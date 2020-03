Streaming-Apps für Filme und Serien

Disney+, AppleTV+ und Joyn mischen den Markt mit neuen Inhalten oder Konzepten auf. Sky Ticket hat ein Angebot, das Ihr nicht ablehnen könnt. Im erneuerten Artikel zeigen wir Euch, wie Ihr dank Streaming-Diensten mit spannenden Filmen und Serien gerne zuhause bleibt.

WerStreamt.es: Findet Euren Film oder Eure Serie

Sucht Ihr nach einem bestimmten Film oder einer Serie? Um nicht jeden Streaming-Dienst einzeln durchforsten zu müssen, könnt Ihr auf den Dienstleister WerStreamt.es zurückgreifen. Über eine Suchmaske findet Ihr heraus, welcher Streaming-Dienst den Film oder die Folgen zu welchen Konditionen anbietet. Mit der App könnt Ihr Euch per Alarm-Funktion auch darüber informieren lassen, wenn der gesuchte Inhalt bei einem der Streaming-Anbieter verfügbar wird.

Am 24. März startet der Streaming-Dienst des Medien-Imperiums Disney endlich auch in Deutschland. Schon zu Beginn lockt er mit etlichen Klassikern sowie aktuellen Eigenproduktionen (hier unsere vorläufige Liste). Letztere sollten an der Zahl noch deutlich mehr werden, denn Disney lässt Lizenzen bei Konkurrenzen wie Netflix oder Amazon auslaufen.

Mit knapp 60 Euro für das erste Jahr kommt Ihr auf effektiv fünf Euro pro Monat. Ein fairer Preis, wenn man die Qualität der Inhalte bedenkt. Diese spiegelt sich auch in der Übertragung wider: 4K-Streams mit schönem Dolby-Atmos-Klang in etlichen Sprachen und notfalls auch mit Untertitel sind vorgesehen. Falls Eure Internetleitung schnell genug ist, hat somit Euer Blu-ray-Player endgültig ausgedient und Ihr könnt die Disney-Filmsammlung auf eBay verkaufen.

Apple TV+ und Disney+ gingen in den USA zeitgleich an den Start. / © AndroidPIT

Apple TV+

Seit November 2019 gibt es schon Apple TV+. Damit geht der Hardware-Hersteller einen großen Schritt weiter in den Markt der Internet-Dienstleister – vor allem aber der Produktionsstudios. Denn viele Inhalte bei Apple TV+ sind exklusiv. Da aber zumindest zum Start außer den Apple-eigenen Produktionen nur wenige Filme im Pauschalpreis enthalten sind, kann der Dienst Konkurrenten wie Sky Ticket vorerst nicht ersetzen, sondern bestenfalls ergänzen. Immerhin ist der Preis supergünstig. Und wer ein Apple-Produkt kauft, kann den Dienst ein Jahr lang kostenlos nutzen.

Joyn Plus

Joyn ist der Streaming-Dienst der ProSiebenSat1-Media AG. Ihr könnt ihn kostenlos nutzen, doch dann handelt es sich bloß um eine TV-Streaming-App mit viel Werbung. Für einen kleinen monatlichen Obolus verschwindet die Werbung, und On-Demand-Angebote wie Serien und Filme werden freigeschaltet. Langfristig soll Maxdome in Joyn Plus aufgehen. Hoffentlich wird bis dahin die Streaming-Qualität verbessert, denn mit HD-Auflösung und Stereo-Sound werden Heimkino-Enthusiasten nicht glücklich.

Sky Ticket: Exklusive Inhalte zum teuren Preis mit schlechter App

Wer besonders früh neue Folgen von Game of Thrones oder The Walking Dead sehen will, der sollte Sky Ticket mit Entertainment-Paket abonnieren. Seid Ihr eher an Filmen interessiert, und wollt sie gleich zu Release der Blu-ray-Fassung streamen, braucht Ihr das Cinema-Paket. Die Online-Sparte des Pay-TV-Anbieters bekommt Hollywood-Filme zumeist früher als die Konkurrenten.

Im März 2020 erhaltet Ihr Entertainment und Cinema zusammen zwei Monate lang für einmalig 9,99 Euro. Nach Ablauf der Probezeit für das Doppelpaket verlängert sich lediglich das Entertainment-Paket; außer Ihr kündigt vorher.

Die Sky-App auf dem Sky-Ticket-Stick für den Fernseher ist okay, die für das Smartphone aber kaum zu gebrauchen. / © Sky

Während Sky Ticket mit guten Inhalten lockt, hinkt es technisch der Konkurrenz hinterher. Der Video-Stream ist auf FullHD mit 10 Mbit/s beschränkt und der Stereo-Sound kann Enthusiasten nicht überzeugen. Auch die Schwierigkeiten mit den Untertiteln sollte Sky dringend beheben.

Amazon Prime: Mehr als Video, zum Teil mit Zusatzkosten

Amazon Prime glänzt mit einer großen Auswahl an guten Filmen sowie exklusiven Serien. Ähnlich wie bei Apple TV+ findet Ihr im Katalog immer wieder Inhalte, die beim monatlichen Abo-Preis noch nicht enthalten sind. Stattdessen könnt Ihr sie für wenige Euro extra "ausleihen", also vorübergehend streamen oder "kaufen", also beliebig oft und spät bei Amazon streamen.

Im Preis inbegriffen sind ebenfalls Premium-Versand im physischen Warenhandel, Amazon Prime Music mit Live-Bundesliga als Audio-Stream, gratis eBooks und unbegrenzter Cloud-Speicher für Fotos. Technisch seid Ihr mit 4K und 5.1-Sound auf der Höhe.

In der Amazon Prime Video App könnt Ihr Euch Filme und Serien für unterwegs mitnehmen. / © AndroidPIT

Ein Offline-Modus ist für etliche Android-Geräte verfügbar. So könnt Ihr Serien und Filme lokal speichern und später im Reisebus, Flugzeug oder Funkloch gucken. Fangt aber nicht zu spät mit dem Download an, gerade bei Serien kann der Download einige Stunden Zeit in Anspruch nehmen.

Maxdome

Maxdome hat mit einer prall gefüllten Video-Datenbank von über 60.000 Einträgen und Offline-Funktion geglänzt. Leider lässt der Dienst keine neuen Registrierungen zu, da das Angebot an die Joyn GmbH überging. Das ist schade, denn Maxdome bot immerhin Full HD und besseren Sound als Joyn.

Netflix: Der Spezialist für Serien

Netflix-Highlights sind ohne Frage die eigenen Serien: Narcos, Daredevil, Jessica Jones, Fargo, Atypical, Orange is the New Black, Stranger Things, Love, Death & Robots, Dark, BoJack Horseman sind nur einige Beispiele einer immer länger werdenden Liste exzellenter Serien, die man zum großen Teil bei anderen Anbietern erst viel später sieht – oder auch gar nicht.

Netflix funktioniert auf zahllosen Geräten und das auch fast immer ohne Probleme. / © AndroidPIT

Die Qualität der App sowie das Preismodell zählen unseres Erachtens nach zu den Besten. Die Suchfunktion toleriert Tippfehler, erlaubt auch die Suche nach Darstellern oder Genres und gibt Alternativen, falls Euer gesuchter Inhalt nicht verfügbar ist. Der Empfehlungs-Algorithmus sorgt dafür, dass Euch über mehrere Wochen hinweg nicht langweilig wird. Die meisten Filme und Shows gibt es außerdem in mehreren Sprachen; inzwischen lassen sich auch die Untertitel in mehreren Sprachen anzeigen.

Netflix eignet sich für die ganze Familie, bietet eine einfache Anmeldung und erlaubt Euch, Benutzerprofile anzulegen. So erhält jedes Familienmitglied seine eigene Favoritenliste, andere Empfehlungen und Einstellungen zum Jugendschutz. Beim HD-Abo könnt Ihr Netflix auf zwei Geräten gleichzeitig gucken. Der Log-in wird nicht an eine Gerätenummer gebunden, sodass Ihr, anders als bei Sky Ticket (FAQ) oder Amazon (Geräte abmelden), keine Geräteliste zurücksetzen müsst, wollt Ihr Netflix auf neuen Geräten installieren.

Je nach Abo-Modell unterstützt Netflix bis zu vier Streams gleichzeitig. Das teurere Abo ist auch nötig, wenn Ihr UHD- oder HDR-Streams ansehen wollt. Die Offline-Funktion wiederum gibt es in allen Preisriegen.

Gratis-Streaming: Werbefinanzierte Angebote

Netzkino: Filme kostenlos schauen

Netzkino ist werbefinanziert und bietet erstaunlich gute Filme kostenlos an. Ob Robogeisha, Cronenberg-Klassiker oder Animes: Ihr könnt nach dem Betrachten weniger Werbeclips alle Titel offline sehen. Alle Filme lassen sich an Euren Chromecast übergeben. Für Geizkragen und Gelegenheitsgucker sicherlich ein fairer Deal.

Ansonsten gibt es bei den TV-Apps noch Dailyme und natürlich die Mediatheken, die Gratis-Inhalte zum Download anbieten.

TVNow (ehemals Watchbox)

Auch bei Watchbox könnt Ihr unter Einblendung gelegentlicher Werbespots Trash-Serien und Animes bis zum Abwinken genießen. Sei es Little Britain, Danger 5 oder Naruto Shippuden – streamt die Serien kostenlos auf Euer Gerät und zahlt keinen Cent bei der RTL-Tochter. Mittlerweile hat RTL das Portal mit TVNOW zusammengeführt und macht einige Inhalte nur Premium-Kunden für 4,99 Euro im Monat zugänglich.

Video-On-Demand-Dienste: Finde Deinen Spezialisten

Parallel zum Abo-Modell existiert auch das On-Demand-Modell. Bei diesem zahlt Ihr nur für die Inhalte, die Ihr wirklich gucken wollt. Manche von ihnen führen für Euch eine Bibliothek, in der die Inhalte kurz- oder langfristig abrufbar bleiben. Da die Anbieter kommen und gehen, lohnt ein Blick auf die ständig aktualisierte Liste von WerStreamt.es.

Wollt Ihr schnell herausfinden, bei wem Ihr Euren gesuchten Film am preiswertesten bekommt, lohnt die Suche mit dem Video-on-Demand-Preisvergleich Vodster. Dort seht Ihr Miet-, Kauf- und Blu-ray-Versand-Angebote mitsamt den Infos zu Audio und Video im Vergleich.

