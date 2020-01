Kampf gegen Coronavirus: Appel kündigt Spende per Twitter an

Laut die Welt.de konnte ein bisheriger Verdacht auf den Coronavirus in Deutschland nicht bestätigt werden. Das Auftreten der Lungenkrankheit in Deutschland, halten Experten dennoch für möglich. Anders sieht es in Frankreich aus, wo bereits drei Fälle von Coronaviren entdeckt wurden. Bestätigt wurden die Fälle in einer Pressemitteilung vom 25. Januar. Auch wenn innerhalb der französischen Bevölkerung die Meinungen zum Virus unterschiedlich sind, mahnt der Staat zur Wachsamkeit.

Zu den Hauptsymptomen des Virus zählen Fieber und Atemwegserkrankungen. Diese Verdeutlichen sich durch: Husten, Brustschmerzen (und/oder Engegefühl) und in einigen Fällen auch Kurzatmigkeit (Dyspnoe). Die Inkubationszeit der viralen Lungenkrankheit scheint bisher bei etwa sieben Tagen zu liegen, kann sich aber ebenfalls bis auf 14 Tage ausweiten.

Informationen zu den Bemühungen der chinesischen Behörden wurden durch die Medien weltweit schnell verbreitet. Zu den bekannten Informationen zählten neben der Quarantäne ebenfalls die Stärkere Zusammenarbeit mit der WHO und der zusätzliche Bau von Gesundheitszentren, um der Verbreitung des Virus schneller Einhalt zu gebieten. Darüber hinaus bemühten sich die chinesischen Behörden um mehr Transparenz, als noch bei der SARS-Epidemie 2003.

Die wirtschaftlichen Folgen für China sind bereits abzusehen, ebenso die Verzeichnung von bisher 80 Todesopfern. Wie hoch die finanziellen Mittel zu buche schlagen werden, wird allerdings erst jetzt berechnet. Hier will Apple ansetzen. Der amerikanische Hersteller teilte seine Hilfe bei der Bekämpfung des Coronavirus mit.

Beobachter waren von diesem Schritt wenig überrascht. So sind Apple und China wirtschaftliche Partner und unterhalten dadurch sehr enge Beziehungen miteinander. Dabei werden in China nicht nur iPhones, iPads und Macs gebaut. Ebenfalls tritt China auch als großer Absatzmarkt für Apple-Produkte auf. Seine Hilfe gab Apple-Chef Tim Cook auf Twitter bekannt:

As people in China and around the world celebrate the Lunar New Year, we send our love and support to the many impacted by the Coronavirus. Apple will be donating to groups on the ground helping support all of those affected.