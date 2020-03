Huawei MateBook D 14 Test: Preiswerte MacBook-Alternative

Trotz eines turbulenten Jahres 2019 verfolgt Huawei weiter seine Ambitionen, auch auf dem Markt der Laptops Fuß zu fassen. Die Chinesen können weiterhin mit Microsoft kooperieren und so interessante Windows-10-Alternativen unter anderem zu Apples MacBook-Reihe bieten. Im Februar 2020 erschien dazu passend das MateBook D 14. Dieser Test soll zeigen, was die günstige Alternative zu bieten hat – und was nicht.

Der Fingerabdrucksensor hingegen ist in dieser Preisklasse ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Spätestens hier stellt sich echtes Premium-Gefühl ein, da das Entsperren mit Biometrie doch spürbar schneller und eleganter vonstatten geht als per Passwort oder PIN – von der Sicherheit ganz zu schweigen. Wenn ich das Testmuster zurückgebe, werde ich diesen Luxus vermissen.

Als das MateBook D 14 in der Redaktion eintraf, haben wir es unverzüglich neben die MacBooks in der Redaktion gehalten und verglichen. Als Testgerät hatten wir die graue Variante gewählt; es wäre auch eine silbrig-glänzende verfügbar. Der haptische Ersteindruck lässt auf hochwertige Verarbeitung schließen. Das MateBook D 14 (2020) wiegt nur 1,38 Kilogramm und misst 322,5 x 15,9 x 214,8 Millimeter.

Der 14-Zoll-Bildschirm des MateBook D 14 (2020) löst in Full HD oder mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf. Das Besondere ist, dass er sich auf bis zu 178 Grad aufklappen lässt. Leider fiel mir für das flache Aufklappen kein Use Case ein; zumal das MateBook D 14 (2020) offenbar nicht Huaweis Eingabestift MatePen unterstützt.

Webcam im Button

Es hätte so schön sein können. Um die Display-Ränder schön schmal zu halten, hat Huawei die Webcam von dort in die Reihe der F-Tasten umgezogen. Zwischen F6 und F7 befindet sich im MateBook D 14 (2020) die mechanisch ausfahrbare Webcam, die vom Design her an die Schlafaugen-Lampen eines Porsche 924 erinnert.

Das Problem bei dieser Konstruktion könnt Ihr Euch vielleicht schon denken: Die tiefe Platzierung der Kamera sorgt für einen merkwürdigen Blickwinkel ; Kollegen haben im Video-Chat oft nur meine untere Gesichtshälfte gesehen, oder sie ob der Froschperspektive komisch vergrößert wahrgenommen. Da die Kamera fixiert ist, lässt sich diese Perspektive nicht wie sonst üblich am Display-Scharnier nachjustieren.