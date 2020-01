Android-Speicher voll? So räumt Ihr das Smartphone auf!

Springt zum Abschnitt:

Speicherplatz freigeben: speicherhungrige Apps identifizieren, richtig ausmisten

Vollen Speicher vermeiden: Daten auslagern auf Speicherkarten und in die Cloud

Fazit

Auch wenn neue Smartphones meistens 32 GByte internen Speicher oder mehr bieten, kann dieser sich unerwartet schnell füllen. Und voller interner Speicher ist ungefähr so lästig wie aufgebrauchtes High-Speed-Volumen oder ein leerer Akku. Euer Smartphone wird damit nicht nur langsamer, manche Aufgabe kann es gar nicht mehr zuverlässig erledigen. Und dann steht Ihr mit der Kamera-App vor Eurem Kumpel und sagt: "Halte das Krokodil noch ein bisschen länger still, ich muss erst mal ein paar alte Bilder löschen!" Das geht gar nicht. Damit solche Situationen nicht mehr auftreten, zeigen wir Euch hier ein paar hilfreiche Schritte.

Mistet Euren Speicher aus

Die größten Posten im Telefonspeicher eines Android-Smartphones sind in der Regel

Apps und App-Daten,

zwischengespeicherte Daten im Cache,

Medien-Dateien wie … Bilder, Videos, sowie Musik.



Wir geben Euch unterschiedliche Strategien an die Hand, um jeden der möglichen Verursacher von Speicherplatz-Problemen zu bändigen.

Löscht ungenutzte Apps mit Google Files

Am einfachsten räumt Ihr den Smartphone-Speicher auf mit Files. Googles Speicher-Assistenz-App hilft Euch unter anderem dabei, lange Zeit ungenutzte Apps zu identifizieren und zu deinstallieren. Zudem hat die App schon im Startbereich die Möglichkeit, auf einen Knopfdruck …

… das Download-Verzeichnis auszumisten,

… bereits bei Google Fotos gesicherte Bilder vom Gerät zu löschen.

… "Junk-Dateien" zu löschen, d.h. den Cache zu leeren.

Google Files bietet auch einige weitere Funktionen, um überflüssige Daten vom Smartphone zu löschen. Diese überschneiden sich mit anderen Tipps, die wir Euch später in dieser Übersicht zeigen.

Google Files hilft langfristig beim Ausmisten. / © AndroidPIT

Natürlich erkennt Files nicht gleich nach der Installation, welche Apps Ihr schon lang nicht mehr genutzt habt. Lasst Files also einige Wochen auf Eurem Smartphone im Hintergrund mitlaufen. Über Benachrichtigungen wird es Euch dann Tipps zum Einsparen von Speicherplatz auf Eurem Smartphone geben.

Speicherbelegung analysieren mit DiskUsage

Wollt Ihr zunächst selbst identifizieren, womit der meiste Speicherplatz belegt wird? Dann gibt es für Euch die wenige Kilobyte große Open-Source-App DiskUsage. Sie gibt Euch einen strukturierten Überblick, wie Euer interner Speicher belegt wird. Schnell identifiziert Ihr Einsparpotenzial: Welche App belegt besonders viel Speicher? Kann ich ihren Cache leeren? Welches Verzeichnis belegt besonders viel Platz? DiskUsage zeigt die großen Speicher-Sünder als entsprechend große Rechtecke an. Tippt darauf und gelangt an die entsprechende Stelle im Dateisystem, um die Daten direkt zu löschen.

Das alte Kartenmaterial brauche ich nicht mehr. Also lösche ich fix mal 700 MByte. / © AndroidPIT

Gar kein Speicher mehr frei? Leert den Cache!

Ist Euer Android-Speicher so voll, dass Ihr die oben gezeigten Apps noch nicht einmal mehr installieren könnt, braucht Ihr schnelle Sofort-Hilfe. Eure installierten Apps lagern Daten wie Bilder, Skripte und Inhalte zur schnellen Wiederverwendung in einem Zwischenspeicher ab. Dummerweise hat das auf Euer Smartphone mittelfristig denselben Effekt wie ein unaufgeräumter Schreibtisch: Es hat keinen Platz mehr für Neues und kann nicht mehr arbeiten. Räumt also dieses Chaos auf und leert den Cache!

