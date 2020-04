Teufel Boomster Go: Robuste Bluetooth-Lautsprecher mit Stereo-Option

Einmal verbundene Geräte bleiben dem Bluetooth-Lautsprecher bekannt. Schaltet Ihr ihn aus und später wieder ein, verbindet er sich mit dem nächsten bekannten Bluetooth-Gerät. Befinden sich mehrer bekannte Geräte in der Nähe, wird es unübersichtlich. Gegebenenfalls müsst Ihr den Pairing-Modus neu anstoßen, um etwa den PC anstelle des Smartphones mit dem Boomster Go zu verbinden.

Die Bedienung eines einzelnen Teufel Boomster Go ist intuitiv. Genau wie bei fast jedem anderen Bluetooth-Lautsprecher haltet Ihr die Bluetooth-Taste wenige Sekunden gedrückt. So startet der Pairing-Modus und Ihr könnt den Bluetooth-Lautsprecher im Bluetooth-Menü Eures Smartphones/iPads/PCs finden. Blinkt das LED, befindet sich der Teufel Boomster Go im Pairing-Modus; leuchtet er durchgängig, besteht eine Bluetooth-Verbindung.

Im Online-Shop könnt Ihr den Teufel Boomster Go in fünf Farben kaufen. Es gibt Schwarz, Weiß, Grün, Blau und Rot für je 99 Euro; pro Gerät gibt es bis 15. April 20 Prozent Rabatt . So könnt Ihr ein Stereo-Bundle aus zwei Boomster Go für insgesamt 160 Euro ergattern.

Gummierte Kanten, wasserdichtes Gehäuse nach IPX7-Zertifizierung, eine Trageschlaufe und sogar eine Bohrung für Kamera-Stative machen deutlich, dass der Teufel Boomster Go ausgehen und Party machen will. In einem normalen Jahr wären wir mit Lautsprechern wie diesem in den Park gegangen und hätten unsere heitere Grill-Runde damit beschallt.

Falls Ihr jedoch auch Lautsprecher B einmal separat mit dem Quellgerät gekoppelt hattet, kann es sein, dass sich zunächst die beiden miteinander verbinden. Und dann entsteht schnell ein Verwirrspiel. Irgendwie geht es am Ende immer. Aber mit NFC oder einem etwas anderen Kopplungs-Verfahren (z.B. Bluetooth- und Plus-Button auch auf Lautsprecher B drücken müssen) hätte es von vorn herein reibungslos klappen können.

Übrigens: Schaltet Ihr einen der Stereo-Lautsprecher aus, wird auch der andere abgeschaltet. Auch die Lautstärke wird automatisch synchronisiert; es ist also egal, an welchem der beiden Boomster Go Ihr sie regelt. Einmal gekoppelt, könnt Ihr die Lautsprecher bis zu zehn Meter voneinander entfernen und so für optimalen Stereo-Klang ein schönes, gleichseitiges Dreieck mit den Boomster Go und Eurem Kopf aufspannen.

Beim Stereo-Pairing drückt Ihr auf Lautsprecher A den Bluetooth- und den Plus-Button. / © AndroidPIT

Guter Stereo-Sound, Freisprech-Funktion

Der Sound des Teufel Boomster Go ist in etwa mit dem des Bose SoundLink Mini II zu vergleichen – aber nur im Stereo-Betrieb. Töne werden ab einer Frequenz um 60 Hertz hörbar wiedergegeben; aber bei einem einzelnen Boomster Go eben nur in Mono. Im Stereo-Betrieb wird der Klang nicht nur deutlich fülliger und schöner, sondern ob der doppelten Leistung auch lauter. Mein dringender Rat an Euch also: Kauft zwei Boomster Go oder keinen.

Der Vollständigkeit halber erwähne ich noch das Mikrofon: Ihr könnt den Teufel Boomster Go auch zum Telefonieren verwenden. Eingehende Anrufe könnt Ihr mit den Tasten am Lautsprecher annehmen oder ablehnen.

Zehn Stunden Akkulaufzeit

Ihr ladet die Boomster Go binnen zweieinhalb Stunden voll auf und könnt dann zehn Stunden Musik machen. Aufgeladen wird per Micro-USB-Kabel. Das ist dabei; ein Netzteil müsst Ihr Euch selbst besorgen, oder habt es wahrscheinlich schon. (Indem Teufel kein Netzteil beilegt, erfüllt es eine EU-Richtlinie zur Vermeidung von Elektroschrott.) Pfiffig: Spielen die Boomster Go mehrere Minuten keinen Song, schalten sie sich selbst ab.

Fazit: einmal ist keinmal

Die Teufel Boomster Go gehen zu zweit als Stereo-Paar wirklich ab. Ihre Verarbeitung macht sie quasi unkaputtbar. Der Akku hält eine Party lang durch. Ihre Bedienung ist bis auf den gelegentlichen Schluck-auf beim Stereo-Pairing narrensicher. Falls Ihr sie in einem Angebot als Paar erhaltet, greift getrost zu.