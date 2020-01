WhatsApp kann noch viel mehr: Die besten Tipps und Tricks

Der beliebteste Messenger ist mit über einer Milliarde Nutzern WhatsApp. An dieser Stelle findet Ihr alle Tipps und Tricks zu seinen Funktionen und wir halten Euch mit Updates zu neuen WhatsApp-Features auf dem Laufenden. Wir haben die wichtigsten Fragen rund um den Messenger gesammelt und in wenigen Schritten beantwortet. Habt Ihr noch eine Antwort parat?

Wie kann ich meine Nummer bei WhatsApp ändern?

Der WhatsApp-Account ist direkt mit der Rufnummer verknüpft, doch die kann sich ändern. Doch müsst Ihr dann nicht all Eure Chats und Gruppen neu starten, sondern könnt euren Account weiter nutzen. Befolgt dazu folgende Schritte, bevor Ihr die neue Nummer bei WhatsApp verifiziert:

Sicherstellen, dass die neue Nummer SMS und/oder Anrufe empfangen kann

Sicherstellen, dass die alte Nummer momentan auf dem Smartphone bei WhatsApp verifiziert ist. Das seht Ihr unter WhatsApp > Menütaste > Einstellungen und einem Klick auf das Profilbild.

Jetzt legt Ihr die SIM mit der neuen Nummer in das Smartphone ein.

Öffnet WhatsApp.

Gehe zu Menütaste > Einstellungen > Account > Nummer ändern.

Gib die alte Nummer in das obere Feld ein.

Gib die neue Nummer in das untere Feld ein.

Tippe auf Fertig oben rechts.

Nun musst Du die neue Nummer verifizieren, wie gewohnt über SMS oder einen Anruf.

Wenn Ihr Eure Telefonnummer auf WhatsApp ändert, wird das Euren Kontakten nicht einzeln mitgeteilt. Nur Teilnehmer, die mit Euch in einer Gruppe sind, sehen einen Hinweis, dass Ihr Eure Nummer geändert habt. Für ein reibungsloses Chat-Erlebnis empfehlen wir Euch, Euren Kontakten per Broadcast die neue Nummer mitzuteilen, bevor Ihr die "Nummer ändern"-Funktion verwendet.

Kann ich WhatsApp-Nachrichten nach dem Versenden löschen bzw. zurückholen?

WhatsApp hat die Möglichkeit eingerichtet, schon versendete Nachrichten auch beim Empfänger zu löschen.

Haltet die Nachricht gedrückt.

Tippt oben auf den Mülleimer.

Wählt "Für alle löschen".

Lange Zeit war das Löschen der Nachrichten nur im eigenen, aber nicht im Chat-Verlauf des Empfängers möglich. Nun könnt Ihr bis zu 7 Minuten nach dem Drücken des Versenden-Buttons Nachrichten zurücknehmen.

Der neue Button ermöglicht Löschen für alle. / © AndroidPIT

Kann ich mein WhatsApp-Profilbild/Status/Zuletzt online verbergen?

Ja, das geht natürlich. Öffnet dazu in WhatsApp...

Einstellungen

Account

Datenschutz

Profilbild/Status/Zuletzt online

... und legt dort fest, ob entweder

nur Ihr,

jeder, oder

nur Eure persönlichen Kontakte

Euer Profilbild/Status/Zuletzt online sehen können sollen.

Kann ich meinen Standort live mit meinen WhatsApp-Freunden teilen?

Klar doch. In aller Kürze geht das so:

Tippt auf die Büroklammer rechts im Eingabefeld

Standort

Live-Standort teilen

Zeitraum festlegen; evtl. kommentieren

Eine ausführlichere Anleitung mit Screenshots gibts im separaten Artikel:

Kann ich in WhatsApp auch fett oder kursiv schreiben?

Natürlich könnt Ihr Eure Nachrichten formatieren.

Markiert den Text

Erweitert das angezeigte Kontextmenü

Wählt aus den Formatierungen Kursiv, Fett, Durchgestrichen oder Monospace

Die Formatierung geht jetzt einfacher via Kontextmenü. / © AndroidPIT

Welche Dateiformate kann ich mit WhatsApp versenden?

Ihr könnt Dateien sämtlicher Formate über WhatsApp versenden. Aber die Größe der Dateien ist beschränkt. Bei einem Android-Smartphone liegt die Grenze bei 100 MByte.

Klickt auf die Klammer im Eingabefeld.

Wählt "Dokument".

Wählt die gewünschte Datei aus.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung greift auch beim Versenden der Dateien.

Wie funktioniert der WhatsApp-Status?

WhatsApp hat ein Snapchat-artiges Feature namens Status. Ein wenige Sekunden kurzes Video oder ein Standbild wird für 24 Stunden für Eure Kontakte sichtbar. Nur wenn Ihr den Schnappschuss mit jemandem teilt, wird er im Chatverlauf gesichert. Ansonsten verschwindet er für immer.

Die Zahl der Segmente des Kreises zeigt, aus wie vielen Teilen der Status besteht. / © AndroidPIT

Ihr könnt diesen Status durch weitere Schnappschüsse ergänzen und so eine Dia-Show Eurer vergangenen 24 Stunden erstellen. Die Elemente Eures Status sind für Eure Kontakte chronologisch abrufbar, also beginnend beim ältesten. Ihr könnt jeden dieser Schnappschüsse auch vorher aus dem WhatsApp-Status löschen. Tippt dazu auf die drei Punkte neben Mein Status, haltet ein Element gedrückt und tippt dort auf das Mülleimer-Symbol.

Verbergt Euren Status vor manchen Kontakten. / © AndroidPIT

Der WhatsApp-Status ist ein Datenschutz-Geheimtipp

Verwaltet am Besten auch die Sichtbarkeit Eures Status'. Der Status-Bereich in WhatsApp hat dazu einen eigenen Menüeintrag Status-Datenschutz, mit dem Ihr Euren Status für einen Großteil der WhatsApp-Nutzer unsichtbar macht. Wenn aber einer Eurer Kontakte auf einen bestheneden Status reagiert hat, wir dieser ihn für die gesamten 24 Stunden abrufen können.

Durch die Flüchtigkeit sind per Status geteilte Fotos und Videos ein wenig schwieriger zu kopieren als herkömmlich im WhatsApp-Chat versandte Bilder und Videos. Empfänger; beziehungsweise Zuschauer können die Bilder weder teilen noch speichern. So sind die so geteilten Inhalte besser geschützt als andere.

Passt die Icons perfekt in Euer Bild ein. / © AndroidPIT

Verziert Euer Bild oder Video mit Icons und Pfeilen. Diese könnt Ihr frei drehen und verkleinern. Leider ist die Bedienung mit zwei Fingern kompliziert. Immerhin könnt Ihr die Größe der Icons durch einen Trick verändern: Tippt zweimal kurz nacheinander auf das Icon und haltet beim zweiten Mal den Finger auf dem Display. Zieht ihn jetzt nach oben oder unten, um das Icon zu verkleinern respektive zu vergrößern.

Kann ich in WhatsApp Video-Anrufe machen und aufzeichnen?

Man kann inzwischen auch in WhatsApp skypen, ja. Das geht einfach aus dem Chat heraus über den kleinen Kamera-Button oben rechts in der Ecke. Wir erklären Euch separat, wie WhatsApp-Video-Anrufe funktionieren, und wie viele Daten die Videotelefonie in WhatsApp oder in Alternativen verbraucht.

Um einen WhatsApp-Anruf aufzuzeichnen, braucht Ihr eine Screenrekorder-Software eines Drittanbieters. Eine entsprechende Anleitung findet Ihr im separaten Artikel:

Ist es Skype? Ist es Hangouts? Nein! Es ist WhatsApp! / © AndroidPIT

Wie kriege ich neue WhatsApp-Features früher als meine Kumpels?

Ihr wollt die neuen WhatsApp-Emojis oder andere neue Funktionen als erste erhalten? Dann ist das offizielle Beta-Programm von WhatsApp für Euch interessant. Neue Funktionen werden in dieser noch nicht fertig getesteten WhatsApp-Version ausprobiert, wobei es zu Abstürzen der App kommen kann. In diesem unglücklichen Fall könnt Ihr die folgenden Schritte einfach umkehren, und so auf die stabile Version zurückkehren.

Geht auf die WhatsApp-Seite im Play Store (link unten).

Scrollt ganz runter und tippt auf An der Beta teilnehmen.

Scrollt wieder hoch und tippt auf Aktualisieren.

Hat WhatsApp einen Spamfilter?

WhatsApp hat einen Spam-Filter; der wird jedoch von den Nutzern selbst gepflegt; also auch von Euch. Erhaltet Ihr eine unerwünschte Nachricht in WhatsApp, dann tippt auf...

...Spam melden...

... um automatisch und massenhaft versandte Nachrichten zu stoppen und so die Community zu unterstützen. WhatsApp Inc. wird bei ausrechend Meldungen der Nummer verbieten, weiterhin Nachrichten zu versenden.

...Blockieren...

... wenn es sich nur um eine von Euch persönlich nicht erwünschte Zuschrift handelt, die nicht alle WhatsApp-Nutzer betrifft. Ein blockierter Kontakt kann Euch auch nicht mehr anrufen.

Euch unbekannte Nummern könnt Ihr blockieren und als Spam melden. / © AndroidPIT

In den Einstellungen unter Konto, Privatsphäre seht Ihr Blockierte Kontakte. Hier könnt Ihr entweder weitere WhatsApp-Kontakte zum Blockieren hinzufügen oder sie wieder freigeben, die Blockade also aufheben.

Kann ich WhatsApp-Nachrichten nachträglich als ungelesen markieren?

Mit einzelnen Nachrichten geht das noch nicht; die solltet Ihr eher mit einem Stern markieren. Aber Ihr könnt den ganzen Chat als ungelesen markieren, um Euch später an ihn zu erinnern. Beachtet jedoch, dass die als ungelesen markierte Konversation nicht beim Absender als ungelesen erscheint. Solltet Ihr die blauen Haken also aktiviert haben, wähnt der Absender die Nachricht weiterhin für gelesen.

Haltet den Chat gedrückt und markiert ihn als ungelesen. / © ANDROIDPIT

Ihr könnt eine WhatsApp-Nachricht als ungelesen markieren, indem Ihr im Hauptfenster lange auf den Absender tippt und seine letzte Nachricht im sich öffnenden Fenster markiert. Ein grüner Punkt signalisiert Euch, dass sich hier ungelesene Nachrichten befinden.

Kann ich WhatsApp-Nachrichten abspeichern?

Manchmal will man besonders wichtige Botschaften langfristig speichern. Das geht in WhatsApp in Form der Funktion Mit Stern Markierte.

Tippt eine oder mehrere Nachrichten an.

Tippt oben auf den Stern.

Die so gespeicherten Nachrichten könnt Ihr gesammelt unter Mit Stern markierte aus der Chat-Hauptansicht heraus aufrufen.

Das Favorisieren von Nachrichten geht seit der Beta 2.12.338 von WhatsApp und sorgt für Übersichtlichkeit. / © ANDROIDPIT

Hat WhatsApp eine Sprachsteuerung?

WhatsApp selbst hat keine Sprachsteuerung, lässt sich jedoch über Google-Sprachkommandos bedienen. Richtet diese ein, und sagt dann...

"OK Google, sende Paul eine WhatsApp" oder "Sende eine WhatsApp an Paul".

Diktiert danach die Nachricht.

Wenn alles richtig erkannt wurde, bestätigt mit "Ja".

Schreibfaul? Sprecht einfach per Google die WhatsApp-Nachricht ein. / © ANDROIDPIT

Im Auto kann es praktisch sein, sich WhatsApp-Nachrichten vorlesen zu lassen. Über dieselbe Text-to-Speech-Schnittstelle wie die obige Diktatfunktion kommuniziert auch Android Auto mit WhatsApp. Euer Auto hat kein Android Auto? Kein Problem! Die App könnt Ihr einfach zusätzch auf Eurem Smartphone installieren und das Smartphone anschließend zur kompletten Sprachbedienung in Eurem Auto befestigen.

Manche Autos haben nativ Android Auto. In anderen lässt es sich per Smartphone-App und KFZ-Halterung nachrüsten. / © AndroidPIT

Wie mache ich ein Back-up von WhatsApp-Chats und Bildern?

WhatsApp macht alle 24 Stunden ein Back-up Eurer Chat-Verläufe. Damit diese nicht zusammen mit Eurem Smartphone verloren gehen können, solltet Ihr sie nachts in die Cloud hochladen. Also öffnet...

Einstellungen

Chats

Chat-Backup

Verbindet Euer Google-Konto; bestätigt Nachfragen.

Sichern

Tauscht Ihr Euer Android-Smartphone gegen ein anderes aus, könnt Ihr diese Back-ups wiederherstellen. WhatsApp-Back-ups sollten gemäß Android Auto Backup nicht gegen Eure Google-Drive-Quota zählen, sofern die Textnachrichten insgesamt unter 25 MByte groß sind.

