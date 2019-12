OnePlus 7 (Pro) zum Toppreis: Amazon verschleudert OnePlus-Handys

OnePlus-Smartphones sind in der Regel recht preisstabil und bieten somit selten richtig viel Sparpotenzial. Sie gehören aber auch in ihrer jeweiligen Leistungsklasse zu den vergleichsweise günstigen Smartphones am Markt. Auch deshalb sind die beiden Deals von Amazon so interessant. Denn damit wird jeweils ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu einem ganz hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

OnePlus 7 im Angebot: Bestpreis unter 450 Euro

Amazon bietet das „normale“ OnePlus 7 zu einem Kurs von knapp 440 Euro an. Es handelt sich dabei um das Modell mit der großen Speicherausstattung. Das bedeutet, Ihr bekommt 8 GB Arbeitsspeicher und ein Datendepot von 256 GB. Bei OnePlus sind die größeren Speicherausstattungen eher zu empfehlen als die kleinen, da die Chinesen sich standhaft weigern den Speicher erweiterbar zu machen.

OnePlus 7: Technische Daten Abmessungen: 157,7 x 74,8 x 8,2 mm Gewicht: 182 g Akkukapazität: 3700 mAh Display-Größe: 6,41 Zoll Display-Technologie: AMOLED Bildschirm: 2340 x 1080 Pixel (402 ppi) Kamera vorne: 16 Megapixel Kamera hinten: 48 Megapixel Blitz: Dual-LED Android-Version: 9 - Pie Benutzeroberfläche: Oxygen OS RAM: 6 GB

8 GB Interner Speicher: 128 GB

256 GB Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 855 Anzahl Kerne: 8 Max. Taktung: 2,84 GHz Konnektivität: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0

Der Preis ist zurzeit unschlagbar. Der nächstbillige Händler verlangt laut guenstiger.de mehr als 100 Euro mehr für das OnePlus 7. Was man dafür bekommt, könnt Ihr im Datenblatt des OnePlus 7 detailliert einsehen. Im Test des OnePlus 7 heimste das Smartphone vier von fünf Sternen ein und wurde lediglich für ein paar fehlende Ausstattungsdetails kritisiert.

Mit dem Testergebnis, dem zuverlässig und langen Update-Support von OnePlus und dem jetzt ausgerufenen Preis ist das Angebot mindestens solide. Wer ein Spitzenmodell zum günstigen Preis ergattern will, kann hier also problemlos zuschlagen.

OnePlus 7 Pro im Angebot: Bestpreis Nummer 2

Neben dem normalen Modell hat Amazon auch das OnePlus 7 Pro mit üppiger Speicherausstattung in den Rabatt-Verkauf genommen. Ähnlich dem anderen Angebot setzt Amazon auch hier den günstigsten Preis am Markt. Der Abstand auf den nächstbilligen Anbieter fällt mir über 100 Euro wieder riesig aus. Dabei räumt das OnePlus 7 Pro im Test noch einmal mehr ab. Mit 4,5 von fünf Sternen kann es fast komplett begeistern. Lediglich kleine Details werden im Test kritisiert. Das Gesamtpaket ist jedoch kaum schlagbar.

Damit ist auch das zweite Angebot von Amazon ein Nobrainer. Klar gibt es mit dem OnePlus 7T Pro einen potenten Nachfolger, jedoch bietet der kaum Neuerungen und ist somit nah am OnePlus 7 Pro verortet. Es gibt also wenige Gründe zum viel teureren neuen Modell zu greifen. Besonderes nicht, wenn das alte Modell so knallhart reduziert ist.