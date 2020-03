Sonderdeals: Aktuelle Gratisangebote im Überblick

Etliche Digital-Angebote werden in Zeiten des freiwilligen Hausarrests gratis angeboten. Wir haben uns entsprechende Deals näher angeschaut und identifizieren eventuelle Abo-Fallen.

Lockere Drosselung bei o2 und Anbietern im o2-Netz

o2-Kunden werden nicht auf 32 oder 64 kbit/s gedrosselt, sondern auf 384 kbit/s. Dasselbe gilt für Kunden von Blau, Aldi Talk, Tchibo mobil, netzclub oder WhatsApp SIM, berichtet handyhase. Die Aktion laufe bis 06. April. Drillisch-Marken wie winSIM, PremiumSIM etc. (Liste) machen bislang jedoch nicht mit.

Telekoms Datenpaket könnt Ihr gut für Tethering verbrauchen, falls Euer Festnetz-Internet zu lahm wird. / © Telekom

Telekom-Kunden können bis 31. März ein kostenloses Datenpaket über 10 GByte zusätzliches High-Speed-Volumen buchen (wir hatten berichtet). Tochtermarke Congstar verschenkt auf ähnlichem Wege 5 GByte.

Vodafone hat im Prepaid-Tarif CallYa Digital die Option, in drei aufeinanderfolgenden Monaten das Datenvolumen von 10 auf 20 GByte zu verdoppeln.

Software-Deals: Profi-Software länger testen

Microsoft verlängert die kostenlose Probeversion von Office 365 von einem auf drei Monate. Danach kosten die Abos zwischen 4,45 und 9,95 Euro pro Monat. Der Verkauf erfolgt komplett online im Telekom-Shop.

Microsoft Teams erstellt moderierbare Chaträume, die Klassenzimmer oder Büroräume digital nachbilden können. Das Tool wird sechs Monate lang allen Office-365-Abonnenten zur Verfügung gestellt. Sie können es gratis als E1-Lizenz erwerben; siehe Microsoft-Blog.

Adobe Connect ist eine Meeting-Lösung, die auch virtuelle Klassenzimmer ermöglicht. Ab Aktivierung könnt Ihr das Tool 90 Tage kostenlos nutzen. Siehe Adobe-Blog.

TeamViewer ist eine Profi-Software, um Computer aus der Ferne zu bedienen und Kunden somit beim Lösen der Probleme auf ihrem Bildschirm zu unterstützen. Normalerweise dürfen nur Privatkunden das Tool gratis nutzen und Profis müssen zahlen. In Zeiten von erzwungenem Home Office kann das Tool helfen, um von heimischen Laptop auf den PC im Büro zuzugreifen; etwa um die dort viel schnellere Internetleitung zu nutzen. TeamViewer hilft den Heimarbeitern. Denn derzeit dürfen alle TeamViewer wie Privatleute kostenlos nutzen, berichtet PCWelt.

Firmen und Schulen mit Google-Konto können die ansonsten kostenpflichtigen Produkte Hangouts Meet und Google Classroom bis 01. Juli gratis nutzen; siehe Google-Blog. Ähnliche Angebote gibt es von GoToMeeting, Intermedia und Cisco.

Unterhaltungs-Deals: längere Probe-Abos für Streaming-Dienste

Musik-Streaming-Dienst Deezer verlängert die Dauer des kostenlosen Probe-Abos auf drei Monate. Apple Music gibt es via Saturn sogar vier Monate lang kostenlos. Print-Magazine gibts zwei Monate lang in digitaler Form gratis bei Readly via Lidl.

Telekom-Kunden können Disney+ zum Start kostenlos nutzen. / © Disney

Telekom-Kunden bekommenden neuen Streaming-Dienst Disney+ das erste halbe Jahr gratis (wir hatten berichtet). Sky rückt die Grundausstattung zur Nutzung eines Kabelanschluss kurzfristig kostenlos heraus; Hardware, Anschlussgebühr und Versand kosten sonst zusammen 71,90 Euro. Nvidias Game-Streaming-Dienst GeForce Now ist 90 Tage kostenlos, siehe Website.

Spiele-Deals: kostenlose Premium-Games

Mini Metro ist vorübergehend kostenlos. Ihr solltet zwar zurzeit nicht selbst U-Bahn fahren. Aber in der Zwischenzeit dürft Ihr eine simulierte U-Bahn selberbauen. Auch nicht schlecht, oder?