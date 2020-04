Xbox-Games in Android zocken: Project xCloud für Registrierung offen

Besondere Zeiten brechen für alle Spieler an, die ihre Spiele gerne aus der Cloud streamen wollen. Nachdem Google Stadia bereits für zwei Monate kostenlos genutzt werden kann, macht sich auch Microsoft bereit für den ganz großen Sprung. Einer Mitteilung zufolge soll das Streaming-Projekt xCloud bald als Preview in Deutschland starten.

Die Zeit zu Hause kann man auf vielfältige Weise nutzen. Filme und Serien streamen, Video-Chats führen oder … Zocken! Wer aber im letzten Falle nicht dieselben Spiele immer wieder durchsuchten möchte, der muss sich notgedrungen irgendwann neue Spiele anschaffen. Ein Netflix für Spiele wäre jetzt genau das Richtige!

2020 ist zum Glück das Jahr der Cloud-Gaming-Anbieter. Google (mit Stadia) und Nvidia reduzieren die Kosten somit auf einen monatlichen Abo-Preis. Nun will auch Microsoft seine Cloud-Dienst-Preview mit dem Namen Project xCloud auf den Markt lassen. Zum Start gibt es 50 Xbox Spiele (Übersicht der Titel), die Ihr sogar auf mobilen Geräten mit Android streamen könnt. So sollen Konsolen-Games hochauflösend auf Smartphone oder Tablet spielbar werden.

Project xCloud: Preview-Start mit Einschränkungen

In der Ankündigung vom 7. April gab das Unternehmen an, dass Project xCloud seit den ersten Test stetig an Fahrt gewinne. Gespannte Spieler dürften sich also auf ein erweitertes Angebot freuen. Was so schön klingt, hat natürlich einen Haken. Denn zunächst ist das Angebot nur für Android-Nutzer verfügbar; iOS bleibt außen vor.

Daneben geht aus der Ankündigung hervor, dass die Preview nicht für alle Länder eingeführt wird. Bisher werden nur elf westeuropäische Länder berücksichtigt und das auch nur, wenn die zur Verfügung gestellten Bandbreiten für das Streaming-Erlebnis ausreichend sind – was in Deutschland kritisch werden kann.

Und selbst dann ist nicht gesagt, dass Ihr die Preview vom ersten Tag an nutzen könnt. Da die Netzwerkkapazitäten geschont werden sollen, können zum Start der Preview nur einige ausgewählte Gaming-Enthusiasten teilnehmen. Hier verspricht Microsoft aber, man werde im Laufe der Zeit weitere Nutzer freischalten. Wie lange man auf eine solche Freischaltung warten muss, geht aus der Bekanntgabe hingegen nicht hervor.

Wie kann man an xCloud teilnehmen?

Wer sich in einem Land aufhält, in dem die Preview angeboten wird, der kann sich laut Bekanntgabe bereits registrieren. Es gehören folgende Länder dazu:

Belgien

Dänemark

Deutschland

Finnland

Frankreich

Irland

Italien

Niederlande

Norwegen

Spanien

Schweden

Eure Anmeldung für die Preview könnt Ihr direkt auf der Project-xCloud-Webseite vornehmen. Solltet Ihr zu der erlesenen Gruppe gehören, die als erste Spieler ausgewählt wurden, erhaltet Ihr zum Preview-Start eine Bestätigungsmail mit weiteren Informationen.