Die besten Browser für Android

Google Chrome Browser

Google Chrome ist bei den meisten Android-Smartphones vorinstalliert und demnach auch für die meisten User der Browser der Wahl. Das User Interface ist reduziert auf das Wesentliche. Beim Chrome-Browser könnt Ihr Eure Tabs und den Verlauf über mehrere Geräte hinweg teilen, solange Ihr sie mit Eurem Google-Account synchronisiert. Auch ist es möglich, Lesezeichen auf dem Homescreen abzulegen und Ihr könnt durch seitliches Wischen der Adressleiste zwischen den geöffneten Tabs hin- und herwechseln.

Chrome unterstützt Funktionen wie eine serverseitige Datenkomprimierung, womit ihr wertvolles Datenvolumen spart. Safe-Browsing wiederum warnt Euch vor gefährlichen Webseiten und sollte Euch so vor Phishing-Versuchen schützen.

Chrome: Der Standard-Browser von Android / © Screenshots: AndroidPIT

Samsung Internet Browser

Ein vielleicht etwas überraschender Eintrag in dieser Liste ist der Samsung Internet Browser. Auf Samsung-Smartphones ist dieser ohnehin installiert, er steht via Play Store auch anderen Smartphones offen. Lesezeichen werden optional über einen Samsung-Account synchronisiert, womit Galaxy-Besitzern der Wechsel zu anderen Marken erleichtert wird - oder der Wechsel zu einem Samsung-Gerät. Es gibt die Option, Erweiterungen einzuschalten, zum Beispiel einen Tracking-Schutz zu aktivieren. Komfortabel ist ein Webseitenmenü links unten, das Zugriff auf Teilen-Funktionen und Zoomstufen des Textes gibt. QR-Codes können direkt über den Browser gescannt werden. Und bei all den Features ist der Browser auch noch enorm flink und stellt Webseiten schnell dar.

Samsung geht bei seinem Browser eigene Wege. / © Screenshots: AndroidPIT

Firefox

Der Mozilla-Browser bietet alle Features an, die wir auch von Googles Browser kennen - Cloud-Synchronisierung Eurer Daten (Favoriten, Browser-Verlauf, etc.), Inkognito-Modus, Unterstützung modernster Webtechnologien, Plugins. Firefox setzt auf seine eigene Rendering-Engine Gecko. Die hat inzwischen ordentlich an Geschwindigkeit zugelegt und kommt in unserem Test mit allen Webseiten zurecht.

Add-ons erweitern den Funktionsumfang von Firefox. Diese bringen kleinere Funktionen mit oder integrieren ganze Services von Drittanbietern. Die größte Stärke des Firefox liegt in seiner Unabhängigkeit vom Google-Kosmos, und alleine deswegen kann man Firefox als einen der besten Browser für Android bezeichnen. Aber auch der Rest stimmt. Firefox ist eine echte Empfehlung.

Firefox: Gecko-Engine und gute Oberfläche. / © Screenshots: AndroidPIT

Firefox Klar

Mit Firefox Klar hat Mozilla einen Browser präsentiert, der die Darstellungs-Engine von Chrome verwendet. Mittlerweile setzt aber auch dieser Browser auf Mozillas eigene Engine Gecko. Darüber hinaus ist Firefox Klar darauf ausgelegt, die eigenen Daten zu schützen. Firefox Klar zeigt Webseiten ohne Tracking-Module von Webseiten an und entfernt Cookies, sobald Ihr die Seite schließt. Als Standard-Browser eingerichtet schützt er Euch vor Tracking, wenn Ihr zum Beispiel in Twitter oder Facebook auf Links klickt. In andere Browser kommen die Seiten mit einem Tipp auf "Öffnen mit ...".

Die Ladezeiten sind dank des entfernten Trackings schnell, die Darstellung von Webseiten auf Chrome-Niveau. Komfortfeatures allerdings sind Mangelware: Statt echter Lesezeichen gibt es vordefinierte URLs für die Autovervollständigung, Tabs gibt es, sind aber für Links anderer Apps vorgesehen, Ihr selbst könnt keine öffnen. Firefox Klar ist reduziert auf seine Aufgabe und die erledigt er gut: datenschutzfreundliches Surfen.

Firefox Klar: Ideal für datenschutzfreundliches Surfen. / © Screenshots: AndroidPIT

Firefox Preview

Firefox Preview ist ein neuer Beta-Browser aus dem Hause Mozilla, der später wohl auf den Namen Fenix hören soll. Der Browser bietet viele mit Firefox Klar eingeführte Funktionen zum Schutz von Daten und Privatsphäre. Die erste Änderung fällt hier sofort auf, denn die Adresszeile sitzt am unteren Ende des Bildschirms. Das ist gerade bei größeren Displays komfortabel. Auch schaltet die Preview nachts automatisch auf den Dark Mode um, wenn Ihr das wollt.

Firefox Preview blockiert Tracker und lässt Euch auf Wunsch anonym surfen. Außerdem könnt Ihr Eure Firefox-Daten synchronisieren.

So sieht der neue Firefox-Browser für Android aus. / © AndroidPIT

Cliqz

In München wird der Cliqz-Browser entwickelt. Er basiert auf Firefox Quantum und soll Euch, wie so viele neuen Browser, vor den Tracking-Bemühungen der Websites bewahren. Cliqz will jedoch einen Algoritmus entwickelt haben, der Tracking nicht blind blockiert, sondern so modifiziert, dass Websites weiterhin wunderbar funktionieren und von Euren Privatsphäre-Bemühungen gar nichts bemerken.