Bowers & Wilkins PX7 im Test: Gut klingender Kopfhörer mit Stil

Als ich kürzlich den Bowers & Wilkins PX5-Kopfhörer testete, war ich sehr beeindruckt von der Design- und Verarbeitungsqualität und auch davon, wie gut er klang. Was mir allerdings fehlte, war die aktive Geräuschunterdrückung. Können die PX7s, die größeren (und teureren) Over-Ear-Kopfhörer, an allen Fronten punkten? Hier ist unser kompletter Bericht.

An der rechten Hörmuschel sitzen deutlich mehr Knöpfen als an der linken, sodass sie mit dem Power-Schieber, der auch den Bluetooth-Pairing-Modus aktiviert und den drei Tasten für Play/Pause und Lautstärke auf/ab ausgestattet ist. An der linken Hörmuschel befindet sich die Taste zum Ändern der aktiven Geräuschunterdrückung. Dieses Feature fehlte bei den PX5, wie funktioniert es also bei den PX7?

Was den Komfort betrifft, so verfügen die PX7 über große Ohrmuscheln, die Eure Ohren vollständig umschließen, wobei die Schalen ausreichend gepolstert sind. Der Druck des Kopfbandes sorgt auch für eine feste, aber schöne Abdichtung um Eure Ohren. Genau wie bei den PX5 ist das verstellbare Kopfband beruhigend steif.

Laut Bowers & Wilkins, bestehen die Aufhängungen des PX7 aus gewebten Kohlefaser und somit aus dem Material aus dem "die schnellsten Fahrzeuge der Welt" gebaut sind. Was die meisten Leute allerdings mehr interessieren wird, ist das geringere Gewicht als das Metall, das noch im Vorgänger dem PX verwendet wurde. Die PX7 sind nicht übermäßig schwer (310g), aber im Vergleich zu Kopfhörer aus Kunststoff sind sie bei längeren Tragezeiten durchaus zu spüren. Es ist ein Kompromiss, den viele bereit sind zu machen, um diese hohe Verarbeitungsqualität zu erreichen. Genau wie die PX5 fühlen sich die PX7 wie für die Ewigkeit gebaut an.

Die Ambient Pass-Through-Funktion ist immer noch vorhanden, die entweder über die Bowers & Wilkins-App oder über die Taste an der linken Ohrmuschel eingestellt werden kann, aber ich finde diese Art von Funktionen für größere, Over-Ear-Kopfhörer immer noch etwas redundant. Auf dem Apple AirPods Pro macht es Sinn, aber ich finde es immer noch unhöflich, einen großen Kopfhörer aufzusetzen, während man mit jemandem spricht. Es ist jedoch nützlich, um Durchsagen in einem Bahnhof oder Flughafen zu hören.

Dieser knackige, ausgewogene S/W-Sound

Der PX, der Vorgänger des PX7, war einer der ersten Kopfhörer mit Unterstützung für den aptX HD-Codec von Qualcomm, der 24-Bit-Musikqualität über Bluetooth unterstützt. Viele High-End-Kopfhörer werden jetzt mit aptX HD-Unterstützung geliefert, aber nur wenige mit der nächsten Generation von aptX Adaptive. Der neueste Bluetooth-Codec von Qualcomm verbessert die Stabilität und Latenzzeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass der Klang in CD-Qualität über drahtlose Verbindungen erhalten bleibt. Wenn man das PX7 für Smartphone-Spiele verwendet, macht diese aptX Adaptive Technologie wirklich einen Unterschied.

Wir haben dieses aptX Adaptive auch in den PX5-Kopfhörern gesehen, und es ist beeindruckend. Das Team, das in den Abbey Road Studios die Lautsprecher der 800 Diamond Serie gebaut hat, steht hinter den Treibern der Kopfhörer PX5 und PX7, nur die Größen unterscheiden sich. Im Gegensatz zu den 35,6 mm Treibern, die Ihr in den PX5 habt, werden die PX7 mit 43,6 mm Treibern geliefert.

Die PX7 haben größere Treiber als die PX5, aber beide klingen gut. / © AndroidPIT

Ich trug die Kopfhörer, während ich meine Your Favorite Songs of 2019 Playlist auf Spotify hörte, eine ziemlich eklektische Mischung aus Stimmungen und musikalischen Genres, und fühlte mich nie von der Qualität des Tons im Stich gelassen. Während die Klangqualität ausgezeichnet bleibt, muss ich zugeben, dass ich keinen großen Unterschied zwischen den PX5 und den 100 Euro teureren PX7 bemerkt habe. Das ist keine Kritik an Beiden - Beide klingen natürlich, ausgewogen und sehr hochwertig, und beide haben aptX Adaptive - aber wenn Ihr auf der Suche nach reiner Klangqualität seid und euch nicht um ANC kümmert, dann könnten die PX5 und 100 Euro mehr in der Tasche hier die bessere Option sein.