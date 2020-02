Telegram: Tipps und Tricks für besseres Messaging

Der Telegram Messenger ist in vielerlei Hinsicht besser als WhatsApp. In dieser Liste von Tipps und Tricks zeigen wir Euch die speziellen Funktionen: Nutzt Telegram auf vielen Geräten gleichzeitig, chattet sicher und anonym, verschlüsselt Chats, nutzt Telegram-Bots und Sticker, und findet interessante Gruppen und – ganz neu – Kontakte in Eurer Nähe.

Telegram funktioniert nicht

Ähnlich wie bei WhatsApp kann es auch bei Telegram zu Störungen und Verbindungsproblemen kommen. Im Chat macht sich das mit der Meldung "Wartet auf Netzwerk …" bemerkbar, das als störender Balken am oberen Rand des Chat-Verlaufs angezeigt wird.

Falls mit Eurer Internetverbindung alles in Ordnung ist, liegt es vielleicht am Telegram-Netzwerk. Um Störungen in Telegram zu melden beziehungsweise zu sehen, ob es noch mehr Betroffene gibt schau Ihr am besten auch in diesem Fall bei allestörungen.de nach.

Telegram auf mehreren Geräten (Tablet, zweitem Smartphone, PC) nutzen

Telegram auf dem PC verwenden

Ähnlich wie bei WhatsApp könnt Ihr auch am Computer über Telegram chatten. Am einfachsten geht das im Browser via web.telegram.org. Dort registriert Ihr Euch genau wie am Telefon mit Telefonnummer und Bestätigungscode. Letzterer wird Euch via Telegram auf andere eingeloggte Geräte gesandt. Es gibt auch eine Desktop-App, die zusätzliche Emojis, Sticker und weitere Extras bietet. In beiden Fällen könnt Ihr nach dem Log-in Telegram auf dem PC unabhängig von Eurem Smartphone nutzen.

Mehrere Telegram-Konten verwalten

Ein einzelner Benutzer in Telegram kann mehrere Konten verwenden. Tippt auf den Pfeil neben Eurem Namen und könnt dort ein Konto hinzufügen. Für jedes Konto braucht Ihr eine separate Telefonnummer, die es jedoch unter anderem bei Sipgate gratis gibt. Folgt einfach den Anweisungen der App.

Ihr könnt in Telegram ein weiteres "Konto hinzufügen" (links). Bestätigungs-Codes kommen via Telegram (rechts). / © AndroidPIT

Nummer in Telegram ändern oder auf neues Handy umziehen, Backups machen

Telefonnummer in Telegram ändern

Es kann immer einmal vorkommen, dass Ihr eine neue Telefonnummer habt. In Telegram könnt Ihr diese unkompliziert ändern. Geht dazu unter Einstellungen und tippt dann auf Telefonnummer. Ihr könnt Telegram auch mit einer Festnetznummer einrichten. Der Code wird Euch dann vorgelesen.

Eure Telefonnummer könnt Ihr einfach ändern./ © AndroidPIT

Tipp: Vor dem Wechsel Eurer Telefonnummer solltet Ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung (Zweistufige Bestätigung) aktivieren (siehe unten).

Telegram sicherer machen (Namen ändern, Chats verschlüsseln)

Löschen und/oder Selbstzerstörung Eures Telegram-Kontos

Habt Ihr genug von Telegram? Geht zu Einstellungen > Datenschutz und Sicherheit und wählt dann die Selbstzerstörung für Euer Konto. Dabei könnt Ihr Euch für einen Zeitraum zwischen einem und sechs Monaten entscheiden. Loggt Ihr Euch in dieser Zeitspanne nicht ein, wird das Konto gelöscht. Chat-Verläufe bleiben natürlich für

Wenn Ihr es sofort löschen wollt, müsst Ihr die Deaktivierungsseite aufsuchen.

Wählt einen Benutzernamen

Bei der Einrichtung von Telegram müsst Ihr Eure Telefonnummer und Euren Vornamen eingeben. Wenn Ihr nicht unter Eurem richtigen Namen oder Eurer Telefonnummer erscheinen möchtet, oder einfach nur kreativer sein und einen benutzerdefinierten Benutzernamen verwenden möchtet, geht in die Einstellungen und wählt Benutzername.

Anspruch auf benutzerdefinierte Benutzernamen

Der einzige Nachteil bei der Verwendung eines benutzerdefinierten Benutzernamens ist, dass jeder Benutzername nur einmal verfügbar ist. Die Chancen stehen gut, dass ein gebräuchlicher Name schon vergeben ist. Ihr könnt Euch aber mit dem Support-Dienst in Verbindung setzen, sofern Ihr diesen Namen schon bei mindestens zwei anderen Diensten nutzt. In den Einstellungen findet Ihr den Kontakt.

Zwei-Faktor-Authentifizierung (Zweistufige Bestätigung) für Telegram aktivieren

Schützt Euer Telegram-Account nicht nur mit Telefonnummer und Bestätigungs-Code. Legt zusätzlich ein selbst gewähltes Passwort fest. Denn falls Ihr einmal die Nummer ändert und ein neuer Nutzer Eure alte Nummer bekommt, könnte dieser sich in Telegram unter Eurem Namen anmelden. Geht dazu in Telegram in …

⚙️ Einstellungen

🔒 Privatsphäre und Sicherheit

Zweistufige Bestätigung

Aktive Telegram-Sitzungen prüfen

Da Telegram mehrere Sitzungen unterstützt, solltet Ihr zur Sicherheit ab und an einmal nachschauen, ob nur die richtigen Geräte dabei sind. Das macht Ihr unter Einstellungen > Datenschutz und Sicherheit > Aktive Sitzungen. Dort könnt Ihr alte Sitzungen auch beenden.

Über Telegram empfangene Medien aus der Galerie verbergen

Ihr möchtet die über Telegram geteilten Fotos und Videos nicht in Eurer Fotogalerie sehen? Unter Einstellungen > Nachrichten könnt Ihr In der Galerie speichern ausschalten.

"Zuletzt gesehen"-Status in Telegram ausblenden

Ihr wollt nicht, dass alle sehen können, wann Ihr das letzte Mal in der Telegram-App unterwegs wart? Glücklicherweise könnt Ihr einstellen, wer diesen Status sehen darf und sogar Ausnahmen von der Regel einstellen. Geht dazu zu Einstellungen > Datenschutz und Sicherheit > Zuletzt gesehen.

Selbstzerstörende Bilder, geheime Chats in Telegram

Ähnlich wie Snapchat hat Telegram auch eine Funktion, bei der sich Eure Chats oder Bilder selbstzerstören. Das geht nur in geheimen Chats, dort könnt Ihr aber selber eine Zeit auswählen. Tippt im Chat einfach auf das Uhrensymbol und wählt eine Zeit aus - zwischen Sekunden und bis zu einer Woche geht.

Diese Nachricht wird sich selbst zerstören in 3, 2, 1..... / © AndroidPIT

Es gibt eine ähnliche Selbstzerstörungsfunktion für Bilder, die nicht in einem geheimen Chat verwendet werden muss. Ihr aktiviert sie ebenfalls über das Uhrensymbol.

Sperrt Eure Chats

Telegram ist so beliebt, weil es eine Menge Sicherheitsfunktionen bietet. Damit könnt Ihr Eure Chats sperren. Auch wenn jemand Zugriff auf Euer Smartphone hat, bleiben Eure Nachrichten so verborgen. Geht zu Einstellungen > Datenschutz und Sicherheit. Dort könnt Ihr eine PIN festlegen. Das Schloss in der rechten oberen Ecke der Chats, sperrt diese dann.

Nachrichtenvorschau deaktivieren

Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm und Nachrichtenvorschauen sind normalerweise sehr nützliche Funktionen. Aber manchmal möchte man nicht alle sehen lassen, wer einem was schreibt. Um die Nachrichtenvorschau in Telegram zu deaktivieren, geht zu Einstellungen > Benachrichtigung und Sounds und schaltet die Vorschau aus.

Bots, Sticker, Gruppen und Kontakte in Telegram nutzen bzw. finden

AndroitPIT-News über Telegram erhalten

Wenn Ihr Telegram habt, dann könnt Ihr unseren Telegram-Channel abonnieren. Hier bekommt Ihr eine Top-Story pro Tag geschickt, von Montags bis Freitags. Zu wenig Zeit, um ständig auf die Webseite zu gucken? Das ist die Lösung. Abonniert einfach den AndroidPIT-Telegram-Channel.

Abonniere unseren Telegram-Channel "AndroidPIT News" / © AndroidPIT

Damit Ihr noch einfacher Zugriff auf unseren Channel habt, könnt Ihr zudem eine Verknüpfung auf dem Startbildschirm erstellen. Öffnet zuerst den Channel, klickt oben rechts auf die drei Punkte und dann Verknüpfung hinzufügen > Automatisch hinzufügen. Schon findet Ihr AndroidPIT auf dem Startbildschirm. Das funktioniert natürlich mit jedem Channel.

Packt den APIT-Channel auf Euren Homescreen! / © Screenshot: AndroidPIT

Bots verwenden

Um einen Bot zu aktivieren und zu benutzen, gebt einfach @ und den Namen des gewünschten Bot ein. Hier ein paar Vorschläge: @gif (zur Suche nach GIFs), @vid (zur Suche nach Videos), @imdb (zur Suche nach Informationen über Filme), @bing (allgemeine Suche), @wiki und @bold (Textformatierung).

Natürlich sind einige Bots einfach nur dumm. / © AndroidPIT

Ihr könnt sogar eigene Bots einrichten, die tun, was Ihr wollt. Holt Euch dazu Hilfe bei @botfather. Schon erstellte Bots könnt Ihr mit ihm auch verwalten.

Animierte Sticker und GIFs

Sticker können richtig Spaß machen. Ihr könnt sie als Teil von Themes oder auch einzeln als Stickerpacks herunterladen. Schickt Ihr im Chat-Fenster ein Emoji an @sticker, schlägt Euch der Sticker-Bot passende Telegram-Sticker vor.

Sticker in Telegram. / © AndroidPIT

Mit animierten GIFs geht es ähnlich. Schreibt dem Gif-Bot einen Suchbegriff via @gif, und Telegram macht Euch passende Vorschläge.

Telegram-Gruppen und Kanäle finden

Telegram-Gruppen und -Kanäle verbreiten sich via Mundpropaganda. Für einen Schnellstart lohnt ein Blick auf die Liste von telegramcahnnels.me sowie tgram.io.

Chat-Funktionen: Nachrichten bearbeiten, (Live-)Standort teilen, Benachrichtigungen verwalten

Nachrichten planen

Schreibt eine Chat-Nachricht, haltet den Senden-Button gedrückt und wählt "Nachricht planen" aus. Wählt dann die Uhrzeit aus, um eine Nachricht in Telegram später zu versenden.

Video-Botschaften versenden

Anstelle kurzer Sprachnachrichten könnt Ihr auch Video-Bubbles versenden. Dies ist ein netter Trost zur fehlenden Video-Chat-Funktion in Telegram. Immerhin werden die Videos für immer gespeichert und bilden so schöne Erinnerungen.

Gesendete Nachrichten löschen

Hoppla! Eine Nachricht sollte gar nicht an diesen Kontakt geschickt werden. Drückt einfach lange auf die entsprechende Nachricht und dann auf den Papierkorb. Ihr müsst dann nochmal bestätigen, dass die Nachricht für den Empfänger gelöscht werden soll.

Ihr könnt in Telegram auch rückwirkend all Eure gesendeten Nachrichten und Bilder in Eurem sowie im Chatverlauf des Empfängers löschen. Tippt dazu im Chat-Fenster einer privaten Unterhaltung oben rechts aufs Menü …

🧹 Verlauf leeren

☑️ Verlauf auch bei […] leeren

Leider gibt es diese Alles-Vergessen-Funktion nicht in Gruppenchats.

Konversationen anpinnen

Hat man viele Chats, so kann Telegram leicht unübersichtlich werden. Immerhin könnt Ihr Chats oben anheften. Tippt dafür lange auf den Chat und wählt die entsprechende Option. Ihr könnt bis zu fünf Chats an der Spitze anheften.

Gesendete Nachrichten bearbeiten

Bei Telegram könnt Ihr schon gesendete Nachrichten bearbeiten. Praktisch, wenn ein Fehler darin steckt. Wählt die entsprechende Nachricht und haltet sie gedrückt, tippt auf das Bleistiftsymbol und los geht es. Telegram zeigt im Chat anschließend an, dass die Nachricht bearbeitet wurde.

Teilt Euren (Live-)Standort

Wie in WhatsApp könnt Ihr Euren Standort mit Kontakten teilen. Tippt dafür auf das Büroklammersymbol und wählt dann Standort. Ihr könnt dann entweder Euren aktuellen Standort verschicken oder aber Euren Standort von diesem Moment an für die nächsten 15 Minuten oder länger live übertragen.

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen und LED-Farben

Ihr könnt nicht nur benutzerdefinierte Benachrichtigungen für Eure Kontakte in Telegram festlegen, sondern auch benutzerdefinierte Farben für LED-Benachrichtigungen. Das geht natürlich nur, wenn Ihr ein Android-Smartphone mit Benachrichtigungs-LED habt.

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen könnt Ihr einstellen, indem Ihr …

einen Chat öffnet,

den Namen des Kontakts der Gruppe antippt,

auf Mitteilungen tippt,

dort ⚙️ Anpassen drückt

zunächst ☑️ Eigene Benachrichtigungen aktiviert …

… und dann ganz unten die LED-Farbe einstellt.

Legt für Telegram-Kontakte unverkennbare Benachrichtigungs-Profile an. / © AndroidPIT

Benachrichtigungen für einzelne Kontakte deaktivieren

Apropos Benachrichtigungen. Ihr wolltet schon immer einmal einen Kontakt vorübergehend stummschalten? Wählt auch hierfür den Kontakt aus, geht zu Benachrichtigungen und deaktiviert diese.

