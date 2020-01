Shure SE535 Test: Super In-Ear-Kopfhörer für teuer Geld

Es ist fast ein physikalisches Gesetz: Wann immer man über gute Kopfhörer philosophiert, fällt der Name Shure. Der Hersteller hat sich den Ruf gesichert, professionellen Musikern auf der Bühne und im Studio die beste Klangqualität zu liefern. Was große Künstler locker bezahlen, ist für Normalverdiener eine Investition. Lohnt sich für Pendler und Musikenthusiasten also die Anschaffung? Um das rauszufinden, habe ich die Kopfhörer eine Zeit lang ausprobiert.

Das Kabel, dass die beiden Ohrhörer miteinander verbindet und hinter Eurem Ohr entlangläuft, ist steif. Hierdurch habt Ihr die Möglichkeit, den Draht solange zu bewegen, bis er in der Position ist, die Ihr braucht. Mal vom Tragekomfort abgesehen, hat dies den Vorteil, dass Ihr damit auch die Stabilität der Hörer verbessert. Alles in Allem finde ich das Design durchaus gelungen, macht es aber auch verflucht kompliziert die Stöpsel in die Ohren zu friemeln. Ihr seht also: Wollt Ihr die Kopfhörer perfekt nutzen, ist ein wenig Geduld nötig. Vielbeschäftigte Pendler werden an diesen Dingern also wohl wenig Freude haben.

Es sollte mich nicht so überraschen, aber trotzdem: Die Technik der Geräuschisolation von Shure funktioniert wirklich gut. Wenn man einmal damit durch ist, mit den verschiedenen Aufsätzen und Anschlüssen herumzuspielen, dann sitzen die Kopfhörer auch verdammt bequem. Wer von Euch aber nach Stöpseln sucht, die er mal eben aus der Tasche zieht und ohne Weiteres einsetzen kann, ist bei den SE 535 komplett fehl am Platz. Und sollte mir jetzt jemand damit kommt, dass er sich den Stress nicht geben will – dann Sorry, aber Ihr verpasst was. Denn wer sich erst einmal richtig mit den Kopfhörern auseinandergesetzt hat, um den perfekten Sitz zu finden, der erkennt schnell, dass eine aktive Geräuschisolation gar nicht nötig ist. Ich jedenfalls habe das Erlebnis genossen. Wie ich schon sagte, ist die Isolation super und das Beste: Sie verstopft dabei auch nicht die Ohren. Dieses komische Gefühl unter Wasser zu sein, das man bei anderen Kopfhörern gerne mal bekommt, gibt es hier nicht. Und das, meine lieben Freunde, nenne ich eine schöne Ausgewogenheit.

Das eigentliche Design des Shure SE 535 gibt es seit 2010. Wer an älteren Modellen nach einer Bluetooth-Funktion sucht, muss sich aber schnell geschlagen geben. Die drahtlosen Funktionen wurden dem Modell erst vor Kurzem hinzugefügt. Shure nennt sie ihre 'geräuschisolierenden' Kopfhörer. Klingt abgehoben, bedeutet aber auch nichts anderes, als dass Ihr hier keine aktive Geräuschunterdrückung habt. Die Geräusche werden bei diesen Kopfhörern also nicht mehr technisch ins Jenseits befördert, sondern durch einen festen Sitz in den Ohren. Die Idee hinter dem Ganzen ist, dass die gleiche Art der Schallisolierung auch passiv erreicht werden kann. Ich muss sage, dass es einige Hersteller gibt, die das anbieten und viele, die daran gescheitert sind.

Unglaublicher Klang, wenn man ihn zur Verfügung hat.

Sind wir doch mal ehrlich, das Design kann noch so geil sein; wenn der Sound nicht stimmt, dann kann man Kopfhörer in die Tonne treten. Die Lebensberechtigung dieser Kopfhörer hängt also von ihrer Klangqualität ab. Immerhin: Welcher Depp würde gut 500 Euro für ein Paar Kopfhörer von Shure (oder irgendeines anderen Herstellers) ausgeben, wenn der Sound nur durchschnittlich ist? Ich hänge mich wohl nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass jeder Käufer dieser Kopfhörer sie in erster Linie wegen des Sounds will. Gott sei dank macht das Unternehmen in diesem Bereich alles richtig. Der Klang ist überwältigend.

Traurigerweise gibt es auf dem heutigen Markt nicht gerade wenig Kopfhörer, die das Ende eines Frequenzspektrums einem anderen vorziehen. Hierfür identifizieren die Hersteller bestimmte Märkte und passen ihre Kopfhörer diesen Markt an. Kein Wunder also, das sich Hip-Hop für uns so großartig auf Beats-Kopfhörern anhört, wenn man ihre Herkunft und die Tatsache bedenkt, dass Dr.Dre zu den Gründern der Marke gehört. Andere Unternehmen setzen hingegen auf High-End für ein perfekt ausbalanciertes EQ für Podcasts und klassische Musik.

Die Kopfhörer von Shure fallen in keine dieser genannten Kategorien. Egal, was Ihr auf diesem Gerät hören wollt (Hip-Hop, Musicals, Rock – oder was weiß ich), es klingt alles atemberaubend fantastisch. Genau dieser Punkt beweist aber, dass man Kopfhörer bauen kann, die von Anfang an eine hochwertige Soundqualität haben – diese ist aber weder einfach zu bekommen, noch günstig.

Die Shure 535 Ohrhörer werden mit einer Tragetasche geliefert. / © AndroidPIT

Ich klinge wie ein Fanboy, ich weiß, aber bei diesem Punkt kann ich einfach nicht anders. Wenn Ihr die Shure SE 535 wie ich als Kopfhörer auf der Arbeit tragt, dann fangt Ihr an Dinge zu bemerken, die Ihr davor nie gehört habt. Musik auf Spotify klingt wirklich anders als auf YouTube und nicht nur das. Selbst Podcasts, die sich in der Audioqualität immer gleich anhörten, liegen auf einmal Welten auseinander. Der SE 535 gibt die Qualität der unterschiedlichen Aufnahmen auf eine Art und Weise wieder, die Ihr mit Euren 50 Euro oder 100 Euro Kopfhörern niemals bekommen werdet. Und jetzt schalten wir den Fanboy-Modus mal wieder aus, denn diese fantastische Leistung hat zwei Seiten. Klar ist, dass die Shure-Ingenieure und die Ohrhörer durch die Leistung in alle Höhen gelobt werden. Aber sie ist vor allem für alltägliche Nutzer ein Klotz am Bein.

Damit Ihr wirklich alles aus den 499 Euro teuren High-End-Ohrhörern raus bekommt, braucht Ihr nämlich auch einen High-End-Audioplayer. Alles andere würde den Stöpseln nicht gerecht werden und diese per 3,5-mm-Buchse an einem normalen Smartphone zu benutzen, ist schon sowas wie Blasphemie. Natürlich klingen die Ohrstöpsel dort nicht schlechter. Nein, das ist es gar nicht. Aber wenn Ihr nicht ein LG-Handy mit Quad-DAC-Audio habt, dann hört Ihr nicht mal 25 Prozent von dem, was Euch das Shure SE 535 bieten kann. Noch besser wäre es, wenn Ihr so etwas wie den Astell&Kern Kann habt, solltet Ihr wirklich das Beste aus Euren Kopfhörern holen wollen. Der Spaß kostet Euch dann nochmal fast tausend Dollar – dann vielleicht doch lieber nur eine kleine Cola?