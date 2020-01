So nutzt Ihr die 'Layout'-Funktion in Euren Instagram-Stories

Layout für Instagram ist endlich global gestartet, so dass endlich auch der Rest der Welt die Vorteile der neuen Funktion nutzen kann. Fotofans können jetzt bis zu sechs Fotos auf einmal in ihre Stories einbauen. Sie können die Fotos auch dank der Auswahl an verfügbaren Schablonen auf verschiedene Weise arrangieren.

Instagram-Fans ersehnen schon lange die Möglichkeit, Bilder als Layout zu veröffentlichen. Bisher musstet Ihr Collagen mit einer Drittanbieter-App erstellen, um sie anschließend aus Eurer Fotogalerie im Instagram-Feed zu veröffentlichen. Mit diesem Update wird der Facebook-Ableger Instagram möglicherweise einer Menge Collage-Apps von Drittanbietern das Geschäft verderben.

Durch das Layout-Update wird das Erstellen und Hochladen von Collagen in Instagram-Stories erfreulich einfach. Öffnet dazu die Instagram-App, sucht nach Layout am unteren Rand (bei Boomerang, Superzoom etc.) und wählt ein Layout für Eure Collage. Nehmt die Bilder auf, fügt sie direkt in die Vorlagen ein, fügt Text und Emoticons hinzu und drückt dann auf "Posten". Easy!

Strike a pose. And another pose. And then another. 📸



With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO