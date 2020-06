Das Telegram Gewinnspiel: Gewinne eine Qi Powerbank

Mitmachen ist ganz einfach:

Wenn Du noch kein Mitglied in unserem Channel bist, abonniere ihn. Wir versorgen Euch dort mit der Story des Tages und Breaking News – ganz ohne Spam. Jeden Freitag um 18 Uhr posten wir dort exklusiv den Link zu einem Artikel, der nicht auf unseren Magazinseiten erscheint. Hinterlasst im versteckten Artikel einen aussagekräftigen Kommentar, warum ausgerechnet Ihr der perfekte Gewinner für diesen Preis seid. Den oder die Gewinner/in ziehen wir dann am darauffolgenden Mittwoch und geben diesen bei Telegram bekannt. Im Falle, dass Ihr den tollen Preis gewonnen habt, kontaktieren wir Euch und schicken Euch im Nachgang den Preis nach Hause. Beachtet die Teilnahmebedingungen am Ende dieses Artikels.

Gewinne diese Woche...

Eine drahtlose Qi Powerbank.

Damit Dir der Saft unterwegs nie ausgeht, obwohl Du schon wieder kein Ladekabel dabei hast: Diese wunderschöne Powerbank von Vooni mit satten 8.000 mAh lädt Dein Smartphone drahtlos auf. Damit musst Du zukünftig nur noch an eine und nicht mehr an zwei Sachen denken, wenn Du unterwegs Power brauchst. Kabel gehören dann der Vergangenheit an.

Viel Glück!

Schlicht und elegant im Design. / © Coolstuff

Wem wir den Preis zu verdanken haben

Ihr vertraut nicht auf Euer Glück oder wollt die Qi Powerbank in jedem Fall kaufen? Bitte unterstützt unseren Sponsor Coolstuff, der uns diesen Preis kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Die Powerbank, weitere Gadgets, Geschenkideen und Produkte findet Ihr im Geschenkefinder.