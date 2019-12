pittothefuture: Wetten, dass Ihr das nicht schafft?

Es war einmal, vor vielen Jahren, hier bei AndroidPIT ein Thread. Ich weiß es noch so als wäre es gestern gewesen – und vieles Andere erinnert mich ebenfalls an diese Zeit. Aber dazu später. Aus diesem Thread erwuchs eine Wette gegen die Community, die ich verlieren sollte. Das ist beinahe zehn Jahre her. Zeit, dass wir wieder gegen Euch wetten.

Tatsächlich werde ich noch heute öfters auf die damalige Wette angesprochen: aufgrund des Threads „Wann haben wir 400 Mitglieder…“ beziehungsweise der dann daraus resultierenden Wette „Ich finde Fabi muss…“. Ich hätte Euch gerne an dieser Stelle das Video gezeigt, das ich damals gemacht hätte – leider hat jemand aber die ganzen alten AndroidPIT-Videos von damals aus dem YouTube-Account gelöscht (den alten Artikel habe ich aber eben noch gefunden). Ich ärgere mich darüber noch immer. Aber zur Wette: Damals noch konnte man sehen wieviele neue Mitglieder sich jeden Tag hier bei AndroidPIT registrieren. Zumindest konnte man die Gesamtzahl sehen. Im 400-Mitglieder-Thread diskutierten wir immer wieder darüber, wann wir wohl die nächste Schallmauer durchbrechen könnten – 1000, 10.000, 50.000…

Bei den 100.000 kam jemand aus der Community auf die Idee zu sagen, ich müsse mir dann ein Android-Männchen in die Haare schneiden lassen – was ich dann auch getan habe.

Top, die Wette gilt…

Mittlerweile haben wir keinen aktiven Zähler mehr auf der Seite, der die Anzahl der Community-Mitglieder preisgeben könnte. Ganz anders verhält es sich aber bei Telegram! Dort lässt sich immer die aktuell aktiven Abonnenten des Channels ablesen. In dem Moment, in dem ich das schreibe, sind es 915 Menschen.

Im Jahr 2010 war es die Community, die mich herausgefordert hat. Heute drehen wir den Spieß um:

Die Wette: Wetten, dass Ihr es nicht schafft bis zum 31. Dezember 23:59 Uhr auf 2000 registrierte Mitglieder in unserem Telegram-Kanal AndroidPIT News 📲 zu kommen!

Der Wetteinsatz: Falls doch, treten fünf ausgewählte NextPitter in die Auslosung der Best-of-Challenges an. Dabei ziehen diese dann ein Los und erfahren so, welche Challenge sie vor laufender Kamera durchführen müssen. Zum Beispiel die Cinnamon-Challenge, bei der man einen Löffel Zimt essen muss. Oder die Ice Bucket Challenge – im Winter sicherlich nicht so geil. Gerne nehmen wir auch Eure Ideen mit auf unsere Liste.

Nicht nur zwei, sondern gleich drei Fliegen mit einer Klappe.

So bekommen wir eine klassische Win-Win-Win-Situation hin. Auf der einen Seite kommen vielleicht einige neue Leute in unseren Telegram-Channel und so zur Community hinzu. Auf der anderen Seite gibt es gleich noch etwas Nervenkitzel und Spannung. Und der letzte positive Aspekt daraus ist, dass Ihr gleich ein paar neue Gesichter kennenlernt, die bei uns Anfang Januar anfangen sollen.

Was ich vergessen habe zu erwähnen: die Win-Win-Win-Situation ist aktuell eher aus Eurer und meiner Perspektive. Ich selbst bin schon challengeerprobt, wie Ihr im angehängten Video sehen könnt.