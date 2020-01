5 neue Apps und Spiele, die Ihr Euch anschauen solltet

Jede Woche durchstöbern wir für Euch die Neuheiten im Google Play Store und gehen auf Perlensuche. Fünf der interessantesten Titel stellen wir Euch anschließend in dieser wöchentlichen Übersicht vor. Die Tipps aus dieser Woche wurden uns aus der Community zugespielt. Also vielen Dank dafür!

Tipps:

Verdient Euch Play-Store-Guthaben mit Umfragen.

Gebt Spiele bis zu zwei Stunden nach Kauf zurück.

Teilt Spiele mit Eurer Familie.

Microsoft Launcher Preview (Early Access)

Ihr wollte eurem Smartphone einen neuen Anstrich verleihen? Dann gibt es kaum eine bessere Variante, als den Launcher zu tauschen. Passend dazu hat Microsoft diese Woche die Vorschauversion von Version 6.0 seines beliebten Launchers verfügbar gemacht.

Wichtige Bereiche des Android-Launchers wurden komplett überarbeitet. Dazu zählt der dunkle Modus oder das Speicher-Management. Bisherigen Nutzern könnte die Preview entgehen, da Microsoft die Beta-Version als eigenen Eintrag im Google Play Store listet.

Der Microsoft-Launcher arbeitet auch im Querformat. Vorboten des Surface Duo? / © Microsoft

Play-Store-Link

Preis: kostenlos

In-App-Käufe: keine

GitHub (Early Access)

Schon im Jahr 2019 hatte Micrsoft neue GitHub-Apps sowohl für iOS- als auch für Android angekündigt. Jetzt lässt der Software-Riese Taten folgen und hat die Vorab-Version der App im Google Play Store freigegeben. Microsoft hat GitHub im Jahr 2018 gekauft. Auf der Entwicklungsplattform tummeln sich Hobbyisten, Open-Source-Communities, große Unternehmen und andere Ideengeber. 40 Millionen Mitglieder nutzen GitHub nicht nur zum Austausch von Code, sondern auch als Social Network. Mit der neuen Android-App bleibt Ihr auch unterwegs am Ball.

GitHub ist endlich als Android-App verfügbar. / © GitHub

Play-Store-Link

Preis: kostenlos

In-App-Käufe: keine

Mobile Carbonalyser

Wieviel Sprit verbraucht eigentlich ein YouTube-Video? Mobile Carbonalyser schätzt den Stromverbrauch unterschiedlicher Aktivitäten mit Eurem Smartphone. Anhand der übertragenen Datenmenge bei der Nutzung von Apps ermittelt es einen Stromverbrauch. Und anhand dessen lässt sich die Treibhausgasbelastung in Gramm CO2 extrapolieren. die rechnet das Tool um in Anzahl aufgeladener Handys oder eben dem Äquivalent der mit einem Auto zurückgelegten Kilometer. In Zeiten, in denen der ökologische Fußabdruck bald Teil der Steuerklärung wird, können solche Daten interessant werden.

Der Mobile Carbonalyser errechnet das CO2-Äquivalent Eures Datenverbrauchs. / © Orange Services SRL

Play-Store-Link

Preis: kostenlos

In-App-Käufe: keine

Piano Academy

Piano Academy soll eine Art digitaler Klavierlehrer werden. Die App bietet dabei etliche Einstiegsmöglichkeiten. Ihr könnt die virtuellen Tasten auf dem Display verwenden, ein MIDI-Keyboard verbinden oder ein physisches Klavier verwenden. Bei letzterem nutzt die App das Mikrofon eures Smartphone und erkennt die gespielten Noten. Wenn Euer Vorsatz für das neue Jahr ist, endlich Klavier spielen zu lernen, könnte dies die richtige App für Euch sein.