Facebook macht Rückzieher bei Plänen zum Werbungs-Verkauf auf WhatsApp

Als Facebook im Jahr 2014 WhatsApp kaufte, war es nur eine Frage der Zeit, bis Zuckerberg und Co. die beliebte Messaging-App monetarisieren würden. Die Pläne zum Verkauf von Anzeigen auf der App wurden 2018 vorgestellt. Heute, in einer dramatischen Kehrtwendung, hat Facebook Berichten zufolge diese Pläne auf Eis gelegt.

Laut Wall Street Journal hat Facebook das Team aufgelöst, das es zusammengestellt hat, um herauszufinden, wie man bezahlte Werbung am besten in WhatsApp integrieren kann, und den gesamten bereits produzierten Code aus der Messaging-App entfernt.

Es ist nicht klar, ob die Pläne zum Verkauf von Werbung auf WhatsApp komplett abgesagt wurden oder ob sie nur auf Eis gelegt sind, aber das WSJ berichtet, dass Facebook seine Bemühungen vorerst auf den Aufbau von Funktionen für seine Geschäftskunden konzentrieren wird. Die Business-Plattform von WhatsApp erhebt eine geringe Gebühr, um kleinen Unternehmen den direkten Kontakt zum Kunden zu ermöglichen, und ist besonders in Entwicklungsländern sehr beliebt. Auch in Indien wurde mit einer Zahlungsplattform experimentiert.

Ursprünglich hatte Facebook geplant, Werbung in der WhatsApp Status-Funktion zu verkaufen. / © AndroidPIT

Die für 2018 angekündigten Pläne sahen vor, Anzeigen in der WhatsApp Status-Funktion zu schalten, ähnlich wie in den heutigen Instagram's Stories. Die Entscheidung, WhatsApp zu monetarisieren, war bei denjenigen, die das Unternehmen vor der Facebook-Akquisition gegründet hatten, nicht sehr beliebt, und Mitbegründer Jan Koum nannte den Schritt, Anzeigen zu verkaufen, als einen der Hauptgründe dafür, dass er das Unternehmen etwa zur gleichen Zeit verließ.Brian Acton, der andere Mitbegründer, war ein Jahr zuvor nach dem Cambridge Analytica-Skandal gegangen, aber sowohl Koum als auch Acton hatten in einem früheren Blog-Post Anzeigen als "Beleidigung Ihrer Intelligenz" bezeichnet, bevor die Facebook-Milliarden auf ihrem Schreibtisch landeten.

Trotz der Tatsache, dass WhatsApp mehr als 1,6 Milliarden Nutzer hat, generiert es kein Geld für Facebook. Früher gab es eine jährliche Abonnementgebühr von 0,99 Dollar, die aber nach der Übernahme durch Facebook abgeschafft wurde. Was die Messaging-App jedoch tut, ist die Generierung von Daten. Die Social-Media-Maschine begann 2016 mit der gemeinsamen Nutzung von Daten zwischen WhatsApp und Facebook, um das Ad-Targeting zu verbessern. Es sieht so aus, als ob dies zumindest im Moment noch die primäre Funktion von WhatsApp bleiben wird, um Einnahmen für Facebook zu generieren.

Benutzen Sie WhatsApp? Teilen Sie Ihre Gedanken über die Wende von Facebook zur Werbung auf der Plattform in den untenstehenden Kommentaren mit.