MIUI 12: Alle Features, Geräte und Infos zum großen Update

Xiaomi hat das Geheimnis um die neue Benutzeroberfläche MIUI 12 gelüftet. Das neue Custom-Android für Xiaomi- und Redmi-Smartphones bringt zahlreiche neue Features, Verbesserungen und optische Veränderungen mit sich. Wir werfen einen Blick auf MIUI 12.

Das angepasste Android von Xiaomi gehört neben Huaweis EMUI und Samsung Experience UI zu den beliebtesten Benutzeroberflächen. Das System zeichnet sich durch innovative Ideen und ansehnliche Visualisierungen aus – kein Wunder, dass Google einige MIUI-Features bereits für sein Stock-Android übernommen und ausgerollt hat. Ein halbes Jahr nach dem Release von MIUI 11 folgt nun MIUI 12. Xiaomi zeigt sich engagierter denn je, denn die neue Oberfläche scheint bereits fertig zu sein. Einen ersten Einblick gab Xiaomi mit der Einführung des Mi 10 Youth Edition. Der Fokus von MIUI 12 liegt eindeutig auf Ästhetik, aber auch auf Datenschutz. MIUI 12 mit neuen Animationen und Symbolen Beim Blick auf die ersten Videos und Xiaomis MIUI 12 Website wird klar, dass die neue Oberfläche wirklich wunderschön aussehen wird. Vor allem auf die Details kommt es an. So werden die MIUI-12-Icons auf dem Home Screen beim verlassen einer App eine dezente Animation zeigen:

Zudem wurde die gesamte Animation beim Öffnen einer App verändert. Statt aus der Mitte heraus zu öffnen und zu schließen, wird jede App unter MIUI 12 visuell direkt aus dem App-Icon heraus geöffnet und verschwindet beim Schließen auch wieder dorthin zurück. Durch eine deutlich dickere Schriftart scheint zudem die gesamte Oberfläche deutlich übersichtlicher, aufgeräumter zu wirken. Es erinnert doch leicht an Apples iOS. Erwähnenswert sind auch die neuen Icons für die Batterie-Anzeige, bei der Nutzer nun aus vier möglichen Anzeigen für die obere Icon-Leiste wählen können. Animationen in den Einstellungen Es wird unter MIUI 12 ganz viel zu sehen geben, denn Xiaomi versteckt viele kleine, liebevoll gestaltete Details in den Tiefen der Einstellungen. So kommen zahlreiche neue Animationen hinzu, wie etwa einer "sprudelnden" Batterie oder animierte Diagramme in der Akkuanzeige:

Die neuen Animationen erstrecken sich auch über weitere Bereiche in den Tiefen von MIUI 12. Beispielsweise erinnert die Übersicht des internen Speichers unter der neuen UI künftig eher an eine schicke Animation einer Power-Point-Präsentation als an eine Info-Anzeige. So sieht's aus:

Dynamische Fenster Ein sehr praktisches Feature für Smartphones mit großen Displays: MIUI 12 bringt freischwebende App-Fenster in die Oberfläche. Das bedeutet, dass ein App-Fenster per Geste verkleinert und an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm angeordnet werden können:

MIUI mit neuem Control Center Sprachen wir gerade von Apples iOS? Auch das neue Control Center in MIUI 12 sieht dem US-amerikanischen Pendant recht ähnlich. Xiaomi- und Redmi-Nutzer erhalten Blau-Grüne Kacheln im neuen Control-Center, das sich per Swipe auf der rechten Seite nach unten öffnet. Neben den typischen Android-Schnelleinstellungen finden sich hier unter MIUI 12 große Kacheln, die beim Gedrückthalten weitere Einstellungsmöglichkeiten anzeigen. Etwa verfügbare WLAN-Netzwerke oder Bluetooth-Geräte. Im Video seht Ihr, wie smooth das alles aussieht:

Neue Navigationsgesten Seien wir mal ehrlich: Die virtuellen Buttons in Android sind ziemlich aus der Mode gekommen. Da wundert es kaum, dass Google seinen Partnern mittlerweile vorschreibt, die unter Android 10 eingeführten Vollbildgesten in Custom-UIs zu realisieren. Xiaomi hat die Navigationsgesten in MIUI 12 mit ansehnlichen Effekten und in Kachel-Optik umgesetzt. So ersetzen Wischen und Swipen künftig Das drücken von Screenbuttons, um etwa direkt zwischen Apps hin- und herzuwechseln und Hintergrund-Apps in der Übersicht anzuzeigen. Welche Vollbildgesten Xiaomi von Googles Android übernimmt, ist allerdings noch nicht ganz klar. Hier müssen wir die Erkenntnisse der Beta-Version abwarten.

Interaktive Wallpaper Mit diesem neuen Feature wirbt Xiaomi auf seiner MIUI-12-Webseite sehr ausführlich. Es wird mehrere neue Wallpaper und Themes geben. Xiaomi bietet sogenannte Super Wallpaper an, die mit jeder Interaktion, die einen Nutzer tiefer in das System führen, näher an einen Planeten heranzoomen. Im Video unten sieht man das ganz eindrücklich: Während auf dem Sperrbildschirm die Erde im Weltall angezeigt wird, zoomt das Wallpaper mit Tippen aufs Display, entsperren und Wechsel im App Drawer immer weiter in den Planeten hinein. Neben der Erde steht auch der Planet Mars für ein Super Wallpaper zur Verfügung. Eine ansehnliche Spielerei: