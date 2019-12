Huawei Mate 30 Pro im Test: Das beste Mate, das es nicht gibt

Das von uns getestete Gerät wurde von TradingShenzhen für den Testbericht zur Verfügung gestellt. Es handelt sich also um ein Gerät mit chinesischer Firmware und nicht um ein für den internationalen Markt optimiertes Modell. Die Hardware entspricht aber dem, was wir vom endgültigen Mate 30 Pro erwarten dürfen.

Das Huawei Mate 30 Pro wurde im September offiziell vorgestellt. Nach vielen Fragezeichen im Zusammenhang mit dem China-US-Konflikt, kündigte Richard Yu die neuen Flaggschiffe an, die interessante Innovationen von der Kamera bis zum Display versprechen. Wir haben das Gerät schon einmal auf Herz und Nieren getestet - obwohl es das Mate 30 Pro im Augenblick (18. November) hier noch nicht zu kaufen gibt.

Das Mate 30 Pro ist IP68-zertifiziert und somit vor Wasser und Staub geschützt. Insgesamt sehen wir ein schönes Design und eine ausgezeichnete Verarbeitung. Die Farben sind wirklich schön anzusehen: Cosmic Purple, Smaragdgrün, Space Silber und Schwarz. Das Mate 30 Pro gibt es auch in einer "Vegan Leather Edition", in grün und orange, einem eleganten Material, das nicht auf die IP68-Zertifizierung verzichtet. Das schwarze Modell, das sich im Test behauptete, ist wahrscheinlich die nüchternste Variante, neigt aber dazu, als Schmierfläche für Fingerabdrücke herzuhalten.

Das Mate 30 Pro bietet einen Lautsprecher, der sich neben dem USB-Anschluss Typ C, dem Mikrofon und dem SIM-Schuber befindet (Dual-SIM wird unterstützt oder alternativ die Verwendung einer microSD-Karte). An der Oberkante befinden sich ein Mikrofon und der Infrarot-Sensor. Nicht dabei: Eine 3,5-Millimeter-Buchse für kabelgebundene Kopfhörer.

Aber wie bequem ist es, so mit dem Smartphone herumzuspielen und zu arbeiten? Obwohl die Lautstärkeregelung schnell auf dem Display erscheint, gibt es bei Anrufen einige Unannehmlichkeiten: Um die Lautstärke hier zu erhöhen, muss man das Gerät vom Ohr nehmen.

Das Mate 30 Pro misst 158,1 x 73,1 x 8,8 mm und wiegt 198 Gramm. In der Hand ist es etwas größer als das Huawei P30 Pro . Das neue Huawei-Smartphone überrascht auf den ersten Blick mit seinem 6,53-Zoll-FHD+-Bildschirm im 18,4:9-Format und mit einer 26,6 mm statt 32,8 mm breiten Notch. Huawei nennt den Bildschirm sein "Horizont-Display", die Kanten gehen in einem Winkel von fast 90 Grad (genauer gesagt 88 Grad) um die Seite herum und erzeugen einen Wasserfall-Effekt. Es ist wirklich beeindruckend.

AMOLED mit Wasserfall-Effekt

Das neue Huawei-Smartphone überzeugt auf den ersten Blick. Das 6,53 Zoll große AMOLED-Display mit der Auflösung von 1176 x 2400 Pixeln im 18,4:9-Format wird oben von einer Notch eingekerbt, die mit 26,6 mm kleiner ist als die 32,8-mm-Einkerbung des Mate 20 Pro. Das Ergebnis ist eine Pixeldichte von 409 ppi. Huawei nennt den Bildschirm "Horizon" und wir finden insbesondere die Kanten mit ihrem Wasserfall-Effekt echt beeindruckend.

Das Display ist echt sexy, unabsichtliche Berührungen werden gut weggefiltert.

Neben dem Bildschirm befindet sich die Side-Touch Interaction-Funktion, die nichts anderes ist als eine virtuelle Seitentaste, die den Lautstärkeregler ersetzt, aber auch für andere Aufgaben wie z.B. die Aufnahme eines Selfies verwendet werden kann. Der Bildschirm ist zweifellos sexy; hier müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass unbeabsichtigte Berührungen ungewollte Funktionen starten.

Die Notch ist kleiner als noch beim Mate 20 Pro. / © AndroidPIT

Das Display des Mate 30 Pro unterstützt HDR10 (noch keine Netflix-Unterstützung, kann sich mit zukünftigen Software-Versionen aber ändern), bietet einen anpassungsfähigen Always-On-Modus, springt aber noch nicht auf den 90-Hertz-Zug anderer Modelle auf. Fürs erste müssen also 60 Hz reichen. Perfekt lesbar unter direkter Sonneneinstrahlung, eignet es sich hervorragend zum Abspielen zahlreicher denkbarer Multimedia-Inhalte: Es ist flüssig, die Farben sind hell und die Schwarzen intensiv - guter AMOLED-Standard eben.

Zwei neue Optionen in den Display-Einstellungen

In den Displayeinstellungen findet ihr die bereits auf dem P30 Pro vorhandenen Einstellungen sowie zwei neue Funktionen. Mit der Kanten-Option können Sie auswählen, für welche Apps Kanten ein- oder ausgeblendet werden sollen. Dazu gibt't die Funktion, die Farbtemperatur automatisch an die Umgebungsbeleuchtung anzupassen. Die erste Funktion ist nützlich, wenn Sie Anwendungen von Drittanbietern verwenden, die Elemente in den Kanten anzeigen.