Backups können in WhatsApp nun endlich in Google Drive abgelegt werden. / © ANDROIDPIT

Wie nutze ich WhatsApp am PC oder auf dem Tablet?

Am PC geht am einfachsten via WhatsApp Web. Auf Tablets geht es überhaupt nicht einfach. Das hat uns jedoch nicht daran gehindert, für Euch eine Anleitung zu schreiben.

Wie breche ich Sprachaufzeichnungen in WhatsApp ab?

Ihr habt Euch verhaspelt und wollt die Sprachaufzeichnng abbrechen?

Wischt bei der Aufnahme nach links, weg vom Mikrofon-Button.

Lasst los, dann wird die laufende Aufnahme abgebrochen und verworfen.

Nach links wischen, Aufnahme abbrechen. / © ANDROIDPIT

Kann ich WhatsApp-Sprachnachrichten leiser abhören?

Sprachnachricht in WhatsApp müsst Ihr nicht so anhören, dass jeder mithört.

Drückt auf Play.

Haltet das Smartphone ans Ohr, wie beim Telefonieren.

Dank des Näherungssensors erkennt das Smartphone, dass es jetzt an Eurem Kopf ist. So deaktiviert es den lauten Lautsprecher und liefert die Nachricht stattdessen direkt an Euer Ohr, wie bei einem Telefonat.

Falsch: Ihr müsst das Smartphone für WhatsApp-Sprachnachrichten nicht wie ein Knäckebrot halten. / © AndroidPIT

Richtig: Ganz überraschend hört Ihr die empfangene WhatsApp-Sprachnachricht auch so. / © AndroidPIT

Kann ich WhatsApp ohne SIM-Karte nutzen?

WhatsApp lässt sich mit einem Trick auch ohne SIM-Karte oder mit einer anderen Telefonnummer nutzen. Auch eine Festnetznummer lässt sich für WhatsApp zweckentfemden. Wichtig ist nur, dass das entsprechende Empfangsgerät für jene Nummer in Eurer Nähe ist.

Installiert auf Telefon A WhatsApp.

Tippt bei der WhatsApp-Einrichtung die Nummer von Telefon B ein.

Empfangt die SMS auf Telefon B oder lasst es anrufen und Euch die Nummer durchgeben.

Tippt den Bestätigungs-Code in Telefon A ein.

Nutzt WhatsApp auf Telefon A.

Das heißt auch, dass WhatsApp keine physische Verbindung zu der SIM-Karte mit der registrierten Nummer braucht. Sollte Ihr also einmal im Urlaub die SIM-Karte wechseln, wird Euch WhatsApp daraus keinen Strick drehen: Ihr chattet einfach unter der alten Kennung weiter. Dieser Tipp ist übrigens sinnverwandt mit einem Tipp aus dem sepraten Artikel:

Achtung: Bei einer neuen WhatsApp-Aktivierung auf Telefon A braucht Ihr wieder den Bestätigungscode; heißt, Telefon B mit Nummer B muss erreichbar sein. Falls das nicht möglich ist, solltet Ihr besser schon vor dem Gerätewechsel die Nummer mit dem in WhatsApp integrierten Assistenten wechseln und Eure Kontakte per Broadcast über Eure neue Nummer informieren. Dieser nervtötende Umstand mit Risiko zum Identitätsdiebstahl ist einer meiner Lieblingsgründe gegen WhatsApp.

Kann ich dieselbe Nachricht an viele Kontakte schicken?

Ihr wollt eine Nachricht an mehrere Empfänger senden, ohne dass diese sehen, wer sie noch erhalten hat? Zu dem Zweck hat WhatsApp das Broadcast-Feature eingeführt.

Schickt dieselbe Botschaft an viele. / © ANDROIDPIT

So erstellt Ihr einen WhatsApp-Broadcast:

Tippt in der Chat-Übersicht auf die Einstellungen (die drei Punkte oben rechts).

Tippt auf Neuer Broadcast.

Gebt die Namen der gewünschten Empfänger ein.

Tippt auf Erstellen.

Schreibt Eure Nachricht und schickt sie ab.

Achtung: Die Empfänger wissen nicht, dass die Nachricht im Zuge eines Broadcasts auch an ganz viele andere gesendet wurde. Kennzeichnet den Broadcast also selbst als solchen; etwa mit der Einleitung "Nachricht an alle: ".

