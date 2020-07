Die erste Smartwatch von Oppo kommt nach Deutschland

Ab Montag, den 20. Juli, soll die Oppo Watch zum Preis von 249 Euro in Deutschland in den Verkauf starten. Bei den Pressefotos muss man schon genauer hinsehen, um das neue Wearable nicht mit der Apple Watch zu verwechseln. Der Formfaktor erinnert aufgrund des eckigen Designs stark an die Apple-Uhr, kommt aber ohne drehbare Krone.

Die Oppo Watch kommt in einer Größe (41 mm) mit einem 1,6 Zoll großen AMOLED-Display und 300-mAh-Akku mit VOOC-Schnellladefunktion. Wie bei Xiaomis neuem Mi Band 5 kommt zum Aufladen eine Magnetladehalterung zum Einsatz. Der Akku der Oppo Watch soll laut Herstellerangaben bis zu 24 Stunden durchhalten, im Energiesparmodus bis zu 14 Tage.

Oppo Watch (41 mm) Technische Daten Material / Farbe Aluminiumrahmen mit Polycarbonat-Rückseite Display 1,6-Zoll-AMOLED-Display mit Corning Gorilla Glass 3, Auflösung 320 x 360 Pixel Prozessor Qualcomm 3100 & Apollo 3 Speicher 1 GB RAM + 8 GB ROM Akku 300 mAh + VOOC Schnellladen Konnektivität Bluetooth 4.2 BLE, Wifi 2.4G unterstützt 802.11/b/g/n Sensoren GPS: A-GPS/GPS/GLONASS, Optischer Pulsmesser, Barometer, Licht Sensor, Gyroskop, Magnetometer, Mikrofon und NFC Betriebssystem Wear OS by Google & ColorOS Watch mit Google Pay, Google Asistent, Online Music, Schlafüberwachung und Herunterladen von Apps Sportmodi Laufen, Fitness Programme, Wandern, Radfahren, Schwimmen und Trainings Assistent Gesundheit Pulsüberwachung, Schlafüberwachung, Stehziele, Zyklusprotokolle und Stressüberwachung Armbandmaterial Schwarzes Fluorkautschuk Systemanforderungen Android 6.0 oder höher Abmessungen / Gewicht 41 x 35 x 11mm bei 29,7g (ohne Band) Weitere Infos 3 Meter wasserdicht, Batterielaufzeit 24 Std. im Energiesparmodus 14 Tage, Magnetladehalterung im Lieferumfang enthalten / UVP: 249 Euro

Eine EKG-Funktion bringt die erste Oppo-Uhr im Vergleich zur Apple Watch nicht mit. Die Oppo Watch kommt mit Pulssensor, bietet Schlaf- und Zyklus-Tracking sowie eine "Stressüberwachung". Fitnessmodi wie Laufen, Wandern, Radfahren und Schwimmen sind ebenfalls verfügbar – die Oppo Watch ist bis drei Meter wasserdicht. Außerdem kommt sie mit GPS und ist damit auch unabhängig von einem Smartphone für das Aufzeichnen von Outdoor-Sport geeignet.

Als Prozessor kommt der Qualcomm 3100 mit 1 GB RAM und 8 GB internem Speicher zum Einsatz. Oppo nutzt softwareseitig Googles Wear OS mit angepasster Benutzeroberfläche ColorOS Watch. Google Pay ist dank NFC-Chip ebenfalls verfügbar – das dürfte für viele Interessenten ein wichtiges Kaufargument sein. Mit knapp 250 Euro ist die Oppo Watch mit WearOS recht teuer. Qualität und Features stimmen aber auf den ersten Blick ins Datenblatt – ein sehr interessantes Produkt. Wir haben bereits ein Testmuster beim Hersteller angefragt und werden Euch zeitnah ein ausführliches Review zur Oppo Watch liefern.