Je nach Smartphone-Hersteller befindet sich der Punkt an unterschiedlichen Stellen in den Einstellungen. Bei Samsung-Geräten unter Einstellungen > Gerätewartung > Speicher. Auf einigen Geräten anderer Hersteller unter Einstellungen > Speicherplatz und USB > Daten im Cache. Bei Huawei unter Einstellungen > Speicher > Bereinigen > Junk-Dateien > Systemcache. Wenn Ihr das zum ersten Mal macht, könnt Ihr auf diese Art schnell hunderte MByte Speicher freigeben. Diese Möglichkeit bietet Euch allerdings nicht jeder Hersteller.

Leert den Cache, gebt viel Speicherplatz frei. / © AndroidPIT

Android Speicher bereinigen mit der Root-App SD Maid

Schon seit etlichen Jahren ist der Speicherkarten-Putz-Roboter SD Maid für Android verfügbar. Es handelt sich hierbei um einen ganzen Werkzeugkasten aus Datei-Explorer, Autostart-Verwaltung, Daten-Leichen-Finder und weiteren Tools, die Euch helfen, Euren Systemspeicher zu leeren und sauber zu halten.

Kaufargument für Besitzer gerooteter Smartphones ist der Daten-Leichen-Finder, der für Euch nach Resten von deinstallierten Apps sucht. In meinem Fall konnten damit hunderte MByte freigegeben werden, obwohl ich erst drei Tage zuvor Android eingerichtet und nur die nötigsten Apps installiert hatte. Weitere 100 MByte leerer Systemspeicher kamen hinzu, als ich den Root-Zugriff aktiviert hatte.

SD-Maid leert vollen Systemspeicher und verwaltet Apps. / © AndroidPIT

Installierte Apps könnt Ihr nur mit der Pro-Version von SD Maid optimieren. Diese könnt Ihr für 2,99 Euro kaufen. Hinweis: Für einen Großteil der Funktionen von SD Maid braucht Ihr Root-Berechtigung. Falls Ihr die nicht habt, überlegt Euch den Kauf bitte genau – das Rooten eines Smartphones ist nicht ganz ungefährlich! Einige Reinigungs-Funktionen lassen sich aber auch ohne Root-Berechtigung nutzen, auch wenn SD Maid dann deutlich weniger an Datenmüll findet und löschen kann.

Mit Root-Berechtigung kann SD-Maid mehr Verzeichnisse entmüllen. / © AndroidPIT

Vollen Speicherplatz vermeiden

Leert den internen Speicher mit Hilfe einer SD-Karte

Hat Euer Smartphone einen MicroSD-Slot, könnt Ihr neu aufgenommene Fotos und Videos darauf abspeichern. Das eliminiert eine der größten Ursachen für vollen Speicher in Android-Smartphones. Die Einrichtung ist einfach:

Steckt eine SD-Karte in Euer Smartphone,

öffnet die Kamera-App.

Bestätigt die Frage, ob Ihr ab sofort Fotos und Videos auf der externen Speicherkarte statt im internen Speicher ablegen wollt.

Bei manchen Smartphones werdet Ihr gar nicht erst gefragt, denn dort geschieht der Wechsel automatisch. Prüft dies jedoch zur Sicherheit in den Einstellungen innerhalb der Kamera-App.

Viele Dual-SIM-Smartphones haben auch alternativ einen MicroSD-Kartenleser eingebaut. / © AndroidPIT

Um Dateien zwischen dem Internen und dem externen Speicher hin- und herzuschieben, empfiehlt sich ein zweispaltiger Datei-Explorer wie der quelloffene, leichtgewichtige Ghost Commander. Bonus-Tipp 1: Habt Ihr zwei Smartphones mit Typ-C-Anschluss und ein Kabel mit zwei männlichen Typ-C-Enden, könnt Ihr eines der Smartphones als Empfangsgerät für Dateien definieren und es dessen Speicher wie den einer MicroSD-Karte verwenden. Bonus-Tipp 2: Hat Euer Smartphone keinen MicroSD-Slot, könnt Ihr über ein OTG-Kabel herkömmliche USB-Sticks oder Kartenlesegeräte anschließen.

