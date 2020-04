Günstige Smartphones für unter 400 Euro

Ihr sucht ein günstiges Smartphone für unter 400 Euro ohne Vertrag? In unserer Liste findet Ihr gute Smartphones ab 100 Euro. Zu jedem Modell verraten wir Euch seine Stärken und Schwächen. Wir haben für alle Preisstufen zwischen 100 und 400 Euro das beste der günstigen Smartphones für Euch parat.

ASUS ROG Phone

Alternate verkauft derzeit das ROG-Phone ab. Es handelt sich um ein High-End-Smartphone, das insbesondere Gaming-Enthusiasten begeistern soll. Seine Hardware aus Qualcomm Snapdragon 845, 8 GByte RAM und 128 GByte internem Speicher plus 90-Hertz-AMOLED-Display machen das Gerät aus dem Jahr 2018 konkurrenzfähig zu modernen 1.000-Euro-Smartphones.

Das ROG Phone ist sechs Zoll groß. / © AndroidPIT

In unserem Test konnte das ASUS ROG Phone überzeugen. Bloß die Kamera war nicht ganz so doll wie die bei ähnlich teuren Konkurrenten. Falls Euch gute Smartphone-Fotos wichtiger sind als harte Gaming-Performance und satte Akkulaufzeit, lest einfach weiter.

Samsung Galaxy A90 5G

Das erste 5G-fähige Smartphone in dieser Liste kommt von Samsung. In unserem ersten Test des Galaxy A90 konnten wir uns einen Eindruck von dem riesigen 6,7-Zöller machen. Sein Startpreis von 749 Euro verfiel so schnell, dass wir inzwischen das Smartphone für unter 400 Euro bekommen.

Das Galaxy A90 5G ist 6,7 Zoll groß. / © AndroidPIT

Die Hardware-Ausstattung ist teilweise hochwertiger als die des ASUS ROG Phone; der Snapdragon-855-Chipsatz ist eine Generation jünger. Die Kamera sei "auf hohem Niveau", bekunden die Kollegen von Notebookcheck.

ZTE Axon 10 Pro

"Das ZTE Axon 10 Pro ist zweifellos ein Spitzen-Smartphone. Es hat ordentlich Power unter der Haube und liefert die sowohl im Alltag als auch beim Zocken. Mit kabellosem Laden, einem wasserdichten Gehäuse und Stereo-Speakern sind zudem alle Zusatzfeatures vorhanden, die man von einem aktuellen High-End-Smartphone erwartet.", urteilten wir damals im Test des ZTE Axon 10 Pro.

Das ZTE Axon 10 Pro ist 6,5 Zoll groß. / © AndroidPIT

Die Hardware-Ausstattung ist in etwa gleich mit der des Galaxy A90 5G (oben), nur dass der 5G-Support fehlt (es gibt jedoch eine 5G-Variante). Auch die Kamera mache gute Bilder. Im aktuellen Angebot findet Ihr die Variante mit 128 GByte.

Apple iPhone 8 (256 GB)

Wir würden Euch kein altes iPhone empfehlen, wenn wir nicht das Super-Angebot mit der 256-GByte-Variante des iPhone 8 gefunden hätten. Das 2017er Modell bekommt voraussichtlich noch zwei Jahre lang Sicherheitsupdates; also lang genug. Im damaligen Test des iPhone 8 befanden wir, dass das 4,7-Zoll-Smartphone vor allem durch seine kompakten Abmessungen attraktiv ist.

Das iPhone 8 ist in erster Linie kompakt. / © AndroidPIT by Irina Efremova

Bei eBay haben wir das iPhone 8 als Neuware für schlappe 329 Euro gefunden.

Samsung Galaxy M30s

Das recht neue Mittelklasse-Smartphone Samsung Galaxy M30s zeichnet sich durch seinen gewaltigen 6.000-mAh-Akku und die in diesem Preissegment unübliche Triple-Kamera aus. Ihre Aufnahmen seien laut Notebookcheck-Beurteilung "für die Preisklasse durchaus gut gelungen". Samsung gönnt Euch in dem günstigen Smartphone einen AMOLED-Bildschirm.

Das Galaxy M30s ist 6,4 Zoll groß. / © Samsung

Wir haben zum Galaxy M30s kein wahnsinnig gutes Angebot finden können. Das liegt aber in erster Linie daran, dass Samsung das Smartphone vom Start weg günstig eingepreist hat.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Das Note 8 Pro bietet etliche Flaggschiff-Features und eine vielversprechende 64-Megapixel-Kamera. In unserem Test erwies sich das Xiaomi Redmi Note 8 Pro als preiswerter Alleskönner. Einzig die Benutzeroberfläche MIUI ist nicht jedermanns Sache.

Das Redmi Note 8 Pro misst 6,5 Zoll. / © AndroidPIT

Bei Amazon konnten wir einen Deal ausfindig machen, bei dem das ohnehin günstige Smartphone kaum mehr als 200 Euro kostet:

Wiko View 4 Lite

Wenn Ihr ein richtig günstiges Smartphone sucht, könnte das Wiko View 4 Lite das richtige für Euch sein. Das ist ganz neu am Markt, start mit der neusten Software-Version Android 10 und soll laut Hersteller zwei Jahre lang garantiert Updates erhalten – eine Tugend, der sich der Hersteller erst neulich verschrieben hat.

Huawei P10

Das günstigste High-End-Smartphone ist das 2017 vorgestellte Huawei P10. 2018 veröffentlichten wir einen Langzeit-Test mit dem Gerät, nachdem Kollegin Jessica das Testmuster außergewöhnlich lang als ihr Hauptgerät verwendet hatte. Damals waren "Leica" und Dual-Kameras sowie der "Pro-Modus" in Smartphone-Kameras noch ganz neue Sachen. Heute helfen diese Features dabei, das Aluminium-Smartphone relevant zu halten.

Das Huawei P10 hat ein 5,1-Zoll-Display. / © AndroidPIT

Was sind Eure Empfehlungen für den günstigen Smartphone-Kauf? Teilt Eure Tipps in den Kommentaren mit uns und der ganzen AndroidPIT-Community!

