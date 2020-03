Pixel 4a und Android 11: Google I/O im Mai abgesagt

Nach der Absage des MWC 2020 in Barcelona wurden weltweit zahlreiche große Messen abgesagt. In Deutschland beispielsweise die Tourismusmesse ITB in Berlin oder die Leipziger Buchmesse. Nun ziehen Einzel-Unternehmen nach und sagen eigene Veranstaltungen ab: Google wird im Mai seine Entwicklerkonferenz nicht im Shoreline Amphitheater in Kalifornien abhalten.

Stattdessen, erklärt das Unternehmen gegenüber bereits registrierten Teilnehmern, wolle man die Entwicklerkonferenz im digitalen Rahmen abhalten. Nähere Infos dazu will Google in den kommenden Wochen bekanntgeben. Besitzer eines der begehrten Tickets für die Google I/O 2020 bekommen ihr Geld in voller Höhe automatisch am 13. März zurückerstattet und haben die Gelegenheit, Karten für die Google I/O 2021 ohne Teilnahme an der jährlichen Lotterie direkt zu kaufen.

Googles große Entwicklerkonferenz sollte vom 12. bis 14. Mai stattfinden und uns im Rahmen der Eröffnungskeynote einen ersten Einblick in neue Produkte und Entwicklungen geben. Die Technik-Welt wird wohl per Livestream und ohne großes Publikum über Details zum neuen Betriebssystem Android 11 oder Neuheiten des Google Assistant informiert. Zudem erwarten wir die Vorstellung des neuen Google Pixel 4a. Während tausende Entwickler wohl enttäuscht über die Absage sein dürften, wird sich für Google-Fans weltweit wohl nichts ändern: Der Konzern hatte seinen Bühnenauftritt zum Auftakt der Google I/O in den vergangenen Jahren ins Netz gestreamt. Ob diese Keynote am 12. Mai stattfindet oder verschoben werden muss, bleibt abzuwarten.

Android 11: Das wünschen wir uns

Während zahlreiche Nutzer von Android-Handys noch auf den Rollout der aktuellen 10er-Version warten, wissen wir bereits einige Details zum Nachfolger. Android 11 soll für die neue Produktsparte faltbarer Smartphones optimiert worden sein. Nutzer anderer Smartphones können sich aber ebenfalls auf Neuerungen und praktische Features freuen: So könnten endlich scrollbare Screenshots kommen, mit denen man ganze Chatverläufe oder mobile Websites als Foto-Datei sichern kann. Alle Infos und Android-11-Features haben wir Euch übersichtlich zusammengefasst.

Wer einen ersten Blick auf Googles mobiles Betriebssystem werfen möchte, hat außerdem Gelegenheit die Developer Preview auf einem Pixel-Smartphone zu installieren. Wie das funktioniert zeigen wir Euch hier: