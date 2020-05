Das Telegram Gewinnspiel: Gewinne eines von drei Cardphones

Mitmachen ist ganz einfach:

Wenn Du noch kein Mitglied in unserem Channel bist, abonniere ihn. Wir versorgen Euch dort mit der Story des Tages und Breaking News – ganz ohne Spam. Jeden Freitag um 18 Uhr posten wir dort exklusiv den Link zu einem Artikel, der nicht auf unseren Magazinseiten erscheint. Hinterlasst im versteckten Artikel einen aussagekräftigen Kommentar, warum ausgerechnet Ihr der perfekte Gewinner für diesen Preis seid. Den oder die Gewinner/in ziehen wir dann am darauffolgenden Mittwoch und geben diesen bei Telegram bekannt. Im Falle, dass Ihr den tollen Preis gewonnen habt, kontaktieren wir Euch und schicken Euch im Nachgang den Preis nach Hause. Beachtet die Teilnahmebedingungen am Ende dieses Artikels.

Gewinne diese Woche...

Eines von drei Cardphones.

Ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich dieses kleine Gadget das erste Mal in der Hand hielt. Sieht wie ein Billo-Taschenrechner aus dem Yps-Heft aus – soll aber tatsächlich telefonieren und SMS schreiben können? Oldschool! Aber warum? Dann kommt die Erinnerung an Rock am Ring anno dazumal. Damals, als mein nagelneues iPhone irgendwann zwischen The Prodigy und dem siebten Bier den Asphalt küsste. Wie gern hätte ich mein Apple-Telefon gegen das Vooni irgendwas getauscht.

Was seht ihr noch für Einsatzbereiche für das Cardphone?

Lasst es uns in den Kommentaren im Gewinnspiel-Artikel wissen, und gewinnt mit ein bisschen Glück eines von drei dieser kleinen Begleiter.

Viel Glück!

Das "Anti-Smartphone" misst lediglich 85 x 55 x 4,8 mm und wiegt nur 28 Gramm. / © Coolstuff.de

Wem wir den Preis zu verdanken haben

Ihr vertraut nicht auf Euer Glück oder wollt das Cardphone in jedem Fall kaufen? Bitte unterstützt unseren Sponsor Coolstuff, der uns diesen Preis kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Das Cardphone, weitere Gadgets, Geschenkideen und Produkte findet Ihr im Geschenkefinder.