MicroSD-Karten in Android-Smartphones können übrigens noch viel mehr:

Es gibt auch USB-Sticks und Kartenleser für Smartphones. / © AndroidPIT

Seit Android Marshmallow könnt Ihr MicroSD-Karten in einigen Smartphones auch als internen Speicher formatieren. Anschließend werden alle von Euch installierten Apps komplett und verschlüsselt auf die Speicherkarte geschrieben. Tückisch wird das nur, falls die MicroSD-Karte einen Defekt hat. Denn dann sind ungesicherte Apps, Fotos, Videos und App-Daten verloren.

Daher raten wir zu folgendem Schritt:

Fotos in die Cloud auslagern

Ihr könnt Eure Fotos vom Smartphone in die Cloud auslagern. Googles Fotos-App, die wahrscheinlich schon auf Eurem Android-Smartphone vorinstalliert ist, bietet Gratis-Speicherplatz für unendlich viele Fotos mit bis zu 16 Megapixeln (Google-Kompression) und Full-HD-Videos (30 FPS). Höher auflösende Fotos und Videos dürfen insgesamt 15 GByte gratis belegen; erst danach fallen Abo-Gebühren an.

Löscht bereits hochgeladene Bilder vom internen Speicher. / © AndroidPIT

Nach dem Upload könnt Ihr über den Menü-Eintrag "Speicherplatz freigeben" die bereits hochgeladenen Fotos vom Smartphone löschen; die App Files (siehe oben) wird Euch automatisch daran erinnern. Die Vorschaubilder bleiben in der Galerie sichtbar. Wollt Ihr die Fotos unterwegs in voller Auflösung ansehen, werden sie bei Bedarf aus der Cloud heruntergeladen (Achtung hierbei: außerhalb eines WLAN wird mobiles Datenvolumen verbraucht). Es gibt zahlreiche Alternativen zu Google, um Eure Daten kostenlos oder preiswert in der Cloud zu sichern. Die besten Anbieter mitsamt Upgrade-Kosten haben wir hier für Euch aufgelistet.

Schiebt die Musik in die Cloud

Falls Ihr kein Streaming-Abo abschließen wollt und stattdessen Eure MP3-Sammlung auf dem Smartphone anhören wollt, bietet Euch Google Play Music vielleicht eine gute Alternative. Ihr könnt dort die Musiksammlung von Eurem heimischen Rechner mit dem Musik-Angebot von Googles Cloud-Dienst abgleichen und später bei Bedarf einzeln auf Euer Smartphone herunterladen oder einfach streamen; diese Kopien haben dann allerdings einen DRM-Schutz und Ihr könnt sie nicht vom Smartphone auf ein drittes Gerät kopieren.

Speichert Eure Musik einfach mit Google Play Music in der Google-Cloud. / © AndroidPIT

Um Eure Musiksammlung am PC mit der Google-Cloud zu synchronisieren, braucht Ihr eine Companion-App für Euren PC oder die Chrome-Erweiterung. Die Instruktionen zur Einrichtung bekommt Ihr bei Play Music unter Meine Musik > Musik hinzufügen. Dann könnt Ihr kostenlos bis zu 50.000 Tracks aus Eurer heimischen MP3-Sammlung hinzufügen und auf dem Smartphone unterwegs abrufen, sofern Ihr denselben Google-Account nutzt.

Wie lange Google Play Music noch angeboten wird, können wir Euch nicht sagen, Google scheint sich aber mehr und mehr auf YouTube Music zu konzentrieren.

Speicherplatz freigeben: Fazit

Der Ärger mit vollem Speicher ist leicht zu bekämpfen und gut zu vermeiden. Das Löschen des App-Caches und die Analyse mit DiskUsage sind gute Sofortmaßnahmen. Google Files und Google Fotos helfen, langfristig Ordnung zu halten.

Was sind Eure Lieblingsmaßnahmen gegen einen vollen Speicher?

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert. Ältere Kommentare können sich daher auf eine frühere Versionen des Artikels beziehen und möglicherweise aus dem Zusammenhang gerissen erscheinen. Im jüngsten Update haben wir den Abschnitt der MicroSD-Karten um Tipps zum Typ-C-Anschluss erweitert.