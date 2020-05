Google entfernt beliebte Podcast-App aus dem Play Store

Gemäß einem neuen Regelwerk für Entwickler werden Apps, die in den Metadaten auf COVID-19 verweisen, im Play Store verboten, es sei denn, sie werden von offiziellen Organisationen unterstützt. Das bedeutet, dass sie von offiziellen Regierungsstellen oder Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens veröffentlicht, in Auftrag gegeben oder genehmigt werden müssen. Dadurch werden Podcast-Anwendungen ein wenig in die Enge getrieben.

Natürlich gibt es Podcasts zu Nachrichten und aktuellen Themen, die sich auf das Virus beziehen. Angesichts des Ausmaßes des Ausbruchs wäre es schwierig, einen Podcast zu finden, der sich nicht in irgendeiner Form mit der aktuellen globalen Gesundheitskrise befasst. Es hat jedoch den Anschein, dass Googles jüngste Politik in Bezug auf die Verbreitung gefälschter Nachrichten eine starke Position einnimmt.

Google-Bot entscheidet über Löschung

Die Betreiber von Podcast Addict twitterte die Benachrichtigung, die er am Wochenende von Google erhalten hatte. Es scheint, dass die Google-Crawler die Metadaten für Podcasts lesen und schnell handeln, wenn COVID-19-Inhalte veröffentlicht werden. Auch wenn dies bei der Podcast-App hart erscheinen mag, ist die Eindämmung der Verbreitung gefährlicher Gesundheitsratschläge eindeutig die Priorität in Mountain View.

Here's the notification I got this morning... pic.twitter.com/UJF20ZnaPw — Podcast Addict (@PodcastAddict) May 16, 2020

Der Anwendungsentwickler twitterte einen Link zu einer offiziellen APK-Datei für die Podcast Addict-App, so dass die Nutzer diese ohne den Google Play Store laden können. In-App-Käufe sind jedoch erst möglich, wenn Google die App wieder in den offiziellen App-Store zurückstellt. Es ist davon auszugehen, dass die App-Betreiber gegen die Entscheidung vorgehen werden.

Die betroffene App zählt zu den beliebtesten Podcast-Apps weltweit. Alternative Podcast-Apps findet Ihr in unseren Empfehlungen:

Nach dem derzeitigen Stand der Dinge ist die Apps Podcast Addict noch immer aus dem Google Play Store verbannt und wird so lange fehlen, bis über das Ergebnis einer Berufung entschieden wurde.