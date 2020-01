So einfach löscht Ihr Euer Stadia-Konto

Die gute Nachricht für Gamer: Spiele-Reihen wie „Assassin‘s Creed“ oder „Final Fantasy“ werden immer besser. Die schlechte Nachricht: Je besser sie werden, desto stärker muss auch die Konsole die oder Hardware des PCs sein. In diesem Problem hat auch Google seine Chance gesehen und seinen Streaming-Dienst Stadia auf den Markt gebracht.

Googles Stadia bringt den Vorteil mit sich, dass Ihr neue Spiele zocken könnt, ganz ohne einen Haufen Geld für bessere Hardware (oder stärkere Konsole) auszugeben. Ihr streamt Eure Lieblingsspiele einfach vom Google-Server. Hiedurch habt Ihr auf jedem Display (Computer, Tablet oder Smartphone) immer die gleiche hochwertige Grafik in bis zu 4K-Auflösung. Einzige Bedingung hierfür ist, neben einer guten Internetverbindung, das Stadia-Konto.

2020 kommen die neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox X auf den Markt

Habt Ihr das Angebot bereits ausprobiert und wollt es aus unterschiedlichen Gründen wieder loswerden, zeigen wir Euch hier, wie Ihr das schafft. Bedenkt aber, dass das Löschen Eures Accounts einige Konsequenzen mit sich bringt.

Wenn Google es persönlich nimmt: Kein Stadia, keine Spiele

Wie Ihr es von anderen Konto-Auflösungen sicher auch schon kennt, bringt auch das Entfernen von Stadia einige Nachteile mit sich. So müsst Ihr Euch darauf einstellen, dass mit Eurem Konto ebenso Eure Spielstände, sowie unter anderem Screenshots und Eure Freundesliste gänzlich gelöscht werden.

Eure Live-Stream-Videos bleiben allerdings vorhanden und können weiterhin auf YouTube angesehen werden. Eine weitere Ausnahme bilden die Daten, die Spiele-Hersteller von Euch gesammelt haben. Diese müsstet Ihr separat löschen.

Die schlimmste Konsequenz ist, dass Ihr nach dem Löschen von Google Stadia nicht mehr auf Eure Spiele zugreifen könnt. Google erstattet eventuell gezahlte Preise für gekauften Produkte nicht zurück; nur manche Anbieter erlauben bis zu zwei Stunden nach Kauf eine Rückerstattung. Ihr könnt bei Stadia gekaufte Spiele auch nicht zum Offline-Spielen herunterladen. Auch geht es nicht, dass Ihr die Stadia-Käufe auf ein anderes Stadia-Konto übertragt; so zu sagen Stadia-Spiele verschenkt.

Auch Euren Spielernamen könnt Ihr nie mehr verwenden. Falls Ihr Euch erneut einen Stadia-Account anlegt, wird Euer alter Name nicht zur Verfügung stehen. Das ist auch gut so. So kann sich auch in Zukunft niemand als Ihr ausgeben.

So löscht Ihr Euren Stadia-Account

Auch wenn das Löschen eines Stadia-Kontos verlustreich sein kann – gerade, wenn Ihr viel Geld für Spiele ausgegeben habt – geht der Prozess wenigstens einfach von der Hand. Hier seht Ihr, wie es geht.

Klickt hier, um Euch auf Eurem Google-Konto anzumelden und einen Google-Dienst zu löschen. Meldet Euch in dem Konto an, das zu Eurem Stadia-Konto gehört. Wählt nun Stadia aus. Scrollt nach unten und wählt Stadia löschen aus.

Nachdem Ihr in Eurem Konto Stadia ausgewählt habt, entfernt Ihr es über Stadia löschen (Delete Stadia). / © AndroidPIT

Falls Ihr es Euch anders überlegt: Zunächst wird Euer gelöschtes Stadia-Konto nur stillgelegt. Innerhalb von 30 Tagen nach der Löschung könnt Ihr Euer Konto wiederbeleben. Hierfür solltet Ihr Euch an den Kundendienst von Stadia wenden.

