatsApp auf dem iPad zu nutzen.

"Ich möchte WhatsApp auf meinem Tablet unabhängig von meinem Smartphone nutzen. Dabei brauche ich die Unterhaltungen auf meinem Smartphone auf meinem Tablet nicht – und umgekehrt." Dann betreibt WhatsApp auf dem Tablets mit eigener Nummer. Das funktioniert nur mit Android-Tablets.

WhatsApp Web für Android-Tablets und iPads

Ihr habt WhatsApp schon auf dem Smartphone und wollt zusätzlich das Tablet oder iPad zum Chatten verwenden? Dann könnt Ihr auf WhatsApp Web zurückgreifen. Der Dienst ist eigentlich nur für Desktop-Browser (also etwa auf Windows-Computern) gedacht. Glücklicherweise lassen sich mit den meisten Android-Browsern oder mit Safari auch die Desktop-Versionen der Websites laden. Macht dies mit dem Link zu WhatsApp Web.

Erst in der Desktop-Version erscheint der QR-Code. / © AndroidPIT

Nach dem Umschalten auf den Desktop-Modus erscheint der QR-Code auf dem Tablet. Ruft dann WhatsApp auf Eurem Smartphone auf. Tippt dort im Hauptmenü oben rechts auf WhatsApp Web, um den Scanner für diesen Code zu starten. Beendet eventuell offene WhatsApp-Web-Sitzungen und schon könnt Ihr mit Eurer WhatsApp-Kennung auf dem Tablet chatten. Alle Chats und Bilder werden ad hoc synchronisiert.

WhatsApp Web funktioniert auf Eurem Android-Tablet oder iPad nur, so lange Euer Smartphone eingeschaltet und online ist. Falls Euer Smartphone WhatsApp im Hintergrund schließt, kommt es auch zu Aussetzern bei WhatsApp Web. Erhofft Euch also keine gute Nutzererfahrung von WhatsApp auf dem Tablet oder iPad.

WhatsApp als Tablet-Version mit eigener Nummer parallel nutzen

Wenn Ihr WhatsApp unabhängig von einem Smartphone auf dem Tablet nutzen wollt, geht das nur mit Android-Smartphones. Denn weder könnt Ihr den WhatsApp-Messenger für das iPad aus dem App Store noch für Android-Tablets aus dem Play Store beziehungsweise Amazon App Shop herunterladen. Doch für Android-Tablets findet sich zum Glück immer eine Lösung.

Der APK-Download auf WhatsApp.com ist etwas versteckt. / © AndroidPIT

WhatsApp bietet noch immer den Download der Installationsdatei an. Der entsprechenden Link verbirgt sich im unteren Bereich der Website. Kürzt ab und folgt einfach unserem Link:

Der Play Store verweigert Euch die Installation … / © AndroidPIT

… und im Amazon App Shop erwartet uns wie so oft einen Fake. / © AndroidPIT

Nach dem Download werdet Ihr zuerst die Installation aus fremden Quellen bzw. von Eurem Browser erlauben müssen. Diese Vorsichtsmaßnahme ist nötig, denn in APK-Dateien wird gelegentlich Schadcode transportiert. Das sollte auf WhatsApp.com nicht der Fall sein, wenn Ihr unserem Link oben folgt. Für die Installation von WhatsApp auf dem Tablet müsst Ihr diese Einstellung vorübergehend abschalten.

Aus Sicherheitsgründen wird die Installation blockiert. / © AndroidPIT

Diese Einstellung müsst Ihr kurz deaktivieren. / © AndroidPIT

Danach öffnet sich der Dialog für die Installation, der WhatsApps Berechtigungskatalog anzeigt. / © AndroidPIT

Beim Fire Tablet kann es vorkommen, dass der App Installer die Installations-Schaltfläche grau anzeigt. Dann müsst Ihr in die Dokumente-App und das WhatsApp-APK erneut öffnen. Anschließend ist die Installation möglich.

Findet die APK mit der Dokumente-App im Download Ordner. / © AndroidPIT

Nach der Installation könnt Ihr den WhatsApp Messenger auf dem Tablet sofort öffnen.

WhatsApp wird allen Warnungen zum Trotz auf dem Tablet starten. / © AndroidPIT

Nachdem Ihr den WhatsApp-Nutzungsbedingungen zustimmt, kommt erst einmal eine Fehlermeldung wegen des nicht offiziell unterstützten Betriebs auf Tablets. Die kann man mit Okay quittieren und einfach weitermachen.

Tippt eine Telefonnummer ein. / © AndroidPIT

Dann werdet Ihr aufgefordert, Eure Telefonnummer einzugeben. Das Telefon mit dieser Nummer sollte in Eurer Nähe sein und SMS oder Anrufe empfangen können.

Falls Euer Tablet eine SIM-Karte hat, könnt Ihr dessen SMS-Nummer eintippen und den Prozess genau wie im Smartphone erledigen.

Falls Ihr die SMS mit einem anderen Handy empfangt, tippt Ihr den dort empfangenen WhatsApp-Verifizierungscode einfach vom Handy ins Tablet ab.

Falls Ihr ein Festnetz-Telefon verwendet, tippt auf Mich Anrufen, um Euch den Aktivierungs-Code vom WhatsApp-Server diktieren zu lassen.

Falls Ihr die Handynummer Eures Smartphones eintippt, wird WhatsApp auf dem Smartphone deaktiviert. Chats könnt Ihr dann nur noch auf dem Tablet fortsetzen. Eure Chat-Verläufe werden so aber nicht übertragen und es droht Verwirrung. Für diese Art der Parallelnutzung empfehlen wir ausdrücklich Telegram!

Tippt den Code ein, der in der SMS steht oder von WhatsApp vorgelesen wird. / © AndroidPIT

Anschließend werden Eure Kontakte aufgelistet. WhatsApp zeigt die Kontakte an, deren Handynummer auch auf Eurem Tablet vorliegen. Synchronisiert also Eure Smartphone-Kontakte und die Tablet-Kontakte am einfachsten mit dem Google- oder Amazon-Konto. Wahrscheinlich ist dies ohnehin schon so aktiv.

Beachtet, dass Eure Kontakte Euch nicht sofort erkennen, falls Ihr WhatsApp mit einer anderen Nummer verwendet als mit dem Smartphone. Stellt Euch gleich zu Anfang vor, damit Ihr nicht versehentlich als Spammer markiert und gesperrt werdet.

Opinion by Eric Ferrari-Herrmann WhatsApp ist auf Tablets zu umständlich einzurichten. Stimmst du zu? 50 50 4435 Teilnehmer

Was ist Euer Trick? Wie holt Ihr WhatsApp aufs Tablet? Und wie handhabt Ihr es mit den zwei Accounts, wenn Ihr das so nutzt? Teilt gerne Euer Erfahrungen in den Kommentaren.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert. Ältere Kommentare können sich daher auf eine frühere Version des Artikels beziehen und damit aus dem Zusammenhang gerissen erscheinen.