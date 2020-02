Flüge, Hygiene, Aussteller: Wie das Coronavirus den MWC 2020 beeinflussen wird

Der Februar hat begonnen, und das bedeutet in unserem Geschäft nur eines: Die Planung für den Mobile World Congress (MWC) in Barcelona geht einen Gang höher. In diesem Jahr droht jedoch der Ausbruch des Coronavirus in China und danach weltweit ein Chaos zu verursachen. Hier sind einige hoffnungsvolle Spekulationen.

Der MWC beginnt in nur drei Wochen in Barcelona, Spanien. Für die Medien beginnt er sogar noch früher. Ich persönlich bin sehr gespannt auf die diesjährige Messe, da ich zum ersten Mal auf der Ausstellungsfläche in der Fira Gran Via unterwegs sein werde. Der MWC ist nach wie vor die weltweit größte Messe für die Mobilfunkindustrie, und ich erwarte nach wie vor, dass 2020 ein recht innovatives Jahr werden könnte. Faltbare Technik wird auch dieses Jahr wieder ein großes Thema sein, aber im Gegensatz zum vergangenen Jahr werden wir sie auf dem MWC 2020 wohl nicht mehr durch dickes Glas bewundern dürfen.

Ich bin auch gespannt, was Hersteller wie HMD Global, die auf dem MWC 2019 mit neuen Nokia-Smartphones wie dem Nokia 9 PureView eine beeindruckende Vorstellung abgeliefert haben, dieses Jahr nach Barcelona bringen werden. Auch Sonys Neuheiten stehen auf meiner Check-Liste. Während Hersteller fleißig einladen und die Termin-Bestätigungen eintrudeln, diskutieren wir in der Redaktion seit Kurzem über eine Sache wohl doch am meisten: Wie sich das Coronavirus auf die Messe auswirken könnte.

Fabi übergibt den AP Award für die beste Innovation an Ming Li, Senior Product Marketing Manager HMD Global auf der MWC 2019. / © AndroidPIT

GSMA äußert sich zu Coronavirus

Soweit wir wissen, findet der MWC 2020 auf jeden Fall statt. Die GSMA, die Organisation, die die Interessen der Mobilfunknetzbetreiber weltweit vertritt und den Mobile World Congress veranstaltet, gab am 31. Januar eine Erklärung heraus, dass sie "die potenziellen Auswirkungen des Coronavirus auf ihre in Barcelona, Shanghai und Los Angeles stattfindenden MWC20-Veranstaltungen sowie die Regionalkonferenzen der Mobile-360-Reihe weiterhin beobachtet und bewertet".

Der Veranstalter bestätigte auch, dass es bisher keine Auswirkungen auf die Registrierung des MWC Barcelona gegeben habe und es wie geplant an allen Veranstaltungsorten der Messe, die über die Stadt verteilt liegen, Neuheiten und Pressekonferenzen zu sehen geben wird. Die GSMA handelt wohl auf Anraten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und wird auch die geltenden Empfehlungen der chinesischen Regierung, der spanischen Gesundheitsbehörde und der Polizei vor Ort sorgfältig befolgen.

Es sollen auch verstärkte Desinfektionsmaßnahmen für Cateringbereiche, Oberfläche und Handläufe gelten. Wir gehen zudem davon aus, dass diese Hygienemaßnahmen auf die Vorführbereiche ausgeweitet werden, in denen tausende Menschen Geräte zum Ausprobieren in die Hände nehmen.

Reisebeschränkungen bleiben ein Problem

Trotz der Tatsache, dass die GSMA den MWC 2020 über die Bühne bringen will, bleibt die Einschränkung des Flugverkehrs in und aus China. In der vergangenen Woche hat British Airways beschlossen, alle Direktflüge zum chinesischen Festland auszusetzen. Hongkong soll eingeschränkt angeflogen werden; für Besucher der Messe, die bereits andere Flüge gebucht haben, wird es wohl trotzdem zu Ausfällen kommen. Die Lufthansa hat eine ähnliche Entscheidung getroffen und seine Flüge von und nach China ausgesetzt. Der Schritt der Lufthansa betrifft auch die Tochtergesellschaften Swiss und Austrian Airlines.

Austrian Airlines will suspend its flights to and from China (Beijing & Shanghai) until February 9th. For operational reasons, acceptance of bookings for flights to China will be suspended until the end of February. — Austrian Airlines (@_austrian) January 29, 2020

British Airways sagte in einer Erklärung: "Wir entschuldigen uns bei den Kunden für die Unannehmlichkeiten, aber die Sicherheit unserer Kunden und der Besatzung hat für uns immer Vorrang". 73 Flüge pro Woche von und zum chinesischen Festland werden von der Lufthansa durchgeführt, und ohne die nationalen Fluggesellschaften Großbritanniens und Deutschlands wird das Reisen nach Europa für aus China stammende Reisende wahrscheinlich deutlich erschwert werden.

Ich bleibe positiv gegenüber dem MWC 2020 in Barcelona Ende dieses Monats und werde natürlich alle Entscheidungen respektieren, die getroffen werden, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, aber als Technikjournalist, der sich auf die Messe freut, bin ich besorgt darüber, wie sich die Krise auf die Veranstaltung auswirken könnte.

Hoffen wir, dass die Messe in ein paar Wochen stattfinden wird, und dass das Coronavirus so schnell wie möglich unter Kontrolle gebracht werden kann. Die Gesundheit von Milliarden Menschen ist natürlich wichtiger als technische Konsumgüter, aber es wäre schade, wenn die chinesischen Hersteller in diesem Jahr weniger präsent wären, denn viele von ihnen bringen vor allem auf dem Smartphone-Markt eine Menge cooler Ideen ein.

Freut Ihr Euch auf den MWC 2020 in Barcelona? Wird jemand von Euch vor Ort sein? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren.