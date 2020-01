Massive Preiserhöhung an Ladesäulen: So bleibt das Elektroauto weiterhin günstig

Für alle Fahrer von Elektroautos könnte es ab dem 31. Januar teuer werden. Der Stromgigant IONITY erhöht an diesem Tag die Strompreise an Ladestationen (in ganz Europa) für Elektrofahrzeuge. Was wie eine typische Wirtschaftsentscheidung aussieht, könnte das Wachstum unserer grünen Mobilität stark beschneiden.

Der Ausbau der Hochleistungs-Ladungsnetze wächst in Europa unaufhörlich weiter. Momentan beinhaltet dieses Wachstum über 200 Ladestationen mit mehr als 860 Ladepunkten, die in 20 Ländern aufgestellt sind. Das Problem, für Elektro-Tanker: Die neuen Strompreise von IONITY begründen sich auf einen Preis pro Kilowatt, nicht auf einem Preis pro Aufladung.

79 statt 8 Euro: So teuer wird das Tanken bei E-Autos

Interessanterweise handelt es sich bei IONITY nicht um ein eigenständiges Unternehmen, sondern aus einer Unternehmenskooperation. Diese setzt sich aus den bekannten Autobauriesen Mercedes-Benz, der BMW- und der Volkswagen-Gruppe als auch der Ford Motor Company zusammen.

Jetzt bieten einige Mobilitätsdienstleister Rabatt-Verträge an. Diese muss natürlich niemand zwangsmäßig unterschreiben. Wer sich allerdings gegen den Vertrag entscheidet, wird bald mit höheren Aufladungskosten für sein E-Auto rechnen müssen. Ansteigen soll der Preis nämlich auf gut 0,79 € pro kWh.

Bis zu diesem Zeitpunkt sah das Aufladen des Elektrowagens recht entspannt aus: Eine Nachfüllung entsprach acht Euro. Einfach oder? So ganz ohne Rechnen, tankt es sich angenehm. IONITY jedenfalls scheint es zu einfach gefunden zu haben und will die Sache ab Ende Januar schwieriger gestalten. Wir haben uns das mal ausgerechnet – hier seht ihr, was auf euch zukommt: Tankt Ihr 60 kWh nach, kostet Euch die Füllung mit den neuen Preisen 47,40 Euro. Wollt Ihr dem Akku eures E-Wagens gleich 100 kWh spendieren, müsst Ihr schon 79 Euro aus der Tasche kramen.

Momentan sieht es so aus, dass die kleinste Batteriegröße (im Tesla-Modell 3 verbaut) 54 kWh benötigt. Eine komplette Aufladung kostet Euch also 42,66 Euro. Der günstige Preis gehört der Vergangenheit an.

Das Elektroauto wird für lange Fahrten nicht mehr wirtschaftlich sein. / © mikolajn/Shutterstock

So können E-Auto-Besitzer trotzdem sparen

Es sind jedoch nicht alle E-Auto-Fahrer von der Strompreiserhöhung betroffen. Vorzugspreise können genau jene Marken anbieten, die das Projekt mit ins Leben gerufen haben. Auf die günstigeren Strompreise können aber nur die Nutzer zugreifen, die zuvor ein spezielles Abonnement bei Mercedes Charge, Volkswagen WeCharge, BMW ChargeNow, Audio e-tron Charging Service oder aber bei Porsche Charging Service abgeschlossen haben. Habt ihr dieses Abo, könnt ihr Euch über deutlich günstigere Preise freuen. Variieren werden diese zwischen 30 und 35 Cent pro kWh. In Deutschland profitieren beispielsweise auch ADAC-Mitglieder: Mit der EnBW-Ladekarte fallen nur knapp die Hälfte der Stromkosten an Schnellladern an.

IONIYs CEO (Michael Hajesch) zufolge, war es "schon immer IONITYs Ziel gewesen, ein einheitliches Netzwerk aufzubauen, um eine Fernmobilität in Europa wahr werden zu lassen, die nahtlos, schnell und elektrisch ist." Weiterhin sei ein unvergleichliches Serviceniveau Dreh und Angelpunkt des Geschäftes des Unternehmens. Man kann kaum bestreiten, dass die Installation von 350-kW-Ladestationen eine Vision begründet, die sich in der Ausarbeitung höherer Tarife manifestiert. Ebenso kann man aber wohl auch nicht sagen, dass hier ein fast schon unfairer Wettbewerb geführt wird.

Wie man aus Ladestationen Goldesel macht

Es wundert zwar nicht, schade ist es aber trotzdem: IONITY zeigt hier eindeutig, dass es stärker hinter seinen eigenen wirtschaftlichen Interessen steht, als hinter den kollektiven Interessen. Von Fairness kann man ebenso wenig sprechen. Immerhin werden Kunden der Gründungsmitglieder bei den Strompreisen stark bevorzugt. Kunden konkurrierender Autohersteller werden hingegen gleich in einem Abwasch mit höheren Gebühren abgefertigt. Da wird der Umstieg zu den großen Autoherstellern aus Deutschland erzwungen. Zumindest wenn man als E-Fahrer nicht Unmengen an Geld ausgeben will. Hersteller, die nicht in deutscher Hand sind, werden es also logischerweise schwer haben, in Europa konkurrenzfähig zu bleiben. Tesla zum Beispiel.

Ein Tesla-Modell 3 in Berlin, Deutschland. / © AndroidPIT

Es mag ja sein, dass E-Autos für viele noch nicht der große Wurf sind. Dennoch sind sie, meiner Meinung nach, doch ein richtiger und wichtiger Schritt in die richtige Richtung zu saubereren Fahrzeugen. Potentielle Käufer durch erhöhte Ladepreise zu verschrecken, führt uns hingegen weit weg vom Erhalt unseres Planeten. Und das finde ich wirklich schade. Wenn Ihr mich fragt, dann wäre für mich der sinnvollerer Schritt, die Preise niedriger zu halten. So wären die Wagen für einen größeren Kundenkreis lukrativ und man würde die Kaufkraft ankurbeln.

Was haltet Ihr denn von Elektroautos und der Strompreiserhöhung von IONITY?