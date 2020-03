Disney+ Countdown: Rabatte, Inhalte und kompatible Geräte im Überblick

Am Dienstag, den 24. März, geht hierzulande der neue Streamingdienst Disney+ an den Start. Das heißt: Noch ein Wochenende ohne Disney-Wahnsinn aushalten und dann geht’s los! Wir haben noch mal alle Infos zu Preisen, Rabatten, den Start-Inhalten und große Anbieter-Vergleiche für Euch zusammengefasst.

Am Dienstag ist es endlich für viele Disney- und Star Wars-Fans so weit: Streamingdienst Disney+ schaltet den Zugang zu zahlreichen Filmen und Serien frei. Mit dabei sind nostalgische Titel wie "Die Gummibärenbande", historische Werke wie "Schneewittchen und die sieben Zwerge", aber auch neue und bisher unveröffentlichte Serien wie "The Mandolorian". Aber Auch Avatar, Ice Age oder alle Staffeln der Simpsons sind Teil des Start-Angebots. Ihr wollt es genauer wissen? Hier haben wir alle Titel für Euch aufgelistet:

Zwei Aktionen haben in den vergangenen Wochen die Wartezeit bis zum Start des Streamingdienstes versüßt: Eine Rabattaktion für die breite Masse, in der zehn Euro auf das Jahresabo gespart werde können und eine gesonderte Aktion für viele Telekom-Kunden, die deutlich später anlief. Mittlerweile ist klar: Telekom-Kunden, die das vergünstigte Abo inklusive sechs Monaten kostenfreiem Zugriff in Anspruch nehmen können, aber schon das erste Angebot wahrgenommen haben, dürfen in das bessere Angebot wechseln, beziehungsweise diese sogar kombinieren.

So wird die Oberfläche von Disney+ auf dem TV aussehen. / © Disney+

Dafür sollen Telekom-Kunden mit identischen Daten wie bei der ersten Bestellung das entsprechende Angebot über die Telekom buchen. Der vorher gebuchte Jahresdeal wird pausiert und greift dann nach sechs Monaten (dann ist der kostenlose Telekom-Zugang verbraucht).

Kürzlich hat der Streaminganbieter nähere Details zu den Originals, also Eigenproduktionen, bekanntgegeben. Star Wars-Fans freuen sich wohl besonders auf "The Mandolorian" und die finale Staffel von "Star Wars: The Clone Wars". Aber Binge Watching wird hier nicht möglich sein. So werden von beiden Serien zum Start am 24. März je zwei Folgen zum streamen zur Verfügung stehen. Danach soll jeden Freitag eine weitere Episode abrufbar sei; die dritte Episode beider Serien ist also bereits am 27. März abrufbar.