Antworten mit Pop-up-Benachrichtigungen

Manchmal kann es sehr nützlich sein, vom Startbildschirm aus zu antworten. Geht dazu zu Einstellungen > Benachrichtigungen und Sounds und aktiviert hier die Pop-up-Benachrichtigungen.

Einen Kontakt in Telegram blockieren

Euch geht ein Kontakt oder ein Bot bei Telegram auf die Nerven? Das ist nicht schön, aber zur Not könnt Ihr Kontakte immer blockieren. Wählt dafür einfach den entsprechenden Kontakt aus, tippt auf das Profilbild, dann auf die 3 Punkte und wählt blockieren.

Direkte Antwort auf Nachrichten in Gruppen-Chats

In einem Gruppenchat könnt Ihr auch immer direkt an eine Person schreiben, etwa wenn die Antwort für alle anderen nicht interessant ist. Drückt einfach lange auf die entsprechende Nachricht und wählt die Direktnachricht aus.

Durchsucht Euren Nachrichtenverlauf

Sucht Ihr nach einer bestimmten Nachricht und wollt nicht erst durch die Chats scrollen? Benutzt einfach die eingebaute Suchfunktion. Tippt in einem Chat auf die 3 Punkte oben und wählt Suchen aus.

Hashtags in Telegram-Gruppen

Um diese Funktion zu nutzen, gebt einfach eine Raute # vor dem Schlagwort ein, das Ihr einem Thema zuweisen wollt. Existieren schon Hashtags in der Gruppe, werden Sie nach dem Eintippen der Raute zur Auswahl angezeigt. Hashtags helfen, lange Gruppenchats zu strukturieren. Tippt Ihr sie an, zeigen sie alle Nachrichten im Chat, die ebenfalls mit diesem Hashtag (also zu diesen Unterthema) verfasst wurden.

Chat-Hintergrund anpassen

Ihr möchtet einen individuelleren Telegram-Look? Unter Einstellungen > Chat-Hintergrund könnt Ihr einen der mitgelieferten Hintergründe wählen oder ein eigenes Bild auswählen.

Design ändern

Telegram unterstützt Themen. Ihr könnt einfach vorgefertigte Themes herunterladen oder aber auch Farben von Schaltflächen etc. manuell anpassen. Geht in die Einstellungen und zu Theme. Dort könnt Ihr eines der angebotenen Themes auswählen. Ihr könnt außerdem ein eigenes Design erstellen, indem Ihr die entsprechenden Schaltflächen anpasst und das Theme anschließend speichert.

Bilder bearbeiten

Wenn Ihr Bilder an Freunde schickt, könnt Ihr diese auch bearbeiten. So könnt Ihr zeichnen, Sticker und Text hinzufügen. Selbst Bildeigenschaften wie Helligkeit und Kontrast könnt Ihr anpassen.

Kompression von Bildern und Videos konfigurieren

Auch Telegram komprimiert Eure Bilder vor dem Versand. Das schont das Datenvolumen und macht die Übertragung schneller, macht die Bilder aber untauglich für große Bildschirme oder Ausdrucke. Schickt Ihr Bilder in Telegram jedoch über den "Datei"-Button und nicht via "Galerie", werden sie im Original versendet.

Komprimiert Videos vor dem Versand mit Telegram. / © AndroidPIT

Vor allem Videos solltet Ihr vor dem Versand via Telegram jedoch komprimieren. Denn durch das hohe Limit für Dateigrößen von 1,5 GByte konsumiert Telegram freigiebig große Teile Eures Datenvolumens, falls Ihr unterwegs Videos versendet. Ein einminütiger Full-HD-Clip hat rund 100 MByte. Komprimiert Ihr ihn vor dem Versand ohne schlimme Verluste ins HD-Format (720p), schrumpft er auf 20 MByte.

Medien-Downloads verwalten

Mit Telegram könnt Ihr große Dateien versenden. Das ist großartig, allerdings können richtig große Videos Euren Smartphone-Speicher schnell füllen. Geht daher zu Einstellungen > Daten und Speicher, wählt dort aus, wann Medien automatisch heruntergeladen werden sollen.

Telegram-Apps von Drittanbietern

Da Telegram Open Source ist und sein Protokoll Drittanbietern zur Verfügung stellt, gibt es kompatible Apps von Drittanbietern. BGram sorgt durch integriertes TOR für mehr Anonymität. Vidogram integriert Video-Anrufe. Das offizielle Telegram X experimentiert mit künftigen Telegram-Funktionen bei gleichzeitig geringerem Ressourcen-Verbrauch. Mache der Clients integrieren leider Werbung und nicht immer ist offensichtlich, ob ein unbefugter Dritter dann mitliest.

Keine Liste mit Tipps und Tricks ist vollständig. Also lasst uns wissen, wenn Ihr noch weitere Tipps und Tricks für Telegram habt - einfach ab damit in die Kommentare.

