Galaxy S20 Lite mit Qualcomm-Prozessor im Herbst erwartet

Die Spekulationen um ein weiteres Modell in der Galaxy-S20-Reihe sind nicht neu. Doch nun verdichten sich die Hinweise, dass Samsung an einem Nachfolger des Galaxy S10 Lite mit Qualcomm-Chipsatz arbeitet, um in der zweiten Jahreshälfte noch mal die Verkaufszahlen anzukurbeln.

Das geht aus einem Bericht des koreanischen Nachrichtenportals ETNews hervor. Demnach sei die Einführung eines günstigeren S20-Modells ein Versuch, das durch die Corona-Pandemie gezeichnete Verkaufsjahr 2020 zu einem guten Abschluss zu führen.

Das Galaxy S20 Lite könnte unter einem anderen Namen im Oktober auf den Markt kommen – kurze Zeit nach der offiziellen Einführung des neuen Galaxy Note 20. Im Netz kursiert der Name "Galaxy S20 Fan Edition" bereits seit längerer Zeit. Über die Ausstattung wissen wir noch nicht viel. Adaptieren wir jedoch die strategische Vorgehensweise bei der Konzipierung des Galaxy S10 Lite auf die S20-Reihe, könnte das Lite-Modell sogar mit besserem Prozessor kommen.

Denn während hierzulande Samsungs eigene Exynos-Prozessoren in der S20-Reihe werkeln, ist es denkbar, dass Samsung beim Lite-Modell – wie beim S10 Lite – einen aktuellen Qualcomm-Prozessor verbaut. Nach und bereits vor der Vorstellung der Galaxy-S20-Reihe beschwerten sich zahlreiche Nutzer im Netz über die europäische Version des S20 mit Exynos 990, der nicht gegen die Leistung des Top-Chipsatzes Snapdragon 865 von Qualcomm ankäme.

I hope that the Galaxy S11 all over the world uses the Snapdragon 865 processor. Exynos 990 cannot compete with it. This is the darkest period of Exynos. It has never been so embarrassing.