Dunkler Modus: WhatsApp(-Beta) bekommt endlich den Dark Mode

Die Meldung überbrachten uns wie so oft die WhatsApp-Insider von WABetaInfo. Dort heißt es, dass in der Nacht zum 22. Januar Beta-Tester nach dem Update von WhatsApp den dunklen Modus einschalten konnten. Die betroffene Versionsnummer laute 2.20.13. Wie Ihr am Beta-Programm teilnehmt, beschreiben wir im separaten Artikel.

Solltet Ihr Euch nicht mehr für das Beta-Programm anmelden können, findet Ihr die WhatsApp-APK zum Download in externen Quellen. APKMirror gilt als vertrauenswürdig. Sichert vor der Installation vorsichtshalber Eure Chats. So könnt Ihr WhatsApp im Zweifel vollständig neu installieren und neue Konfigurationen von den Servern laden lassen.

Dark Mode in WhatsApp aktivieren

Nachdem Ihr WhatsApp auf Version 2.20.13 aktualisiert habt, ist der Menüeintrag für den dunklen Modus wahrscheinlich für Euch aktiv. Es kann dennoch sein, dass Ihr in der Kontrollgruppe ohne diese Funktion seid. Dann müsst Ihr noch auf die offizielle Einführung des Dark Mode in WhatsApp warten.

Stellt in den Chat-Einstellungen das Theme auf Dunkel. / © WABetanews

In der bisherigen Implementierung hat WhatsApp den Schalter für das dunkle Theme in den Chat-Einstellungen untergebracht. Dort findet Ihr die Optionen

Hell: Dasselbe Theme wie immer.

Dunkel: Das neue Theme mit schwarzem Hintergrund

Systemvorgabe: WhatsApp richtet sich nach dem globalen Schema (Android 10)

Abhängig vom Energiesparmodus: WhatsApp wird bei geringem Akku-Ladestand dunkel (Android 9 oder älter)

Im Dunklen Modus wird WhatsApp aber nicht schwarz, sondern dunkelblau. Chat-Blasen werden blau oder dunkelgrün hinterlegt.

Ob Ihr nun an der Beta teilnehmt oder nicht: Diese neue Funktion wird mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb der kommenden Wochen für alle freigegeben werden. Teilt gerne in den Kommentaren mit, ob und wie Ihr den Dark Mode in WhatsApp nutzen werdet.